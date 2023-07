Xeo Afiado na urna

Os momentos sublimes no tornado son contados. Comezas cunha ensoñación. Despois, empezas a flotar e acabas levitando cos ollos abertos sostida polo aroma a incenso de sándalo.

A última vez que tiven un intre destas características, un bruído escachou a miña experiencia. Deixei de estar suspendida nos pensamentos etéreos da memoria e do corazón para pisar o chan e abrir a xanela ao xardín.

Velaí estaba o meu can, Pachi, cun altofalante sostido nas súas longas e brillantes patas brancas dianteiras. Tiña preparada unha mesiña rectangular inzada de cartóns con letras.

“Que fas?”, berreille anoxada. Explicoume que estaba en campaña, que ía ir nas listas ao Senado dun partido para as vindeiras eleccións.

Apagóuseme a voz e corrín cabo del. “Pensáchelo ben? Non tes nin a EXB nin a ESO”, lembreille. “A xente quéreme ben e saio xenial nas fotos”, respondeu sorrindo. “Nunca traballaches, sempre fuches un mantido, non tes nin idea da vida real”, voceei. “Pero o meu corazón está cos oprimidos. Non me vas axudar?”, comunicou con ollos de bebé.

Diversos estudos científicos aseguran que os cans levan milleiros de anos de evolución perfeccionando a expresión da súa face para semellarse aos nenos e espertar en nós o desexo de protexelos. A Pachi, unha vez máis, funcionoulle.

Empecei a escribir consignas, idear discursos, imaxinar sesións fotográficas do futuro líder canino.

Varios días despois, revirouse todo. Descubrín que a mascota modificaba o programa electoral inventando promesas segundo cada destinatario. Deixeille claro que enganar o electorado era antidemocrático. Pachi escoitoume atentamente e cando rematei amosoume a capa dun libro: “O Príncipe”, de Maquiavelo. Co silencio, percibía a pasaxe das nubes polo ceo.

Durante os dous días seguintes, non lle dirixín a palabra. Ao terceiro, achegouse con elegancia estirando o fuciño para explicar que a número 2 provincial do partido lle prometera beneficialo no concurso estatal de agility se atendía as súas indicacións.

Engadiu que el simplemente facía o mellor para nós e que se eu me mantiña xunto a el, tamén sería recompensada. Optei por sentarme nunha cadeira.

Lembreille que esa persoa cambiara tres veces de partido nos últimos nove anos e que, no primeiro, mesmo asinara un comunicado pedindo recortar dereitos aos cans. Nin pestanexou.

Entón, crucei unha advertencia: “O príncipe cuxo goberno descanse en soldados mercenarios non estará nunca seguro nin tranquilo (...), queren ser os seus soldados mentres o príncipe non faga a guerra, pero en canto sobreveña, ou foxen ou piden a baixa”. Maquiavelo dixit.

A Pachi, cambioulle o brillo do iris como lle acontecía ao chacal Transfer n´ “A volta ao mundo de Willy Fog” cando pronunciou: “Os homes hai que conquistalos ou eliminalos”.

Inhalei xeo afiado polos alveolos: tiña a mesma ollada que cando esganou a súa primeira galiña.