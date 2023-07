Waterworld: el nivel del mar sube poco a poco

La película “Waterworld” se ambienta en un futuro lejano. Se sugiere que tiene lugar en el año 2500. Los casquetes polares se han derretido por completo, y el nivel del mar ha aumentado más de 8,2 km, cubriendo casi toda la Tierra.

El aumento del nivel del mar no solo está “absolutamente garantizado”, sino que seguirá durante siglos o milenios, incluso si el mundo dejara de emitir gases de efecto invernadero mañana, dicen los expertos.

Desde la década de 1880, el nivel medio del mar en todo el mundo ya ha aumentado entre 16 cm y 21 cm. La mitad de ese aumento ha ocurrido en las últimas tres décadas.

También se está acelerando: el océano subió más del doble de rápido (4,62 mm por año) en la década más reciente (2013-22) que en 1993-2002, la primera década de mediciones por satélite, cuando la tasa fue de 2,77 mm al año. El año pasado fue un se alcanzó un nuevo máximo. No es coincidencia que los últimos ocho años hayan sido los más cálidos registrados.

Los números pueden parecer pequeños. Esos 4,62 mm son solo medio centímetro al año. Parte del problema es que incluso si el mundo dejara de emitir gases de efecto invernadero de inmediato, lo cual no sucederá, el nivel del mar seguiría aumentando.

Fuera de la comunidad científica la causa no es bien conocida, pero es crucial. Los sistemas que causan el aumento del nivel del mar, específicamente, la expansión térmica del océano y el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo debido al calentamiento global, tienen un retraso de siglos.

A medida que el calor se hunde en las profundidades del océano, se necesitan siglos para alcanzar un nuevo equilibrio. Las capas de hielo también tienen un tiempo de respuesta, por lo que pueden pasar de cientos a miles de años hasta que alcancen el equilibrio. Se necesitan varios siglos para alcanzar un equilibrio con la nueva temperatura del plantea que hemos establecido.

Para detener la aceleración del aumento del nivel del mar durante el siglo pasado tendríamos que volver a las temperaturas preindustriales (algo que no va a suceder).

Pero bajo cualquier escenario de aumento de temperatura, países desde Bangladesh hasta China, India y los Países Bajos, todos con grandes poblaciones costeras, estarán en riesgo. Las megaciudades de todos los continentes se enfrentarán a impactos graves, incluidas Lagos, Bangkok, Bombay, Shanghái, Londres, Buenos Aires y Nueva York.

Por supuesto los cambios en el clima, traen otros peligros: olas de calor insoportables, sequías, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos. Pero el aumento del nivel del mar está absolutamente garantizado.

Hasta ahora, el océano ha actuado como amortiguador contra el calentamiento global. Alrededor del 90% de la energía atrapada por los gases de efecto invernadero va al océano en forma de calor, lo que mantiene al planeta más fresco de lo que sería de otro modo, pero amenaza la vida marina. Aunque el mundo ha estado experimentando un período más frío en los últimos años (conocido como La Niña), más de la mitad (58 %) de la superficie del océano experimentó el año pasado al menos una ola de calor marina causando mortalidades masivas de multitud de especies en zonas del Pacífico (Alaska, Canadá y Chile) y Mediterráneo.

Pero el calor es solo un factor en el aumento del nivel del mar. La expansión térmica explicó alrededor del 50 por ciento del aumento del nivel del mar durante 1971-2018; los otros componentes son el derretimiento de los glaciares (22 %), el derretimiento de la capa de hielo (20 %) y los cambios en el almacenamiento de agua en la tierra.

El impacto es difícil de medir porque el océano no sube uniformemente a la misma velocidad, no es como una bañera. La Tierra no es una esfera perfecta. Las temperaturas también son diferentes en todo el planeta y se ven afectadas por las corrientes oceánicas. El impacto del aumento del nivel del mar se ve potenciado por las marejadas ciclónicas y la variación de las mareas, como sucedió durante el huracán Sandy en Nueva York y el ciclón Idai en Mozambique.

Lo que sí sabemos, por supuesto, es que el primer impacto del aumento del nivel del mar se producirá en las comunidades costeras de todo el mundo, especialmente en las zonas urbanas bajas y densamente pobladas. Las principales ciudades de todos los continentes están en riesgo y es una amenaza existencial para países como Tuvalu y otros pequeños estados insulares en desarrollo.

Sin embargo, hacer predicciones sobre poblaciones en riesgo tampoco es sencillo. Holanda, con uno de los nivele sobre el mar más bajos del mundo, está en riesgo por el aumento del nivel del mar, también ha hecho todo lo posible para construir defensas para protegerse.

Un titular que, por ejemplo, afirme que más de una cuarta parte de los Países Bajos estará bajo el agua para el año 2100 suena muy dramático. Pero ya en este momento, la gente en los Países Bajos camina y anda en bicicleta por debajo del nivel del mar. Han construido estructuras en la costa para paliar estos efectos.

Hay 200 millones de personas que se verán afectadas por el aumento del nivel del mar. Cualquiera que viva en la costa se verá afectado de alguna manera, pero en realidad no significa que vayan a perder su casa de inmediato.

