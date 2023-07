Isidro Betancourt : “Me harté de vivir en el parque temático de una ideología”

Debajo de su profesional factura, maestro de canto lírico, hay un tipo de alta resiliencia, versátil, con una colosal capacidad de trabajo que le permite llevar la dirección artística de la empresa de eventos musicales INSIEME que abrió con su mujer, dar en el Conservatorio Mayeusis clases de canto coral y educación auditivo vocal y dirigir nada menos que 5 coros: Rosalía de Castro, Helios de Bembrive, Son de Acacias, Penediños de Atios y Lacedurium de Salvaterra. Isidro Betancourt Benítez, ponteareano de adopción, cubano de nacencia. Su nueva vida comenzó aquel día de 2006 que decidió “desertar” y quedarse en Vigo al contemplar su ría y poner otra vez el cuentakilómetros de su biografía a cero.

Hoy su presencia cualifica el paisaje cultural gallego pero no sin una larga lucha que ya dura 17 años y comenzó sin papeles, ilegal durante dos años, en combate contra un medio en principio hostil por ser ajeno al mismo. Isidro, que con su voz había viajado por más de treinta países, cantor en el Coro Nacional de Cuba y en múltiples espacios como el Cabaret Tropicana y la Schola Cantorum Coralina de La Habana durante unos siete años, hubo de trabajar al llegar aquí en la construcción, montando muebles, en talleres mecánicos… hasta que su empeño le llevó a reencontrarse con su profesión como profesor de canto y solfeo en el Centro de Desarrollo Musical de Ponteareas. “Conocí en este tiempo –cuenta sonriendo– a un exministro africano vendiendo en la feria de Ponteareas, a un ingeniero nuclear limpiando suelos en España… Yo me fui de Cuba cansado de vivir en el parque temático de una ideología. Los artistas teníamos un estatus diferente, es cierto, pero no es suficiente, se necesita plena libertad de derechos”.

Habanero de pura cepa, hijo de madre en el mundo de la economía y de padre en el de la construcción, Isidro recuerda aquella feliz infancia y adolescencia suya, sus vacaciones de verano en Santa María del Mar y la playa de Guanabo... Sus estudios fueron para aparejador e incluso trabajó dos años en el Ministerio de Vivienda cubano, pero su alma musical ya bullía en su interior y al tiempo aprendía música en la Escuela Fernando Carnicer. Hasta que empezó a cantar tras un duro acceso en el Coro Nacional de Cuba y dejó su profesión por el mundo coral. A España llegó en el ese coro para una serie de conciertos en medio de los cuales, tras esa especie de éxtasis, anunciación o iluminación que sintió al contemplar la ciudad al borde de a ría, tomó la decisión de quedarse a vivir, antes o después, en Vigo. Vive al lado y trabaja en ella.

Asentado ya en esta ciudad con dos hijos aquí nacidos, vigués no por azar sino por decisión y duro sacrificio, su último empeño es dar a conocer la figura del músico hispano-germano José Manuel “Lico” Jiménez Berroa, compositor e intérprete cubano que estudió en conservatorios de Leizpig y París llegando a ganar a Debussy en un concurso “Grand Prix de Rome”, pero nunca reconocido como se merece por cuestiones políticas y raciales del siglo XIX. Admirado por la obra y vida de este hombre que llegó a ser director de Conservatorio en Hamburgo, esta es su pelea con otros artistas como Teresa Novoa (Ponteareas), Jessica Sanchez Rebodillo (Cambados), Gabriel Urgel Reyes (Versalles) y la cubana Joana Pérez.

El primer paso fue grabar un disco con su obra, “Hommage” el pasado 21 de abril, pero ahora están en la realización de un documental para el que necesitan financiación a través de la fundación Mayeusis (Licojimenez.com), con July Carmen Hoffman como productora ejecutiva y él con Malditos Artistas como productores.