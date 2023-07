Sorolla en el país de las rías

Pasado ahora el ecuador del “Año Sorolla”, es oportuno indagar en la relación que el célebre pintor valenciano mantuvo con las Rías Baixas. Si bien se ha escrito bastante sobre su estancia en Vilagarcía en 1915 para pintar su cuadro gallego más célebre, “La romería”, y algo menos de su estancia en el Castillo de Soutomaior, son poco conocidas sus visitas a Vigo y a Baiona, que se produjeron al menos en dos ocasiones, en 1900 y 1910. No fueron viajes anecdóticos: el artista, ya célebre en aquella época, aprovechó para pintar paisajes vigueses y miñoranos y se interesó por las reivindicaciones seculares de este territorio, como la del ferrocarril.

Joaquín Sorolla y Bastida (Valencia, 27 de febrero de 1863 - Cercedilla, Madrid, 10 de agosto de 1923) viajó con su esposa Clotilde y sus tres hijos a Vigo y Baiona. Así consta en un artículo de FARO DE VIGO fechado el 6 de julio de 1900 y publicado cuatro días después. Bajo el titular de “De arte. Una visita a Sorolla”, el cronista –que firma como A.S.C.– relata cómo charló con el pintor valenciano sobre “su plan para estos tres meses de verano, en los que se propone pintar trozos de la pintoresca costa de Bayona, y algo del interior, una romería, sin sol, en nota gris; Galicia en fin con sus poéticas nieblas y nostálgico ambiente”.



Artículo de FARO DE VIGO publicado el 10 de julio de 1900

Sorolla planeaba quedarse tres meses en Baiona, pero tuvo que marcharse a Valencia para recibir un homenaje por su reciente triunfo en la Exposición Universal de París, en la que fue premiado su cuadro “¡Triste herencia!”. Así lo publicaba FARO: “Salió para Madrid el ilustre pintor Sorolla con su señora e hijos. Por ello desiste de pasar la temporada de verano en Bayona, en donde estaba instalado desde hace algunos días con su familia. El notable pintor valenciano va encantado de la belleza de esta ría, y sobre todo de la campiña de Vigo, proponiéndose volver a visitarnos el próximo verano”.

Sorolla aprovechó bien el tiempo que estuvo en Baiona y Vigo. El “Heraldo de Madrid” reseñaba entonces que “en los pocos días que el maestro ha residido en Bayona, los apuntes, estudios y cuadros terminados podrían llenar la sala de un museo”.

Esas obras poco conocidas están catalogadas en su mayor parte por el Museo Sorolla, dependiente del Ministerio de Cultura, y sus fichas se pueden consultar en el portal de internet de dicha institución. Algunos títulos son inequívocos. Es el caso de “La farola. Vigo”, óleo sobre tabla de 19,60 por 29,10 centímetros; “La Concheira. Vigo”, de 61 x 90 cm; y “Muelle de Vigo”, pintado también en 1900, con un tamaño de 32,5 x 62 cm, y perteneciente a un coleccionista particular.

También de ese viaje a Vigo y Baiona de 1900 corresponde “Entre los pinos”, pequeño óleo (22 x 29 cm) en el que muestra a su esposa Clotilde, como solía hacer, vestida de rojo; y “Pinos de Galicia”, óleo sobre lienzo de 88 x 61 cm. Se cree que estos “Pinos de Galicia” fueron pintados en Baiona o alrededores. Así lo sostiene el pediatra y erudito Víctor Viana, autor del libro “Sorolla y Galicia. Su estancia en Vilagarcía”. En este volumen, disponible para su descarga gratuita en internet, e imprescindible para conocer la relación entre Sorolla y Galicia, Viana cita una carta que Sorolla escribe a su esposa Clotilde desde Barcelona el 18 de octubre de 1915, en la que recuerda los pinos de Galicia. Al hablar de su cuadro “Cataluña, el pescado”, expone: “La obra es pesada por no tener iguales comodidades que en Galicia, es decir, los pinos he de copiarlos de mi estudio de Santa Cristina” (playa situada en la localidad de Lloret de Mar).

Maestro a la hora de plasmar la luz, Sorolla encuentra en las Rías Baixas unas condiciones muy diferentes a las de su Valencia natal. En su sección de “Artes y Artistas”, el “Heraldo de Madrid” se refería a esta diferencia: “Acostumbrado Sorolla a copiar la Naturaleza envuelta en la deslumbradora luz de las playas valencianas, la nota tierna y gris de la costa gallega no ha de ofrecerle serias dificultades ni gran obstáculo”.

"El color en Galicia es una cosa acariciadora, blanda. Creo que es Galicia el país más difícil para pintar, por la variedad, por la facilidad con que todo cambia”

Sin embargo, la luz y el paisaje propios de Galicia sí le ofrecían a Sorolla –perfeccionista hasta la obsesión, como todo maestro que se precie– notables dificultades. “Para Sorolla, Galicia era el país más difícil para pintar por la variedad y facilidad con lo que todo cambia”, señaló en marzo en el Club FARO el periodista y escritor César Suárez, autor de la elogiada biografía “Cómo cambiar tu vida con Sorolla”. Suárez realizó esta afirmación basándose en lo que Sorolla dejó escrito en una de sus cartas: “En Castilla las cosas adquieren un vigor extraordinario, pues en aquella gran planicie una figura en pie adquiere las proporciones de un coloso. Galicia es todo lo contrario. Aquí las figuras se pierden, el paisaje se las traga. El color en Galicia es una cosa acariciadora, blanda. Creo que es Galicia el país más difícil para pintar, por la variedad, por la facilidad con que todo cambia”, aseveró.

El interés de Sorolla por Galicia parecía ir más allá de lo meramente artístico. El 18 de octubre de 1915, el periodista y escritor Antonio Fernández Tafall, miembro de la Real Academia Galega, firmaba en FARO un artículo titulado “Nueva York-Vigo-Compostela” en el que aludía a la relación de Sorolla con el naviero vigués Estanislao Durán y a la reclamación, aún vigente, de una conexión ferroviaria para Vigo a la altura de los tiempos: “No es nuevo ya el proyecto de poner en relación la vida y progreso de los grandes pueblos, estas ciudades gallegas, con la capital de los Estados de Norte América. Yo he oído este tema al insigne Sorolla, quien conversando con el entusiasta vigués Estanislao Durán, hace por lo menos tres años, indicaban entre los dos lo que ahora es motivo de que los optimistas confían ver logrados aquellos ideales que en buen hora creaba la fantasía de los amantes de nuestra patria. Sorolla intentaba, además, que el Gobierno patrocinase un tren rápido a Madrid que siguiese a Valencia, bosquejando con eso un cuadro de turismo, que el artista concebía en sus entusiasmos”.



Artículo de FARO DE VIGO publicado el 18 de octubre de 1915

No cabe duda, pues, de que la Ciudad Olívica dejó impronta en el pintor, como lo demuestra también que en la primera biografía de Sorolla, de Bernardino de Pantorba –escrita originalmente en 1953 y hoy descatalogada– figure un epígrafe titulado “Apunte de Vigo”.

Es mucho más conocida la peripecia de Sorolla en otros lugares del “país de las rías”, denominación de la provincia de Pontevedra que habría acuñado Emilia Pardo Bazán –a la que retrató Sorolla–, pero que el escritor Juan Neira Cancela atribuyó en FARO en 1900 a José Ortega Munilla, amigo de Pardo Bazán, director del periódico “El Imparcial” y padre del filósofo José Ortega y Gasset.

Soutomaior

El 18 de diciembre de 1910, y bajo el titular de “Sorolla en Vigo”, FARO reseñaba: “Hállanse pasando una temporada en el castillo de Sotomayor, con sus propietarios los señores de Lluria, el ilustre pintor D. Joaquín Sorolla y D. José Benlliure, sobrino de los afamados escultor y pintor del mismo apellido. Los distinguidos huéspedes de los señores de Lluria pasaron en Vigo el día de ayer y hoy se proponen ir a Santiago, para conocer los monumentos de la vieja ciudad”. Sorolla y su discípulo José “Peppino” Benlliure, sobrino de su amigo el escultor Mariano Benlliure, visitaron las Rías de Vigo, Pontevedra y Arousa en coche. Sorolla retrató a sus anfitriones, María Vinyals y Enrique Lluria, así como a la joven Emilia Lluria. El historiador pontevedrés Diego Piay documentó esta amistad con los Lluria en el libro “María Vinyals, la mujer del porvenir” y descubrió una obra olvidada de Sorolla en el Castillo de Soutomaior, “San Jorge y el Dragón”, un fresco pintado en una de sus paredes interiores. En un artículo publicado en “Archivo Español de Arte”, Piay explica que Sorolla se inspiró en un pintor veneciano para representar esa escena mitológica. Se conserva alguna fotografía, pero el fresco ya no existe. “La degradación de una obra de setenta años de antigüedad, y la convicción poco fundamentada de que su autoría no se debía a Joaquín Sorolla, propiciaron el infausto destino de uno de los pocos frescos realizados por el pintor valenciano, que desapareció durante las obras de reforma del Castillo de Soutomaior llevadas a cabo durante el año 1985”, lamenta Piay en el artículo.



Artículo de FARO DE VIGO publicado el 18 de diciembre de 1910

Con todo, la obra cumbre de Sorolla en Galicia es “La romería” (1915), cuadro de gran formato (351 cm x 300 cm) que responde al encargo realizado por Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society de Nueva York, para decorar una gran estancia con paneles sobre las distintas regiones de España. Sorolla, que se alojó en el Pazo de Vista Alegre de Vilagarcía, mezcló en su cuadro una romería y una feria, una fiesta entre vacas y bueyes, algo que no gustó a los vilagarcianos: los gallegos no celebramos fiesta ni comemos junto a los animales. En la villa arousana pintó también en 2015 “El gaitero gallego”, “Lavanderas de Galicia” (Museo Carmen Thyssen Málaga) y “La ría de Villagarcía de Arosa”, óleo que un empresario vigués subastó en 2015 por 250.000 euros. Se publicó también en la época que Sorolla iba a decorar el futuro pazo de la isla de Cortegada que empresarios arousanos querían regalar a Alfonso XIII, algo que no llegó a producirse.

El viaje, en fin, estaba en la esencia de la pintura de Sorolla, que recorrió buena parte de España en una época en la que se consolidaba entre la clase alta la costumbre del veraneo. Esa idea inspira la muestra itinerante “Sorolla. Viajar para pintar”, del Ministerio de Cultura, que recalará en Galicia el próximo mes de noviembre. Pero no será en “el país de las rías”, sino en el Museo de Bellas Artes de A Coruña.