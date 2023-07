“Nuestra salud está en manos del negocio farmacéutico”

Roberto Santiago (Madrid, 1968) sorprendió a los lectores cuando en 2017 publicó su primera novela negra, “Ana”, añadiendo una nueva faceta a las que hasta entonces le habían dado mayor popularidad: su saga de literatura infantil y juvenil “Los futbolísimos”, un fenómeno literario que ha vendido más de cinco millones de ejemplares en una veintena de países, y sus guiones cinematográficos, entre los que se encuentra el de la película que también dirigió “El penalti más largo del mundo”, por el que recibió una nominación a los Goya. Acaba de publicar con Planeta un nuevo thriller, “La rebelión de los buenos”, Premio Fernando Lara, una intriga judicial que se sumerge en la corrupción de una todopoderosa multinacional farmacéutica.

–“La rebelión de los buenos” es un thriller de ficción sobre los abusos de las industrias farmacéuticas, ¿qué hay de realidad en las prácticas que describe según ha podido conocer en su proceso de investigación para la novela?

–Ha sido un proceso de investigación y documentación muy prolijo, me he basado en datos reales, por ejemplo, hay hechos de corrupción de algunas farmacéuticas para saltarse algunas normativas y controles y comercializar medicamentos que figuran en documentación a la que es fácil acceder porque hay muchas querellas en curso en Europa, por no hablar de Estados Unidos, que es el país de las demandas. Ese hilo del que tira la novela es lo que pasa siempre cuando se junta poder con dinero: acaba habiendo corrupción. Tampoco es algo nuevo que yo descubra en mi novela la experimentación que llevan cabo con poblaciones enteras , especialmente en África, para utilizarlos como cobayas. Ya lo trata “El jardinero fiel” desde la ficción, hay investigaciones periodísticas al respecto y, de nuevo, una cantidad apabullante de querellas. Es curioso lo poco que se habla del tema.

–¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de lo que ha descubierto en sus indagaciones?

–En ese proceso he tenido muchas entrevistas con gente que trabaja dentro de la industria farmacéutica y con damnificados de muchos medicamentos. Lo que más me ha impactado es ver la indefensión absoluta de muchas personas, aquí en España, que han quedado marcadas de por vida por efecto de estos medicamentos y como en muchos casos no hay ni siquiera ningún tipo de indemnización o de resarcimiento moral; es algo que no llego a comprender porque cuando ves temas de corrupción urbanística es terrible, pero en cuestiones de salud me parece doblemente inmoral.

–¿Considera que un macrojuicio a una farmacéutica sería posible en España o es pura ficción?

–Es curioso que de las cientos de demandas en España por efectos secundarios devastadores de algunos medicamentos, miles en Europa, pocas llegan a sentencias firmes que se ejecuten. Y esto es por dos motivos: por acuerdos extrajudiciales, ya que las farmacéuticas tienen tal cantidad de dinero que prefieren pagar en ocasiones cifras astronómicas a que haya una sentencia en su contra, o porque hay sentencias que acaban enterradas en recursos y contrarrecursos ante instancia superiores, apabullan al sistema judicial con una pléyade de recursos hasta el infinito y más allá.

–¿Por qué se decidió a escribir sobre este tema?

–Cuando terminé “Ana”, mi anterior novela negra, un amigo periodista me dejó leer un informe sobre la creciente cantidad de demandas y querellas en España y en Europa contra farmacéuticas. Como escritor, olfateé que allí había algo sobre lo que me apetecía ahondar; para mí escribir es saber, conocer, aprender, descubrir y entender, y eso es lo que he hecho en este proceso de escritura tan largo: comprender qué se esconde detrás de todas estas prácticas y cómo hemos sido capaces de dejar el sistema de salud en manos de multinacionales cuyo objetivo es obtener la mayor cantidad de beneficios, lo cual puede ser lícito, pero no moral. No soy antisistema y creo que los medicamentos son completamente necesarios, pero que la salud se convierta en un negocio multimillonario superior a otros muchos sectores juntos es una grieta del sistema que hay que enmendar.

–“Para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos no hagan nada” es la cita con la que inicia su novela, ¿es una llamada a la rebelión o una queja sobre la pasividad de la sociedad?

–La novela anima a rebelarse, algo muy saludable y necesario. Los thrillers, además de atrapar y entretener, han tenido tradicionalmente esa parte de denuncia social que creo que conviene, es como poner un espejo delante de la realidad. Me parece más terrible irritante y espeluzante no que las empresas farmacéuticas busquen el beneficio a toda costa, sino que el sistema, que somos nosotros, se lo permitamos.

–¿Sitúa la historia en 2018 para eludir hablar de la pandemia, que situó al sector como entre los amos del mundo?

–Empecé a escribir la novela hace seis años, no me imaginaba que iba a venir una pandemia, de hecho tuve una crisis respecto a la novela porque no sabía si debía continuarla, porque no se trata de que ocurra algo tan terrible para que pongamos nuestra mirada en algo que sucede en el día a día. Al final decidí dejar la historia en periodo prepandemia y acabarla en diciembre de 2019, con lo cual el lector sabe lo que les va a caer encima a los personajes.

–Presenta dilemas morales, uno de ellos es que todos tenemos un precio y se va viendo el que tienen diferentes personajes, ¿cuál es su opinión al respecto?

–Es una de las grandes preguntas que siempre me ha interesado, no tengo una respuesta clara. Lo que sí sé es que en momento determinado todos nos plantearíamos traicionar nuestros ideales y vendernos, y muchas veces no es una cifra económica lo que nos haría movernos. Si ahora mismo a ti y a mí nos preguntan si nos venderíamos por una cantidad, diríamos que no, pero si lo que nos ofrecen es solucionar todos los problemas a nuestra familia, a nuestros seres queridos, dudaríamos. Me gustan las encrucijadas morales y hacer que el lector se plantee preguntas.

–Vuelve a los personajes atormentados, con pasados que les dejan huella y condicionan sus actuaciones, ¿qué encuentra en ellos: le vienen bien para la novela negra o quiere resaltar la condición humana, hacer ver que en el fondo todos somos así?

–Es esa frase última que dices, reflejar que todos somos así es lo que me lleva a crear personajes con muchas capas; vivimos en una sociedad de la apariencia, donde todo el mundo enseña una cara a través de las redes sociales, pero si escarbas, todos tenemos heridas, cosas que nos duelen y una parte menos amable, y creo que descubrirla es parte de la misión que tiene una novela.

–Aborda una vez más las adicciones, si en “Ana” era la ludopatía, ahora trata el alcoholismo, las drogas, los medicamentos y las relaciones tóxicas, ¿por qué le preocupan tanto?

–Me interesan porque lo veo a mi alrededor, los escritores proyectamos nuestras experiencias, tanto las personales como las vicarias; me parece que es uno de los males endémicos que se ha ido enquistando en nuestra sociedad. Hay una que me parece especialmente interesante: la de las relaciones tóxicas, adicciones a personas que sabes que te van a llevar un sitio oscuro y aún así no puedes desprenderte de ellas.

–Vivimos en un momento en que se está cuestionando la existencia de la violencia de género, ¿qué opina de este retroceso?

–En la historia, periódicamente, cuando se avanza mucho en temas sociales hay un movimiento de retroceso. Más que escandalizarnos, lo que debemos hacer es ponernos cada uno manos a la obra, yo desde la novela es desde donde puedo aportar mi pequeño grano de arena.

–También se ocupa de hablar de la salud mental y de la sobremedicación de ansiolíticos y depresivos sobre la que advierte la OMS.

–Los ansiolíticos y antidepresivos bien utilizados son necesarios, pero a veces se toman demasiado a la ligera, ojalá hubiera más ayuda psicológica por parte de profesionales, lo que redundaría en una reducción del gasto en medicación.

"Padecer ansiedad me ha hecho conocerme mejor, pero creo que aún nos queda mucho por recorrer para que se normalicen los trastornos emocionales”

–Reconoce, en el capítulo de agradecimientos, que ha padecido ansiedad, ¿considera un avance hacia la normalización de estos trastornos el hecho de poder decirlo abiertamente sin ser estigmatizado?

–Creo que padecer trastorno de ansiedad es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida porque me ha hecho conocerme mejor y aprender a relativizar absolutamente casi todo. La ansiedad, cuando se sufre, tienes que aprender a convivir con ella dedicándole el tiempo necesario en un proceso lento. Por otra parte, creo que aún hay muchos ámbitos laborales y sociales en los que no puedes decir que padeces un trastorno emocional porque te estigmatizan. Solo hemos dado un pequeño pasito, pero queda mucho camino por recorrer hasta que puedas decir que sufres ansiedad de la misma manera que dices que te duele la rodilla y nadie te mira raro.

–El lector va a sufrir leyendo las cosas terribles que les suceden a sus personajes, ¿sufrió usted al escribirlas?

–Aún tengo presentes las sensaciones tan intensas que viví al escribir algunas escenas, ha habido momentos en que he tenido que parar para coger aire. Puede parecer raro en alguien que escribe thrillers, pero yo no sé qué va a ocurrir hasta que físicamente lo escribo. He convivido con estos personajes mucho tiempo y siguen acompañándome, para mí son personas reales.