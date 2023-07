Más “movidas” de las parejas

Tengo conflictos conmigo misma, mi diálogo interno a veces es regulero, así que, obviamente, a poquito que me relacione con las y los demás, alguna movidilla tiene que existir, y si no la tienes es que estás callando demasiado. Como ya os comenté en otras ediciones de este Salud&Placer, lo importante no son las movidas de pareja que tengamos sino la forma de solucionarlas.

Os traigo esta semana unas cuantas técnicas útiles para cumplir el objetivo de bienestar en pareja, y tener un verano tranquilo y relajado.

En general, los objetivos de cambio en pareja tienen que ver con la comunicación, el clima emocional y el tiempo de calidad que pasamos juntos.

“Técnica para planificar el tiempo en pareja: El superdía”

Esto del “tiempo de calidad” en pareja es algo muy relativo y personal. Hoy me decía una chica: “para mi novio, tiempo de calidad es ver una serie juntos, y para mí es comprar dos refrescos e ir a dar un paseo hasta la playa”. En este caso, existe un desacuerdo porque para la que “espera” ir a la playa el resto de planes van a ser decepcionantes. En otros casos, el problema literalmente es “no tener tiempo”: parejas con hijos e hijas, agendas muy saturadas, etc... para este tipo de problemas se recomienda la técnica de “El superdía”, también puede ser la “superhora”, el caso es que sepamos que, por ejemplo, el martes de 20 a 22h es tiempo para la pareja; en el “supermartes”, cada semana el plan se decide alternando entre las partes, y tienen que ser planes apetecibles para ambos.

Técnica para mejorar el clima emocional: “Diario feliz”

En mi experiencia, esta técnica es de las más eficientes, se trata de cambiar el foco de lo que me molesta a lo que me agrada. Os pongo un ejemplo clásico (muy clásico): mi pareja no baja la tapa del WC, y yo se lo comunico de forma amable al principio, pero si pasa 2-3 veces seguidas se lo diré con tono enfadado, es decir, estoy señalando lo que NO me gusta. El diario feliz se trata de todo lo contrario: al acabar el día, tenemos que anotar en una libreta 3 cosas que SÍ nos gustan de nuestra pareja; podemos comentarlas y leerlas, para reforzarlas y acostumbrarnos a destacar lo bueno.

Técnica para regulación emocional: “El semáforo”

El objetivo principal de este ejercicio es conocer el grado de intensidad de la emoción que aparece en la comunicación en pareja, en concreto el enfado y la ira; cuando se superan los límites, puede ser algo que perjudique gravemente a la relación, ya que en un momento de enfado puedo decir cosas muy hirientes: “eres una mala madre”, “nunca te he querido de verdad” y cosas así, que son muy, muy difíciles de olvidar. Por eso, antes de decir cualquier cosa de la que arrepentirnos, podemos medir el nivel de intensidad emocional con los colores de un semáforo, y si te digo “Rojo”, la conversación/discusión se acaba, me voy a dar un paseo, a respirar un poco, o me alejo del foco para retomarlo cuando esté en “Verde”.

Técnica para mejorar la comunicación: “La discusión chorra de la semana”

Discutir no es malo, lo que sí nos hace daño es pelear, el problema es que los límites son muy estrechos, para eso usamos la técnica anterior del semáforo y que no se nos vaya de las manos. Pero cuando somos incapaces de aprender a discutir sanamente, a manifestar nuestras opiniones y defender nuestros derechos, no nos queda otra solución que entrenarlo; fijamos un día y hora para mantener “la discusión chorra de la semana”, se trata de echar a suertes quien empieza y ponerse a discutir. Normalmente los desacuerdos son cuestiones domésticas; cuando pregunto a las parejas en consulta el motivo inicial de las peleas, no os podéis imaginar lo absurdo de los desacuerdos: que si este pan que has comprado es peor que el otro, que si esperaba que hicieras esta tarea, y casi siempre es porque creemos que la otra parte tiene poderes adivinatorios y que sienten lo mismo que nosotras/os. Así que en esta técnica plantearemos discusiones absurdas, tipo “yo voy a defender el color azul y tú el verde”, y nos ponemos a practicar. Las normas son plantear la discusión sin levantar la voz, sin humillar, en equilibrio de poder y con buen humor, a ser posible. Es complejo pero si se practica, se puede.

Estas y otras técnicas son aplicables siempre dependiendo de las personas y su estilo de personalidad, pero en general pueden ser buenas para cualquier pareja sana.

Nos leemos en próximas ediciones, como siempre, os escuchamos en www.saludplacer.com, ¡mucha salud, placer, diversidad y feliz orgullo!