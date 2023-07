Mal rayo me parta si, en acabando esta carta...

Tengo en las manos, recién abiertas sus páginas, Los peces ciegos del amor, un libro de poemas magnífico en forma y fondo, que recoge la poesía de los últimos 20 años de Nando Quiroga. Le vi uno de estos días en una conferencia y le recuerdo en esos años 60 en que militaba en uno de los grupos de la primera movida musical de Vigo. Desde entonces hasta hoy no sé qué habrá sido su vida, aunque sí al menos que se dedicó al mundo de la moda, se retiró lo antes que pudo y ahora visita cada vez menos su piso urbanita de Vigo atraído por el placer más bucólico, vegetal y arbolado de la vida en el Morrazo, donde tiene una casa. Casi no le he visto en medio siglo pero nos ha pasado una vida entera sin darnos cuenta, en cuya última etapa él cultiva vino para gozo de sus amigos, compone poesía y toma el sol cuando le apetece entre los frutales de su huerta.

Extraña esta sensación de fugacidad cuando te reencuentras con gente que has visto en su etapa de esplendor adolescente y, como si solo hubiera pasado el tiempo de un rayo, los vuelves a ver como honorables abuelos.El tiempo es relativo, contradictorio y juguetón. Estamos envejeciendo con mucha más dignidad ética y estética de lo que se hacía antes, pero en el camino hemos ido perdiendo amigos que se fueron para siempre por azares de la vida, y ya estamos familiarizados con los encuentros en los cementerios. Nunca quisimos imaginar que los camposantos iban a ser lugares de reencuentro entre los nuestros porque nunca nos imaginamos canosos y vulnerables. Pero ha llegado ese tiempo en que la salud de las células, su vejez, puede traicionarte y para sobrevivir al mandato de decadencia física de la naturaleza debes oponer una resistencia férrea, como a un enemigo en el combate cuerpo a cuerpo. Yo debo decir que estoy mentalmente militarizado, de modo que caeré, cuando toque, en pie de guerra y no sin pelea. Yo debo decir que, tras haber vivido tantas cosas y con tanta intensidad algunas de ellas, milito en esta tercera etapa de la vida con inmenso placer, de acuerdo con las bondades que cada edad permite y quizás por la suerte de que todavía ningún mal ha metido sus narices en mi cuerpo. Toca madera. Veo muchos amigos de mi generación que llevan sus años con alegría y un gran aprovechamiento de esas otras oportunidades que te ofrece salir, por la jubilación, del estresante mercado de la oferta y demanda laboral, de la paternidad con hijo ya criados... Sentirte por vez primera libre. Es un riesgo porque la sociedad tiende a invisibilizar inconscientemente a quien ya ha cubierto sus papeles pero me temo que si a cualquiera de ellos se les pregunta si estarían dispuestos a volver al pasado y a la juventud lo pensarían mucho. ¿Juventud otra vez? ¡Qué coñazo! A un tipo que le ha aparecido una enfermedad incapacitante o ha perdido a un hijo o a la mujer de su vida no le puedes pedir ser feliz pero es lo que hay, son los azares de la vida. Igual que si llegas sin ahorros y con una pensión que limita todos tus movimientos. Peor lo tuvieron otros amigos nuestros que han caído en las trincheras del camino, que son los mínimos teniendo en cuenta que somos una generación que no ha conocido una de esas guerras que extermina al peso, por arrobas. A esta etapa llegas de un modo u otro, sano o enfermo, solo o acompañado, con familia o sin ella, con o sin dinero, recogiendo o no la mies de tu cosecha, el maldito o bendito azar, pero llegaste. ¡Qué felicidad!