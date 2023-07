Bolsos para siempre

Lara Santomé terminó sus estudios de diseño de interiores sin saber que su vida laboral iba a discurrir como artesana con su propia firma, y además, de éxito. La abuela de esta moañesa se había dedicado a la costura con un aparato de aquellos de pedal que se guardaban con una caja encima. Pero de niña Lara no había sentido gran apego a los hilos y telas. Cosas del destino, un día le regalaron una máquina de coser y su vida, sin saberlo, iba a dar un giro. Empezó a probar con los bolsos, que siempre le habían gustado, y ese primer objeto que deshizo para saber cómo era por dentro suponía el comienzo de su propia firma, Mundaya. Sus productos suscitan admiración dentro y fuera de Galicia.

La filosofía de este taller compostelano podría ser la moda que no pasa de moda. Lara reivindica también la vuelta al rural. “Vivo y trabajo en una pequeña aldea gallega, con el aliciente de la atención personalizada que supone adquirir productos en el pequeño comercio local”. Y todo con el marchamo de lo auténticamente artesano: “Desde el diseño hasta la colocación de las etiquetas, todo el proceso está hecho a mano por mí. Esto me permite cuidar cada detalle y controlar el proceso de producción para que tenga el menor impacto ambiental posible, es artesanía en estado puro”, dice.

Algodón, cuero, yute... todos los materiales de bolsos y mochilas son naturales y además muy resistentes para aguantar el día a día y el paso de los años. “Esa es la mejor sostenibilidad –explica–, un producto que pueda durar mucho tiempo y que sirve tanto para un día especial o para el uso diario. Y Lara cree que poco a poco la gente da más importancia a los objetos elaborados con productos respetuosos con el medio ambiente, como es su caso.

Lara hace bolsos, mochilas, asas y complementos como neceseres o monederos. Explica que le gusta organizar las tareas en bloque. “Es decir, un día me dedico a marcar todo, al siguiente cortarlo, al siguiente remallarlo y continúo con todos los procesos”. Y el momento que más le gusta del día llega casi al final. Cuando prepara todos los paquetes que serán recogidos en la jornada siguiente por el servicio de mensajería. Escribe todas las tarjetas de agradecimiento personalizadas, en las que está la historia de Mundaya. Ya hay puntos de venta de esta firma en varias tiendas dentro y fuera de Galicia. Su implantación va a más pero Lara dice no tener prisa. Porque ese concepto en la auténtica artesanía no existe.