¿Queréis saber de un milagro? Leed sobre Balneario Mondariz

Amalita Gallego me engatusó, me sedujo con palabras lisonjeras para que le entregara mi cuerpo a sus fervores y mi tiempo a su deseo apasionado y lo consiguió: el jueves estaré en la Escuela de Artes y Oficios para hablar del milagro de los Peinador, que no es el de los panes y peces sino el de la construcción en Mondariz en poco tiempo de un emporio termal entre 1873 y 1930 que nada tenía que ver con el atraso rural de la Galicia de aquel tiempo. Mi charla forma parte de un ciclo organizado por Balneario de Mondariz, “La historia y sus personajes”, que dará a conocer, a lo largo de 2023, la relación de la villa termal con Isaac Peral, Peinador Lines, Antonio Palacios o Isabel de Borbón “La Chata” en las instalaciones de la EMAO. Abierto por el periodista Fernando Ojea con la visita increíble que hizo allí Rockefeller II, el jueves hablaré yo de Enrique Peinador Lines y la promoción internacional de ese espacio aportándole un DNI gallego.

Lo traigo aquí, de todos modos, porque es una experiencia histórica, empresarial y netamente gallega asombrosa, casi milagrosa, que puede dejar boquiabierto incluso a un lector gustoso por las curiosidades del pasado común, y porque tiene mucha garra periodística. Antes de nada debo decir que fue Xosé González Martínez “Pepiño”, presidente del Foro Peinador y luchador de primera línea por la inculturación gallega de nuestras empresas, quien me convenció hace 15 o 20 años para que escribiera una minibiografía de los Peinador, más concretamente del hijo, Enrique Peinador Lines. Tras las maldiciones que solté al principio, metido en la Penzol entre papeles día tras día, pasé a una etapa de encantamiento al maravillarme de que en tiempo récord, en un espacio subdesarrollado, dos generaciones de una familia hubieran creado una empresa termal que reuniera a tan importantes hombres de negocios, políticos, militares... de fuera de Galicia. Entre finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Y no solo eso: que fueran precursores del turismo termal-cultural y pioneros en la utilización de recursos para hacer más visibles en ambientes nacionales e internacionales su objetivo como empresa, adelantados por tanto en dar publicidad del país aún antes de que el turismo se convirtiera en 1916 en política oficial del Gobierno. En una palabra y como los define Ricardo Gurriarán, que escribió después del mío otro libro mucho más documentado, los primeros empresarios agitadores y propagandistas gallegos que supieron extraer de la venta de las Aguas de Mondariz rendimientos para crear un paraíso termal en medio de una Galicia deprimida, ofreciendo comunicaciones (vehículos propios y tranvía) cuando había poco más que coches de caballos, además de confort, cultura y vida social. Decidme si no es cosa de milagro la existencia de esta isla de cultura, salud y reposo , con imprenta y su propia revista, ese mismo año (1918) en que Manuel Azaña hizo su visita a Galicia y escribió que en todo el camino de La Coruña a Santiago no se ve ni una sola casa de campo, quinta, habitación o lo que sea que denote bienestar, holgura, limpieza; no hay más que viviendas de esclavos... Una puertuca da a un cobertizo, cuadra, patinillo fangoso, oliendo a establo, a pocilga, a berzas pútridas. Allí viven revueltos hombres y bestias... No vi mendigos tan mendigos como los gallegos. Emilia Pardo Bazán e Mondariz Balneario Enrique Peinador Lines, el hijo, supo desarrollar empresarialmente e insuflar más carácter gallego a este espacio, pero el milagro inicial lo produjo su padre, Enrique Peinador Vela, que a partir de dos fuentes de aguas burbujeantes sitas en los lugares de Gándara y Troncoso de una mal comunicado concello, edificara en poco años un imperio balneario capaz de competir con los más evolucionados de Europa.