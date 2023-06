Hombres con bolso

Hace unos días saltaba a los medios de comunicación una de esas polémicas generadas en redes sociales, los insultos que recibieron el futbolista gallego Borja Iglesias y su compañero catalán Aitor Ruibal, ambos del Betis, por lucir bolso en una boda.

Ya lo saben las gentes de la pesca: en las redes te puedes encontrar de todo, y cada vez más porquería. Los gustos de vestimenta, generalmente carísimos y con frecuencia extravagantes, de los futbolistas de élite, pueden ser muy discutibles, pero es obvio que eso no da derecho a insultar bajo el anonimato que permiten Twitter o Instagram.

- La importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o de cualquier índole — Aitor Ruibal Garcia (@aRuibal9) 11 de junio de 2023

La Real Academia Española recoge el vocablo “mariconera” como “bolso de mano para hombres”. No cabe culpar a los académicos de la RAE, que se limitan a constatar la existencia de esta palabra, aún en uso pese a las connotaciones peyorativas que tiene. No hay más que hacer una simple búsqueda en internet para comprobar que los principales portales de comercio electrónico todavía utilizan este término probablemente acuñado en las décadas de los 70 y 80, cuando se consideraba el bolso bandolera un complemento femenino y, por extensión, de los hombres homosexuales.

- La necesidad, de una vez por todas, de normalizar y convivir entre todos rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia, para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad — Aitor Ruibal Garcia (@aRuibal9) 11 de junio de 2023

Uno no termina de verse llevando bolso. Debe de ser la cultura visual, más propia del siglo pasado, lo que hace a uno sentirse como un teletubby con dicho complemento. Pero, aun habiendo resistido heroicamente a las dos olas de auge de la riñonera –en los 90 y en la actualidad, que se lleva en el pecho–, cada vez resulta más complicado oponerse a este práctico adminículo, y más en verano.

Y es que la edad provecta obliga a llevar cada vez más cosas encima. Ya me lo decía el otro día mi cuñada: ¿dónde metemos las gafas de cerca? Y la cartera, el móvil, las llaves de casa y del coche, los auriculares, las pastillas... Queda el recurso de los múltiples bolsillos de las bermudas, tan fresquitas en estos días de calor, pero, ¡ay!, no están bien vistas en el puesto de trabajo por según qué jefes.

Ya hemos ganado en el asunto de aparcar la corbata, instrumento de mortificación para aquellos que llevamos fatal el calor. Queda abrazar el pragmatismo del bolso de mano, la comodidad de las bermudas en la oficina y, ¿por qué no?, la falda masculina. Uno no puede más que envidiar a los escoceses y su uso del kilt, falda tradicional que, ¡ojo a la genialidad!, se complementa con un práctico bolsito sujeto a la cintura. En esto de llevar falda y bolso también debería haber igualdad. Ya se adelantó Bosé en los 80, pero no cundió su ejemplo.