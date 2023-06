Shozo Nakanishi, el divulgador de Rosalía de Castro en Japón

El 15 de julio de 1985 Shozo Nakanishi, banquero con alma de poeta, se enteró por las noticias de prensa y televisión de que se celebraba el centenario de la muerte de Rosalía de Castro. El entonces director del banco Sumitomo-Mitsui en Madrid, encandilado por la poetisa gallega, decidió viajar de inmediato a Padrón, a la casa-museo de la autora, y profundizar en la obra y la figura de la mujer cuyos versos le hablaban directamente a su corazón. Iniciaba así una intensa relación lírica que 38 años después ha dado como fruto la traducción al japonés de una biografía de Rosalía (1999) y los poemarios “ Mi madre” (2007), los dos tomos de “Cantares gallegos” (2009 y 2011), “En las orillas del Sar” (2016) y “Follas novas” (2022).

“La primera obra de Rosalía que leí tenía una explicación del profesor Xesús Alonso Montero, me dije ‘quiero conocer a ese hombre’; años después me encontré con él y ha sido, junto a Francisco Fernández del Riego, Luz Pozo Garza y Marina Mayoral, una de las fuentes que me han ayudado en las traducciones de los versos de Rosalía”, explica el nipón nacido en 1947 en Hiroshima, cuyo pseudónimo como escritor y traductor literario es Masao Kuwabara.

“Soy poeta y cuando la leí ( a Rosalía), sentí que sus poemas eran mis poemas, que su corazón era el mío, sin barreras idiomáticas, como cuando nace el amor entre un hombre y una mujer, no hay explicación”, comenta. En Japón se emplea el dicho “de tu corazón a mi corazón” para explicar esta conexión espiritual que surgió entre Nakanishi y Rosalía.

Este encuentro literario supuso para el financiero y poeta japonés el descubrimiento de una tierra y una cultura completamente desconocidas para él hasta el momento y diferentes a lo que él imaginaba y sabía del resto de España. “De poetas españoles, solo estaba familiarizado con la obra de Federico García Lorca, el más conocido en Japón por las traducciones hechas del francés al japonés por un profesor universitario que no habla español; Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez”.

"Es fácil que la obra de Rosalía conecte con los japoneses porque somos muy parecidos a los gallegos y al mundo de ella en la morriña, la timidez, la soledad y el lirismo”

Ya de regreso a su país, en 1996, se puso a estudiar el idioma gallego con profesores particulares, decidido, por fin, a compartir con sus compatriotas su valioso hallazgo. “Creo que es fácil que la obra de Rosalía conecte con los japoneses porque somos muy parecidos a los gallegos en la timidez, la nostalgia, la morriña, el lirismo y la soledad”.

De esa conexión de la que habla ya sabíamos algo por el éxito que tiene en el país del sol naciente otra manifestación cultural gallega, en este caso la de la música celta de la mano del gaiteiro vigués Carlos Núñez, que llena aforos en sus conciertos, coloca sus discos en los top de ventas y ha suscitado el interés por formarse en el instrumento en un buen puñado de gaiteiros nipones. “Sus CD (de Carlos Núñez) se venden bien, pero la mayoría de los japoneses no saben que es gallego, solo que es español. Yo he estado con él cuando dio un concierto en Tokio, pero hablamos en inglés porque estaba con músicos irlandeses”, manifiesta Shozo.

Buscando galaicos en Tokio

El interés por compartir su pasión por lo galaico en un país donde no encuentra quien le acompañe en esta devoción le ha llevado a tocar diferentes puertas de cualquier institución que pueda tener relación con Galicia, de modo que tuvo contacto con el IGAPE, mientras el Instituto de Promoción Económica de la Xunta tuvo presencia en Japón, y mantiene conexión con el Instituto Cervantes de Tokio, que acoge en su sede –un flamante edificio de cinco plantas con un restaurante español en la última– las actividades de Casa Hispano-Japonesa de Cultura y Economía, de la que Nakanishi es director.

Esa búsqueda le condujo también a la embajada española en Tokio, donde es un personaje muy conocido y donde finalmente sí pudo conocer a un gallego, al vigués Francisco Estévez, quien nos relata cómo fue su encuentro: “En 2020, trabajaba en la embajada de Tokio y me dijeron que había un señor japonés que traducía a Rosalía que llamaba a menudo, así que les dije ‘la próxima vez que llame, pasádmelo, por favor’. Y así fue, ahí empezamos nuestra amistad y nuestros encuentros hasta que me retiré y volví a Galicia, nuestra despedida en Tokio fue con un vino albariño”.

Consciente de la valiosa labor desinteresada –pues no obtiene ningún beneficio económico ni recibe financiación– que Shozo Nakanishi está haciendo por Galicia, Francisco Estévez le organizó, con la intervención de la Embajada española en Tokio, una serie de visitas con autoridades esta semana: el martes fue recibido por el concejal de Cultura del Concello de Vigo, Abel Losada, en un acto en el que el profesor Xesús Alonso Montero hizo de presentador y maestro de ceremonias; el miércoles fue una vez más a visitar la Casa Museo de Rosalía de Castro en Padrón (a donde acostumbraba a ir anualmente antes de la pandemia) y el jueves se entrevistó con el director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo, dejando en cada una de estas instituciones ejemplares de su traducción de “Follas novas” al japonés. El resto de su estancia en Galicia la ha pasado con sus amigos Francisco Estévez, en Vigo, y con la profesora de Literatura de la Universidad de A Coruña, Olivia Rodríguez, en la ciudad herculina.

Luz Pozo, su otra poetisa

A esta última catedrática la conoció a través de Luz Pozo Garza, una de las escritoras más destacadas de la literatura gallega en la segunda mitad del siglo XX, con la que Shozo mantuvo amistad tras presentársela y recomendársela el profesor Alonso Montero en uno de sus encuentros en la Casa de Rosalía, en el año 2000, y sobre la que escribió un libro en 2013. De hecho, la obra de esta poetisa –que fue la segunda mujer en convertirse en miembro de la Real Academia Gallega– “Concerto de outono” figura en el número uno de la lista de próximos poemarios que el traductor japonés publicará en su idioma. Un vez más, explica su querencia por esta autora como una conexión espiritual entre poetas, como un diálogo entre corazones.

La tarea de encontrar la primera editorial japonesa interesada en publicar una obra de una poeta desconocida para ellos no estuvo exenta de complicaciones. “Cuando empecé, me preguntaban quién es Rosalía”, ­–relata– y Anxo Angueira, como presidente de la Fundación Rosalía de Castro, le ayudó en este proceso.

Las primeras obras que tradujo fueron editadas por un sello pequeño y distribuidas, básicamente, entre profesores e iniciados en la literatura. Sin embargo, con “Follas novas” todo fue más fácil, Rosalía ya es más conocida en Japón, gracias a la labor de Shozo, y la editorial Schichosha, la número uno en poesía en Japón, ha publicado esta obra. “Es un gran éxito”, considera Shozo, quien comenta que el título está registrando un buen volumen de ventas y que se encuentra disponible en las principales librerías del país, incluyendo la cadena similar a la Casa del Libro en España.

Incansable en su cometido de divulgar la obra rosaliana en su país y una vez conseguido el objetivo de que sus compatriotas se hayan familiarizado con ella, Shozo continuará traduciendo poemarios de la autora de Padrón. “La flor” y “La hija del mar” son los títulos que pretende que vean la luz en japonés el próximo año. “Si tengo que decir mi obra favorita de Rosalía, elijo ‘Cantares gallegos’ por su lírica, la saudade; la negra sombra es ‘Follas novas’, mientras que ‘Cantares Gallegos’ es más corazón”, explica.

"A través de mi libro “Los 50 capítulos para conocer Galicia” muchos japoneses saben de la existencia de este territorio y del camino de Santiago”

Sin pretenderlo, Shozo Nakanishi se ha convertido en una especie de embajador gallego en Japón. Prueba de ello es que un editor que preparaba un proyecto de guías totales de diferentes países, pensó en él para escribir “Los 50 capítulos para conocer Galicia” (2011), donde aborda diferentes aspectos como la cultura, el territorio, la literatura y, por supuesto, el Camino de Santiago. “A través de ese libro muchos lectores japoneses supieron que existía Galicia”, dice Shozo.

Sorprende tal sensibilidad por la literatura en un graduado en Económicas por la Universidad de Hokkaido que ha desempeñado su vida laboral en el mundo de los negocios y el sector bancario. Se lo comento durante nuestra conversación y responde: “En la antigua Unión Soviética potenciaban la producción, la maquinaría económica, y también hubo muy buenos poetas y músicos”. Cuando el temperamento artístico es innato en un individuo, no importa cómo sea su educación, ya que va al final brotará su creatividad. Y así ha sido en el caso de este lector voraz desde su adolescencia que actualmente, ya jubilado, también es miembro del Japan Poet Club y de la Asociación de Amigos de Cervantes en Kioto. Será cuestión de su ikigai, un concepto japonés que define algo así como la razón de vivir o lo que da sentido a la existencia de cada uno.