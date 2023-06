A morte secreta das palabras

Algunha xente queda obrigada ao recibir un favor, cando dicir grazas non custa nada. As palabras tampouco custan. É doado despachalas, unha detrás doutra, nos mesados distendidos das conversas, e tanto as reiteramos que perden valor. Como ao repetir “xamón, xamón” ata que todo é “monxa monxa”, ou ao revés, e as sílabas soan descompostas, mutantes e sen posibilidade de reunificación.

Unha das obsesións do ser humano é poñerlles nome ás cousas, bautizalas. Canta competencia non houbo para ver quen chegaba antes aos sitios. Os descubrimentos tiveron os seus precedentes nas carreiras dos meniños: aquí chego, aquí chamo, e digo bandeira e digo casa. Sofía y Mateo repiten como los nombres más comunes en Galicia entre los recién nacidos Ninguén lles pon nome, porén, ás realidades de a pé. Porque o proceso de nomear, de crear unha lingua, é colectivo. Agora que xa nada hai que descubrir, só aos proxenitores lles queda a liberdade de escolleren como designar ás súas criaturas, e mesmo sería unha liberdade falsa porque está supeditada ao lugar no que respiran, ás xerarquías familiares e á cultura herdada. Así desaparecen Eudosias substituídas por Shakiras, Alejos reemprazados por Olivers. Son unha moda máis que pasa igual ca a alerxia primaveral. Algunhas palabras vanse facendo ocos a empurróns, arrastradas polas correntes migratorias, mentres outras se deixan confundir e terxiversar. Cada época ten as súas. En certos momentos a ambigüidade rescata vocábulos baleiros, que tanto caen nun lado coma no outro da balanza, segundo onde, cando e quen as pronuncie. Outras fican esquecidas, cos corpos embalsamados e preservados en libros. Peor destino corren os elementos que acubillaron. Arados ou potes poeirentos quedan disecados en catálogos etnográficos, como cando visitei unha palloza na que semellaba que só a máis anciá sabía para que serviran certos obxectos. O día que morra, só a historia escrita termará dese pasado. 'Comadre' é a Palabra do Ano 2022 E falo de apeiros como falo das palabras: sobre como nacen, crecen e ás veces se retorcen en formas máis coloquiais ata que morren. Na procura de aveños de labranza polas redes, descubrimos que, máis ca desuso, teñen un novo uso, ritual, decorativo, triste. Ferramentas que aínda levan pegada a suor dos avós seica resultan ideais para decoracións “rústicas”. Existen palabras que resucitan logo de mortas, ou case, e outras sotérranse en vida. Fixámonos nas que pasan a formar parte dos dicionarios e ignoramos as coitadas exiliadas. Será que a palabra ocupa lugar e ten que deixar sitio á sucesora. Desterradas do corazón e da boca das xentes, non parecen xa útiles. Tamén a súa “biodiversidade” está ameazada. Co tempo, e a tecnoloxía mediante, a lingua ficará reducida a tres vocábulos básicos: si, non, talvez. E o resto serán xeroglíficos de emoticonas.