“Hay que enseñar música desde un punto de vista menos académico”

Érase una vez un niño vigués de 3 años que toqueteaba el piano en casa de sus padres y luego tecleaba en la cabeza de su padre, reproduciendo fielmente las melodías, cuando su progenitor lo llevaba a los hombros. Hoy ese niño, Sergio de Miguel Jorquera, es un joven de 21 años que colecciona premios internacionales, como el Yamaha Young Performing Artist y dos de la revista “Downbeat”, la biblia del jazz. En 2019 fue el primer español en ganar el premio “Prodigio” de la Fundación Cultural Latin Grammy que le entregaron Emilio y Gloria Estefan, una beca de 179.000 euros que le ha permitido estudiar cuatro años en la meca mundial de los estudios musicales, el Berklee College de Boston (EE UU), donde está afincado. Desde crío ha actuado en público, en festivales como el Canjazz o el desaparecido Imaxinasons de Vigo, y el pasado año tocó en la gala televisada de los Latin Grammy (Las Vegas). Ha lanzado un álbum con raíces gallegas (“Atlántida”) que presentará en directo este verano, y aunque se enfoca en el jazz, admira a Carlos Núñez y le gustaría tocar en la banda de Alejandro Sanz. Esta semana llegó de Basilea (Suiza) a Vigo y recibió a Estela en el Café Vitruvia, uno de los lugares de la Ciudad Olívica en los que suele tocar.

–Acaba de ganar el premio Martín Códax al mejor artista emergente de Galicia en una votación abierta y superando a artistas más conocidas del pop y de un género más comercial.

–No contaba con ello. Las otras compañeras tienen un nombre más grande en Galicia, como Fillas de Cassandra, que ahora suenan en todas partes, y otro grupo gallego de pop electrónico, Lontreira. Yo iba sin cantar, sin letras, solo con mi música. Es un honor y estoy muy agradecido.

–¿Cuándo descubrió que tenía talento para la música?

–Empecé muy pronto, pero hasta hace poco no lo vi como un trabajo, sino como un hobby. Siempre me gustó, desde muy pequeño. Empecé a los tres años en una academia probando, como probé también deportes o cualquier o actividad que hace un niño de 5 o 6 años. Más que verlo yo, mis profesores de la academia se dieron cuenta de que podía tener un futuro en la música. Me recomendaron entrar en el conservatorio clásico y a partir de ahí seguí la corriente.

–¿Nunca le aburrió el conservatorio?

–No me sentaba al piano obligado. Muchas veces no se trataba de estudiar, sino de investigar, probar cosas y explorar. Un poco de presión sí que había por los exámenes y las pruebas, pero nunca me he sentido forzado a tocar, siempre ha sido muy natural.

–Tiene oído absoluto, una capacidad especial e innata para reconocer las notas musicales.

–Sí. No es necesariamente bueno. Hay que saber usarlo, porque es un recurso más. Cuando suena cualquier nota la reconoces. Mucha gente se cree que por tener esto tienes lo demás hecho, y no es verdad. Pero sí es un recurso muy bueno que uso a mi favor, sobre todo a la hora de improvisar y de componer.

–O sea, si le pongo una canción que no haya escuchado nunca, ¿sabría identificar cada nota?

–Exacto.

–No es algo que tengan todos los músicos de su nivel.

–No. Se puede trabajar y hay gente que lo entrena para conseguir ese nivel, pero en mucha otra gente es natural. Hay músicos que lo tienen pero no lo saben e igual lo descubren más adelante. Generalmente es natural. Yo lo he tenido naturalmente, pero lo he trabajado y lo he llevado a otro nivel. Es como el que juega bien al golf: puede dársete bien naturalmente, pero si lo entrenas te va a salir mejor.

–¿Cuáles eran sus aficiones y su vida cotidiana de niño?

–Estudié en los Salesianos y en el conservatorio de la Florida, en Vigo. Siempre me gustó mucho el deporte: baloncesto, tenis... Me sigue gustando, pero siempre fue mi prioridad la música. Todo lo que sea crear siempre me ha gustado: pintura, manualidades... Y todo lo relacionado con el deporte. La música puede llegar a ser muy competitiva.

–Sacó una muy buena nota [12,6 sobre 14] en Selectividad [ABAU]. Sus padres son ambos “telecos”. Se supone que tenía condiciones para seguir ese rumbo profesional. ¿Hubo debate con sus padres?

–No, no hubo debate [sonríe]. Me dijeron que hiciera la Selectividad. Sabía que quería hacer música, pero no tenía claro dónde iba a ir ni si podía entrar ese mismo año. Así que hice la Selectividad normalmente. Al final me decanté por la música, pero ahí está la nota, por si acaso.

–Y llegó, con 17 años, el gran espaldarazo, la Beca “Prodigio” Emilio y Gloria Estefan de la Fundación Cultural Latin Grammy.

–De hecho, fue por esa época [2019], en Selectividad. Sabía que quería hacer música, pero no sabía muy bien dónde iba a ir. Donde estudié es muy caro y no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, tras hacer Selectividad y antes de recibir las notas fue cuando me llegó la noticia. Había aplicado para una beca de la Fundación Cultural de los Latin Grammy, y me llegó la noticia de que había recibido una beca completa para estudiar en Berklee, en Boston. Ahí ya se decidió todo. Me solucionaron el debate interno que tenía.

–¿Cómo fue la llegada a EE UU?

–Ya había ido dos veranos antes a Boston, en 2017 y 2018, en un programa de 5 semanas. Había tenido contacto con toda la cultura y sabía cómo funcionaba el tema. No fue un choque, porque ya iba preparado mentalmente de lo que me iba a encontrar. Y en 2019 me fui a estudiar allí.

–Es enriquecedor compartir conocimiento con gente de tantos países.

–Efectivamente. Todo lo que puedas imaginar, de todos los continentes, y de un rango de edades de entre 15 y 45 años. Enriquece mucho y se aprenden un montón de cosas. Es un choque de culturas: gente de la India, de Noruega... de donde tú quieras.

–Le pilló de lleno la pandemia.

–Sí, esa fue la peor parte. Llegué a Boston en septiembre de 2019 y en marzo de 2020 se cerró todo. No había completado mi primer año. Nos cerraron el campus, pero nos dejaron quedarnos en la residencia hasta mayo, que es cuando acababa el semestre. Me quedé en Boston esos casi tres meses encerrado en mi habitación. Fue difícil. Otras carreras, como Informática o Matemáticas, son más teóricas y es más fácil la transición a las clases online, pero en algo tan práctico como esto no hay forma. Fue muy aburrido, y los profesores no sabían muy bien qué hacer. Tocó dedicarse a componer, como en mi caso el álbum que acabo de sacar, “Atlántida”. Son 9 temas y 7 salieron de la pandemia.

–¿Cómo se gestó “Atlántida”?

–El primer tema nació antes de la pandemia. Desde 2019 he estado desarrollando todo y puliendo las ideas, hasta septiembre del 2022 que fue cuando lo grabé. Casi tres años de proceso.

–Contó con amigos y compañeros de Berklee para la grabación.

–En Boston hay estudios sin ánimo de lucro pensados para estudiantes que quieren grabar sus proyectos. Tienen muy buena calidad y pianos de cola… No tengo discográfica ni promotor, me lo tengo que pagar de mi bolsillo. Fue un reto. Conté con amigos para todo: tanto los músicos como los ingenieros que me grabaron, los técnicos de edición… todos eran compañeros de Berklee de Argentina, República Dominicana, Colombia, Brasil, España, Bulgaria…

–Recurrió al micromecenazgo (“crowdfunding”).

–Sí. Empecé a trabajar en remoto con el estudio de diseño gráfico de aquí, Guillotina Estudio, y trabajando con la gente de allí para editar los temas, y a toda esta gente hay que pagarle. Eso no lo entiende nadie mejor que un músico. Me gusta pagar a la gente lo que se merece por su trabajo, aunque sean amigos. En febrero de este año lancé una campaña en la plataforma de “crowfunding” Verkami para financiar el proyecto, con diferentes recompensas, desde 5 euros hasta packs de 500 euros que incluían “master class”. Requirió mucho trabajo de comunicación: familia, amigos… Rebasamos el objetivo de los 4.000 euros a mediados de abril.

–En algunos temas es notable la influencia de la música gallega.

–El nombre de “Atlántida” viene del océano atlántico y de todas las culturas que colindan: Galicia, Escocia, Gales, Cádiz, Marruecos y la conexión del Atlántico entre Galicia y Boston... También Latinoamérica y el Caribe, que tiene mucha influencia por la gente que yo trataba allí. A la vez, nunca me olvido de Galicia. Las melodías están muy influidas por la música tradicional gallega, y dos temas en particular son versiones o medleys de temas de aquí: uno es “Muiñeira de Chantada”, el único tema que no es original mío, un arreglo de la “Muiñeira de Chantada” que todos conocemos. Se publicó en octubre pasado como single. El otro es “Suite galaica”, que abre el álbum. Se puede escuchar una pequeña parte del himno de Galicia, la “Muiñeira de Poio”, “Ondiñas veñen” [“A Rianxeira”]... Cogí todo eso, lo tiré encima de la mesa y vi cómo unirlo y hacerlo mío a la vez.

–Al estilo de lo que hizo Miles Davis con la “Alborada de Vigo”...

–Sí, hay mucha gente que lo ha hecho, como Chick Corea y el “Concierto de Aranjuez”, que abre el tema “Spain”. Hay que dar rienda suelta a la imaginación. No me baso en ninguna regla o patrón para mis temas.

–¿Cuáles son sus pianistas de referencia en el jazz?

–En el jazz tradicional de los años 40, 50 y 60 diría que Bill Evans, por su touch, el ataque que tiene, el sonido que le saca al piano, las armonías... todo. Duke Ellington es el padre de todos, en cuanto a composiciones, sobre todo. Count Basie... Hoy en día escucho más pianistas modernos. Mi mayor influencia ahora es Brad Mehldau, pianista de 52 años de Estados Unidos. Ahora mismo es una referencia mundial del jazz moderno.

–Y al que ha podido conocer.

–Sí, fui a verlo un par de veces. Fue muy rápido. Ojalá se acuerde de mí, pero no lo creo [ríe]. Y en el jazz latino estaría Chucho Valdés, aunque mi mayor ejemplo e ídolo sería Gonzalo Rubalcaba, que está en Miami. Y Aaron Parks, también de la escena de Nueva York... Va mucho por épocas.

–En Galicia, su maestro fue Abe Rábade.

–Sí. Fue mi primera influencia de alguien en persona en cuanto a jazz. Yo estudiaba música clásica en el conservatorio y hasta ese momento todo lo que tocaba que no fuese clásico era por mi cuenta. Escuchaba a los Beatles e intentaba sacarlo de oído al piano, o Stevie Wonder, Michael Jackson... Donde formalicé ese conocimiento fue en el Seminario de Jazz de Pontevedra, que llevaban Abe Rábade y Paco Charlín. Ambos estuvieron en Berklee en los 90. Fue mi primer contacto directo con alguien que toca jazz de verdad y me pudo enseñar cómo hacer las cosas.

–¿Con qué grandes músicos le gustaría colaborar?

–Ir a Berklee te abre mucho la cabeza en cuanto a estilos. Estudias con músicos que tocan heavy metal, rock, música celta, barroca, clásica, jazz, funk... lo que quieras. Es complicado mantener la línea, te llaman para tocar una noche blues, al día siguiente góspel y el lunes pop comercial. Me gustaría ser músico de banda de un artista, incluso director musical. Los directores musicales suelen ser pianistas. Hablo de música más comercial, como Alejandro Sanz, David Bisbal, Pablo Alborán… Casi todos los músicos de estas bandas son músicos de jazz que saben un montón y por eso están a cargo de todo, aunque lo que toquen no sea tan complejo o virtuoso. Volviendo a su pregunta, me gustaría colaborar con Alejandro Sanz, aunque estoy abierto a todos los estilos.

–En las listas de reproducción que escucha habrá mucho más que jazz...

–Sí. De hecho, desde que me fui a Boston, he escuchado y tocado mucho jazz, pero ha sido mucho más como trabajo de análisis, como recurso para mí. Pero cuando escucho música para disfrutar, últimamente ya no escucho tanto jazz. En esta época de mi vida estoy escuchando más Stevie Wonder, Michael Jackson... Y música clásica: Rajmáninov, Chopin, Beethoven, trabajos de orquesta. En Boston he estudiado piano y también composición de bandas sonoras de cine, en las cuales es muy importante el componente clásico y de orquesta. Escucho orquestas de bandas sonoras de John Williams, Hans Zimmer, James Newton Howard... My playlist de Spotify es muy diversa. Carlos Núñez siempre me puede dar alguna idea a la hora de fusionar la música gallega. Fue uno de los pioneros y la llevó a todo el mundo. También proyectos de jazz de Galicia, música experimental, pop latino... Me han metido mucho en la cultura de la música cubana, la timba, la salsa... Tengo también álbumes de música yoruba, que son tribus de África; música de la India...

–He visto una foto suya de niño con una camiseta de Springsteen.

–Sí, a mi padre le encanta, es el fan máximo. Esa foto es de 2016 en el Camp Nou, con la gira de “The River”. Bruce Springsteen tiene musicazos: el pianista, el baterista, el saxofonista, sobrino de Clarence Clemons... Es una de las pocas bandas auténticas que quedan, hacen música porque les gusta. Fui por mi padre, pero me encantó.

–Mencionaba antes a Carlos Núñez. ¿Es para usted un modelo?

–Sí, es un referente. Fue el primero que internacionalizó la música gallega y celta, con colaboraciones con los Chieftains y otros grupos que a nivel mundial están bastante establecidos. Fue creando un nombre y a la vez impulsando la música de aquí. Comercialmente ha sabido venderse muy bien, en el buen sentido, pero musicalmente también. Fui a un concierto de él en Monteferro y hace cosas muy interesantes armónicamente. No se estanca y cambia los temas en cada gira, mete jota y música de Aragón, flautas y ocarinas de todo el mundo... Es un ejemplo por los recursos que utiliza para ser original y destacar.

–Conoce bien ambos mundos, España y Estados Unidos. ¿Qué haría para mejorar la enseñanza musical en los colegios y en los conservatorios españoles?

–Allí son más abiertos, hay menos obligación. Hablando de conservatorios, aquí te pueden imponer estudiar cinco obras, por ejemplo, y si no tocas una de las cinco suspendes. No es un buen primer paso para el aprendizaje, porque en la vida real nadie hace música obligado. No ayuda a crear interés por la música. Si yo tuviese esa responsabilidad iría más por enseñar mucha música de oído: mostrarle a los alumnos un tema de Stevie Wonder, por ejemplo, y empezar a analizarlo desde un punto de vista no académico. Qué les gusta, qué no les gusta, qué diferencia hay entre este tema y otro... Algo más práctico, sin la exigencia de memorizar obras. Pasa con muchas asignaturas: las memorizas, haces el examen y luego no recuerdas nada.

–Suele ocurrir.

–Me atrevería a decir que el 90 por ciento de la gente en conservatorios clásicos está tocando un repertorio que no entiende. Lo toca de memoria, no falla las notas y aparentemente suena bien, pero no entiende la composición ni la armonía, es como un robot. Estaría muy bien cambiar eso, enseñar desde un punto de vista menos académico, menos estricto, entender lo que estás tocando, que es lo que te va a permitir crecer. Como yo más he aprendido ha sido viendo, escuchando y copiando, en el buen sentido: veo el acorde que pone un pianista y lo entiendo.