La extraña paella

Qué extraña esta última semana, con días como escenas recortadas de un sueño raro. No todos los cuadros han sido tristes, que en la vida no todo va a ser pesadilla, por más que sea cierto que sí, que parte de la actualidad sacude la espina dorsal en un escalofrío incómodo que, preocupado, advierte de la amenaza que nos ronda. Pero tampoco es menos cierto que de vez en cuando algo sale bien. Yo qué sé, tu equipo se salva in extremis, la banda de tu adolescencia da un conciertazo en tu ciudad, y nuestra alma se toma un respiro. Aunque, puestos a ser sinceros, esto suceda las menos de las veces… El resto del tiempo, en el mejor de los casos, la vida es estupor, perplejidad y vergüenza ajena. Échenle un vistazo, si no, a la otra parte del país.

A lo lejos, a esa distancia que nos permite asomarnos a un resultado electoral que creemos que no es el nuestro, los negociadores del Partido Popular y los de Vox han decidido darse un apretón de manos en la Comunitat Valenciana. ¿Qué digo “un apretón”? ¡Todo un morreo, con lengua y todo! Por supuesto, han escenificado su pequeño sainete previo de tiras y aflojas. Que, total, hay que ver cómo se pone la gente por una sentencia de malos tratos de nada… (Ojo, @policía, quede claro que ahora mismo estoy siendo irónico, que, al paso que vamos, permanentemente ofendidos por encima de nuestras posibilidades, parece que haya que explicarlo siempre todo, señor juez…). Así que sí, antes ha habido que disimular un poco, “¡Que no se nos note mucho que el bombo viene de antes!”. Pero bueno, siendo realistas, tampoco es que se hayan esforzado demasiado… ¿O es que aún quedaba quien no se esperase tal desenlace? Todos sabíamos que esta era la crónica de un acuerdo anunciado, y, por supuesto, unos y otros se han dado el “Sí, quiero”. Normal. A fin de cuentas, entre primos-hermanos lo natural es entenderse. Lo de casarse igual ya no tanto, pero… Bueno, mira, ¿y qué podría salir mal? Los Borbones llevan haciéndolo toda la vida, ¡y ahí están! Un plan sin fisuras… Y si fuese cierto aquello de que en la vida todo es comedia, este acuerdo de gobierno sería un filón para cualquier humorista desalmado. Quédense si no con un par de detalles: La primera de esas cuestiones serían los llamados “cinco ejes estratégicos” en los que se basa el acuerdo, tal como ha explicado en un comunicado el grupo parlamentario del partido ultra en la Comunidad Valenciana (a los de Vox no les vayas con mierdas de Comunitat, ni chorradas dialectales por el estilo...). Y, créanme: como si de un tráiler cargado de estiércol se tratase, ninguno de esos cinco “ejes” tiene ningún desperdicio. Se lo juro por mi madre... PP y Vox anuncian un pacto de Gobierno en la Generalitat Valenciana Supongo que ya los habrán visto por ahí, pero, por si todavía queda algún despistado en la sala, permitan que les ponga un par de ejemplos para que se hagan una idea del nivel político que ya estamos dando por normal, por bueno: el primero de esos “ejes” habla de “Libertad, para que todos podamos elegir”. El segundo, de “Desarrollo económico, para reducir gasto innecesario e impulsar la economía” y, el tercero, de “Sanidad y servicios sociales, para reforzar la sanidad pública y los servicios sociales”. Insisto, les juro que no he cambiado ni una coma de lo publicado, y que esto es, textualmente, lo que los responsables de dicho acuerdo han tenido los santos bemoles de comunicar. Vamos, que por si alguno de ustedes acabara de recibir en los últimos minutos tal golpe en la cabeza que de pronto no fuesen capaces de comprender el mecanismo básico de una piruleta, dejen que les aclare (un poco más) qué clase de mandanga es la que nos acaban de soltar: para gobernar, nos hemos puesto de acuerdo en que lo que hay que tener son dineretes para tener dineretes, sanidad para tener sanidad y, sobre todo, libertad para tener libertad. Con un par. ¡Ole vuestras paellas, máquinas! Como les comentaba, sería muy gracioso si no fuese cierto. Y esto no es todo, porque, como decía Woody Allen refiriéndose a los seis millones de víctimas del Holocausto, “Lo malo de las grandes marcas es que están para ser superadas…” ¿Quieren saber cómo se redondea el chiste? Pues con el hecho de que, a estas horas, sigue habiendo muchas probabilidades de que, en el reparto del botín, la conselleria (perdón, coño, ¡la consejería!) de Educación acabe en manos de Vox... O, dicho de otra manera, ¿se imaginan que de pronto la persona que redactó esta sarta de estupideces es la misma que acaba decidiendo la educación de sus hijos? Pues, qué quieren que les diga: Valencia tampoco queda tan lejos...