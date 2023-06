Yo, cretino, te voto a ti, botarate

Berlusconi era un actor que sembró la semilla del populismo en la política y, entre los escombros que ha dejado está, además de un partido sin sucesión y delitos como inducción a la prostitución de menores, la vulgaridad, zafiedad, desfachatez y la mentira sin complejos, la misma que vende tan tranquilo Trump y, lo peor, sus medios de comunicación afines como la Fox. Por buscar algo más, la autoría de una revolución televisiva que trasplantó a España y convirtió en infracultura mamachichera y alienante la cultura audiovisual.Por todo eso, recibió grandes funerales de Estado ante fieles devotos babeando su ignorancia. ¿En qué mundo estamos en que votamos a delincuentes de cuello blanco, a empresarios carentes de escrúpulos como el italiano o el americano Trump, perseguido no solo por esconder papeles secretos de Estado o evadir al fisco sino por ir de putas aunque sean más finas, abuso sexual y difamación? Si no tuvieran dinero y poder serían represaliados como corruptores: por la centésima parte de lo que les acusan a ellos pasaría años en prisión cualquier ciudadano normal.

¿Y en España? Nunca me gustó desacreditar a la política porque es nuestra única arma de salvación si elegimos bien; para contener los desafueros de la inercia económica de un capitalismo depredador si no tuviera quien legislara sus prácticas. Todo el que pierde la fe en la política y se pasa el tiempo desacreditando a sus miembros no solo es un necio; está tirando piedras contra su propio tejado salvo si es rico, y manifiesta una simpleza rayana en la estupidez. Pero es verdad que hay que tener mucha fe para resistir ante lo que vemos en cada período electoral, y a mí mismo que llevo ejerciendo el voto municipal, autonómico y general desde los años 70, que he visto pasar a 12 alcaldes por mi ciudad y un puñado de presidentes de derecha a izquierda por mi país, me cuesta mucho resistir al bajo nivel de sus enfrentamientos y no mandarlos a freír huevos.

Sí, me cuesta mucho mantener esperanzas en una clase política que se ha entregado de tal modo a la inercia del sistema. Pero resisto porque sin los partidos sería peor. ¿Alguien cree que nos subirían el salario mínimo o las pensiones, por decir dos cosas entre otras mil, si no hubiera políticos que en representación de los electores contienen los excesos de la ideología de libre mercado?

Ya lo ha escrito hace poco mi admirado, a pesar de ser filósofo y gallego, Ignacio Castro Rey: aquí hay pan y circo, maltrato mayoritario y entretenimiento alternativo. Es cierto que el poder siempre ha intentado hacer idiotas a sus súbditos para gobernarlos mejor. Castro sabe que durante décadas del pasado siglo, la izquierda representó la voluntad política de resistirse a esta cretinización de masas que lleva a votar a patanes y farsantes como Trump pero también que hemos sufrido una disolución de la resistencia humanista y comunal. Nuestros intelectuales están en sus cuarteles de invierno y el resto de los ciudadanos somos de la misma pasta que los políticos que nos gobiernan, exigiéndoles soluciones inmediatas a problemas muy complejos e impidiendo gobernar con la vista siquiera en el medio plazo para conseguir verdaderas mejoras. Pena que Dios no exista porque solo un poder omnímodo como el suyo puede salvarnos de la imbecilización general.

Nunca ser político ha sido tan difícil, enfrentados a una sociedad en cambio radical, que ya no lee sino que se apantalla, en que hay que tomar decisiones ante fenómenos antes desconocidos. Yo creo que es el peor momento para ser polític,o asaetados por la emergencia de unas redes sociales llenas de cretino que los satirizan,de mentiras, de programas televisivos que viven a cuenta de ridiculizarlos y, para más inri, en tempos en que los que determinados medios de comunicación plantean si llegado el momento de jubilar la objetividad, la neutralidad, la imparcialidad. Mirad por ejemplo en EE UU al Partido Republicano inundando la plaza pública con declaraciones falsas, mentiras y estupideces, y medios de masas como la Fox dándoles alas. ¿Está ya el fenómeno en nuestra España política y mediática? Aún así, hay que seguir defendiendo la acción política.