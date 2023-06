El paraíso de McGregor

El ser humano ha soñado con otro mundo, a su frente y a su espalda, desde que se alzó sobre sus piernas en aquella sabana africana. En ese preciso instante, oteando el horizonte infinito, ya imaginaba o añoraba, despreciando su presente. Y se proponía volar, pese al temblor de las rodillas, o retornar al suelo. La dirección de aquella mirada originó la ideología. Todos tenemos más allá de carnets, incluso aquellos que proclaman su desprecio por la política. Porque todos poseemos una interpretación de la realidad y una idea de cómo debería ser.

Esa dialéctica define nuestra historia. Las demás especies evolucionan al ritmo parsimonioso de los eones. Se anclan al instinto. Entregan exactamente lo que han recibido. Ni recuerdan lo que precedió ni ambicionan lo que sucederá. Nosotros jamás nos detenemos incluso cuando parece que nos hemos quedado quietos. Bailamos mayormente dos pasos adelante y uno atrás. A veces dos pasos atrás y uno adelante.

“Sí se puede”, clamaba Obama, sin concretar qué se podía. “Hagamos América grande otra vez”, le replicó Trump, sin concretar la época de la supuesta grandeza. Cambian los países y sus culturas, pero esas pulsiones opuestas se mantienen. Y así en España la izquierda proyecta un futuro que nunca llega y la derecha anhela un pasado que nunca pasó, sin especificar demasiado en ningún caso. Ambos conjugan en subjuntivo.

Esta dinámica se acentúa en época electoral. Ya anuncia Sánchez que realizará las reformas que no se ha atrevido y amenaza Feijóo con suprimir todas las que sí se atrevió. Los dos prometen lo que no pueden cumplir totalmente. Ninguna de sus Españas existe fuera de su programa electoral, al menos en estado puro. Las revoluciones fracasan en su precipitación y las involuciones, en su letargo. No podemos acelerar el reloj ni retrasarlo. Simplemente vamos sembrando semillas que germinarán a su tiempo.

El paraíso cristiano, en esencia, no se diferencia demasiado del paraíso comunista. Se imitan, como mínimo, en su perfección, en su imposibilidad y en el dolor propio y ajeno que su búsqueda ha provocado. Ni Dios ni el hombre nuevo caminan sobre esta tierra. Pero no hay tentación más poderosa que esa promesa de felicidad. Todos querríamos vivir en Poyais.

Gregor McGregor fue un militar escocés, descendiente de Rob Roy. A comienzos del siglo XIX combatió contra los franceses en España y contra los españoles en Venezuela. Quizá se cansó de combatir por ideales que al cabo descubría como sangre y vísceras cuando se despejaba el humo de la pólvora. McGregor anunció que en la Costa de los Mosquitos existía un principado fabuloso, ese Poyais, fértil y bonancible. Recaudó dinero en inversiones y convenció a cientos de sus compatriotas de que se embarcasen para colonizarlo. Al llegar solo encontraron selva hóstil y hambre. Muchos de ellos murieron. McGregor nunca fue encarcelado, sin embargo, y aún engañaría a otros tantos. Tan poderoso era el embeleso de lo que ofrecía.

Cualquier paraíso es una estafa que el estafado pacta con su estafador. Sabemos perfectamente que ningún Poyais nos aguarda al otro lado del mar. Pero supongo que al fin y al cabo necesitamos que el espejismo de sus playas blancas nos impulse. Hay tantos Poyais como personas que lo sueñan. Tantas Españas. Elevados sobre nuestras piernas una vez más, nos toca decidir qué mentira elegimos. Y yo prefiero sin duda soñar con las estrellas.