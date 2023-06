Morir en Nápoles

Ustedes creen que me están leyendo ahora mismo, pero no es verdad. Estoy casi segura de que quien escribe es una proyección de mí misma en un plano paralelo. Un espíritu, un fantasma. Lo sé porque morí en Nápoles hace dos semanas, mientras escuchaba a Tina Turner a bordo de un taxi conducido por un kamikaze. El tipo me había engañado fingiendo ser un cordial taxista de media edad, encanecido y apacible.

Yo ya tenía lo mío, que me habían perdido el equipaje en el aeropuerto y me dirigía a sus instalaciones, por si un milagro hubiese hecho aparecer mi miserable maleta. El taxista, mientras pretendía negociar conmigo el retorno al centro de la ciudad, esquivaba al triple de la velocidad permitida a motoristas y otros conductores, gesticulando de forma exagerada –sí, como en las películas– y gritando a todo el que se le cruzaba “¡Ah, idiota! ¡Miserabile!”.

"Un viaje de solo dos noches a Nápoles para un acto literario y yo no tenía ni ropa, ni mudas, ni cepillo de dientes”

En uno de los virajes imposibles de mi intrépido y tarado conductor, y mientras Tina Turner cantaba “The best”, pensé “ya está, hasta aquí, contra ese camión no hay salvación”. Cerré los ojos y agradecí que al menos sonase Tina. Sin embargo, pasado un segundo y medio, el cabronazo del taxista esquivó de forma inverosímil un impacto seguro y llegué a salvo al aeropuerto. Una vez allí, y mientras seguía las indicaciones en inglés de una mujer invisible –al otro lado de un telefonillo– comencé a reflexionar sobre mi situación. Un viaje de solo dos noches a Nápoles para un acto literario y yo no tenía ni ropa, ni mudas, ni cepillo de dientes. Lo del taxista psicópata ya era lo de menos, porque todo había comenzado en el aeropuerto de origen. En Vigo. Por una vez, me había relajado. No había sido una de las primeras de la fila en embarcar, porque total llevaba una maleta de mano que casi era de juguete. El avión no iba lleno. ¿Por qué la gente se peleaba por estar en la cola? Pareciera que viviésemos en una constante crispación. Mi ánimo y actitud hare krishna se fueron desvaneciendo cuando me tocó embarcar y, a pesar de tener un enlace en Madrid, me obligaron literalmente a dejar mi maleta en bodega porque “ya no entraba en el avión”.

–La van a perder –dije.

–Pues reclame –dijeron.

Y llega la crítica. Que si qué mala organización, que si por qué dejan entrar a gente con su maleta y con el bolso cuando ese “bolso” es en realidad una mochila en la que podría entrar un prado de vacas pastando. Ay. Pero convirtamos la crítica, tan poco constructiva, en pensamiento crítico. ¿Y nosotros, los usuarios? Parece claro que necesitamos reglas estrictas para no saltarlas, porque de lo contrario nos venimos arriba. Esta idea me perturbaba –allí, en el aeropuerto, mientras esperaba por las novedades de mi equipaje–, porque indicaba que nuestra naturaleza requería cierta dictadura en las normas para mantener a salvo los derechos de los demás.

También había sucedido algo curioso la noche anterior, al llegar a Italia: los pasajeros se habían apelotonado, como siempre, por salir del avión. Si podían colarse, mejor. Y yo pensaba, ¿qué prisa tienen, si a esta hora ya no hay enlaces? Pues mal pensado, señores. Al bajar del avión solo llegó un autobús, y hacían falta dos. Los hare krishna tuvimos que esperar un rato bajo el frío manto de la noche. Por listos.

Y yo, mientras al día siguiente caminaba por una línea azul del aeropuerto italiano para ver si al final de aquel sendero mágico alguien me daba mi maleta, dudé sobre cuál era la mejor actitud: la de las manadas de ratas que daban dentelladas a su paso y lograban sobrevivir o la de los amables, empáticos y razonables ciudadanos, que al final y al parecer acababan sucumbiendo. Porque lo cierto es que me quedé sin mi maleta y sí, en el viaje de retorno fui la primera de la fila. Sé que nunca seré «La mejor» como Tina, pero creo que prefiero seguir en la línea del pensamiento crítico, y no el de la simple crítica airada. Aunque mi destino sea morir en Nápoles.