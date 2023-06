"Hay un complot de la ultraderecha contra el Papa"

Después del éxito de “Intrigas y poder en el Vaticano”, el periodista e historiador Vicens Lozano desvela los entresijos de un complot internacional contra el papa Francisco en su libro “Vaticangate”. El autor, que ha trabajado 35 años cubriendo para la televisión la información de la Santa Sede y diversos conflictos internacionales, estará mañana en Club FARO, en un acto a partir de las 20 horas en el museo MARCO.

–Publica “Vaticangate” dos años después de revelar en su anterior libro la lucha de intrigas y poder en el Vaticano, ¿es algo que le quedó pendiente?

–El anterior libro fue un éxito editorial en España y Latinoamérica y las editoriales me pedían más, así que entré en una investigación de dos años trabajando en los círculos y foros de la extrema derecha y del poder más oculto a nivel internacional, incluso entre en la dark web, y he ido descubriendo que realmente existe un complot a nivel internacional –y yo no soy amigo de las teorías de la conspiración– para unificar criterios y estrategias para asaltar las democracias y también contra el papa Francisco. Es una conspiración preocupante de la ultraderecha que está consiguiendo éxitos en todo el mundo –el caso de Giorgia Meloni en Italia, la progresión de Vox en España, de Marine Le Pen en Francia, etc–. Tienen muchos medios a su alcance, trabajan al milímetro y están propiciando nuevos líderes que prenden a la juventud como si fueran líderes antisistema a través de las redes sociales que controlan.

–¿Cómo afectó lo que publicó anteriormente en su investigación para sacar a la luz este complot?

–Personas que hablaban en el primer libro, algunos de ellos de forma anónima, fueron descubiertas no sé aún cómo, y para elaborar el “Vaticangate” me puse en contacto con algunos de ellos, pero me daban evasivas o no se me ponían al teléfono. Hasta que dos cardenales me dijeron que había indicaciones por parte de no se sabe quién de que no hablaran conmigo, así que tuve que construir una nueva red de confidentes para ir corroborando lo que iba investigando paso a paso. Estuve a punto de tirar la toalla durante meses, pero finalmente logré terminar el libro en enero, pocos días después de la muerte del papa emérito.

VATICANGATE Vicens Lozano

Roca editorial

–¿Cómo afectó la muerte de Ratzinger a esa conspiración y qué papel desempeñaba en ella?

–Su papel comenzó siendo discreto, se retiró a trescientos metros de la residencia del papa oficial. Fue una cohabitación de diez años bastante positiva en muchos aspectos, aun así hay que tener en cuenta que Benedicto XVI tenía una filosofía del pontificado y de la Iglesia muy distinta a la del actual papa. Chocaban en privado en muchas cuestiones, el papa Ratzinger recibió muchas visitas de líderes de la ultraderecha a nivel internacional y de cardenales que le pedían constantemente que se pusiera al frente como líder de la oposición al papa Francisco.

Él nunca quiso jugar a ese juego pero sí algunos temas trascendieron, por lo tanto la muerte de Benedicto XVI ha quitado el faro donde se inspiraba este complot y al mismo tiempo ha facilitado al papa Francisco acceder a muchas reformas que le resultaban más dificultosas al tener un vecino que se podía oponer. Benedicto XVI también intentaba que no se exarcebaran las críticas al papa Francisco, las cuales tras su muerte han empezado a ser insultos de cardenales importantes de la curia que lo definen como hereje, de ser un personaje que quiere destruir la Iglesia Católica. En el libro tengo más de cien entrevistas a personajes de todo tipo, desde la gente más sencilla a cardenales, gente de extrema derecha y también amigos del papa que están a su lado para intentar llevar a cabo esas reformas.

“Pretenden desprestigiar su figura, poner palos a las ruedas de sus reformas y controlar el próximo cónclave para elegir a su sucesor”

–Refiere al menos seis reuniones conspiratorias desde la llamada “cena de los cuervos” en 2021 hasta diciembre de 2022, ¿desde cuándo existe este complot y cuándo cobró más fuerza?

–Las batallas se iniciaron en el minuto cero, cuando el 13 de marzo de 2013 Francisco llegó al pontificado, y se ha ido sucediendo desde entonces, con algunas victorias y algunas derrotas. A partir de la operación de colon a la que fue sometido el papa en 2021 se produjo aquella “cena de cuervos” y empezó a haber reuniones dentro y fuera del Vaticano para intentar tres cosas. Primero, tratan de desprestigiar la figura del papa diciendo que es un hereje, se le califica de comunista, hablan de que tiene una enfermedad terminal, ataques de cólera y problemas mentales (todo mentira). La segunda parte es intentar poner palos a las ruedas de las reformas que el papa quiere hacer. Y en tercera instancia se preparan para el próximo cónclave que tendrá que elegir al sucesor de Francisco para intentar manipular a los cardenales de cara al voto.

“Tienen la financiación de magnates y mucho poder mediático”

–Recoge cinco categorías de enemigos: los rigoristas, los laicos integrados, los académicos y teólogos conservadores y los pensadores que conocen la psicología de masas, ¿están todos coordinados?

–Hay coordinación. Dedico un capítulo a Steve Bannon, el asesor que llevó a la Casa Blanca a Donald Trump, que a través de dos laboratorios, uno en Roma y otro en Bruselas, con empleados sociólogos y expertos en redes sociales, intenta establecer esta manipulación universal a base de fake news y campañas constantes contra el papa y para internar asaltar las democracias. Francisco les molesta porque es un líder ético y moral del siglo XXI que ataca constantemente al capitalismo salvaje que está generando grandes bolsas de marginación y pobreza en todo el mundo. Los grandes magnates y millonarios americanos ponen dinero y muchos altavoces mediáticos para que esta guerra pueda acabar triunfando.

–¿Qué ha descubierto en la dark web (internet oscura)?

– A esta web paralela la defino como la cueva de Alí Babá de la criminalidad. Puedes encontrar supermercados donde se venden todo tipo de estupefacientes y armas, se pueden contratar asesinos a sueldo o niños y niñas para mantener relaciones sexuales pedófilas, y es donde se encuentran los foros de la ultraderecha internacional, donde se coordinan estas fuerzas para el asalto al poder de nuestra democracias y del Vaticano.

–¿Qué relación tiene Trump y el asalto al Capitolio con este complot?

–El asalto a las democracias intenta construir democracias puramente formales donde la gente vaya a votar cada cuatro años, pero nada más. Cuando se vota lo que no les gusta, como es el caso de las últimas elecciones donde salió elegido Biden, se monta un golpe de Estado. Este asalto al Capitolio se produce miméticamente cuando Lula gana en Brasil contra Bolsonaro. Existe esta coordinación, como también existe un cambio de lenguaje de esta extrema derecha, no es aquella nostálgica del fascismo, el nazismo o el franquismo, sino que intenta presentar un mensaje renovado, como si ellos no pertenecieran a la casta. Toda esta amalgama de cosas les permite avanzar en su proyecto y hacer que sus batallas sigan adelante.

"La posibilidad de eliminar físicamente al Papa sí se ha planteado"

–¿A qué se refiere cuando habla de la necesidad de las fuerzas ultraconservadoras de la Iglesia de “anular o incluso eliminar” al papa Francisco?

–La posibilidad de eliminarlo físicamente sí se ha planteado, de hecho ha habido cuatro intentos de asesinato o atentados en el Vaticano que fueron abortados. Incluso tenían preparado en Roma a un francotirador veterano de la guerra de Afganistán. De todas formas, esta coordinación no prevé tanto la eliminación física como la intelectual. Un caso como el de Juan Pablo I en la sociedad actual de comunicación global sería más complicado porque al final se acabaría sabiendo. Además, perjudicaría la imagen de toda la Iglesia, no solo a una facción.

–¿Cómo se defiende Francisco de esta campaña orquestada?

–El papa no habla nunca de ellos, lo minimiza porque es consciente de que existen dos almas en la Iglesia católica: una tradicionalista conservadora, que no quiere que cambie nada, y otra reformista que desde hace décadas quiere que la Iglesia se adapte al siglo XXI y vuelva a los principios del Evangelio. No quiere ahondar en esta división, pero es un gran estratega, como buen jesuita, muchas veces da dos pasos atrás para acabar dando tres adelante. Ha tomado medidas para que en esta época de final de pontificado –tiene 86 años– pueda acometer reformas pasando por encima de la propia curia vaticana.

–¿Tiene muchos aliados que guardan silencio?

–Esa ley de reciprocidad mafiosa, de “tú sabes cosas de mí y yo sé cosas de ti; cállate y me callaré” existe no solo en el Vaticano sino en todo tipo de instituciones. El papa está rodeado de una serie de cardenales que él va renovando, tiene gente afín a las reformas que lo asesora, amigos personales que lo visitan constantemente; no tiene los altavoces mediáticos que tiene su oposición al Vaticano pero sí a muchos que le dan su apoyo más discretamente.

–¿Es irremediable que el próximo papa sea conservador y se acaben las reformas que está iniciando este?

–En el Vaticano pueden ocurrir muchas cosas. El papa ahora mismo tiene, en principio, mayoría en el colegio cardenalicio de partidarios de las reformas, por tanto su sucesor debería ser continuista; ahora bien, existen lobbys importantes de poder que están preparando el próximo cónclave y poniendo sobre la mesa perfiles de quien podría ser el sucesor. Además, hay un macroproyecto en Estados Unidos, el Red Hat Report, que prevé un chantaje a los cardenales para que el próximo papa no esté en la línea del actual.

–Hubiera podido escribir este libro de estar en activo como corresponsal en el Vaticano?

–Buena pregunta. Creo que mejor haberlo hecho ahora, a mí no me han negado la acreditación en el Vaticano, donde los más proclives a las reformas me han comentado que el libro les ha gustado. No puedo decir lo mismo del sector más ultraconservador, al que no le gusta que haya salido a la luz pero que no puede rebatir nada de lo publicado. Dos cardenales me acabaron diciendo que solo cuento el diez por ciento de lo que ellos saben, y les digo: “Venga, nos ponemos a hablar”, pero me dicen no, que le podemos hacer daño a la Iglesia. Yo considero que solo conociendo la realidad de la Iglesia, por dura que sea, existe la posibilidad de cambiarla.