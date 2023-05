Las cumbres de la belleza de Galicia

Ascender por las montañas de Galicia, a pie o en bicicleta, es un placer en sí mismo y hacer cumbre tiene premio: las impresionantes vistas de sus rías, valles y bosques. Anxo Rial (Vigo, 1964), todo un experto en viajes, montaña y aventura, presenta en un nuevo libro 40 propuestas para disfrutar de las “Ascensiones a las montañas más bellas”. Este es nada menos que su séptimo título para la colección Galicia de la editorial vasca Sua. El último libro pero no el derradeiro de una serie que inició en 2017 y que ha incluido volúmenes-guía sobre rutas con leyenda, paseos por la costa, excursiones por los bosques, pueblos con encanto, rutas por los ríos y rincones sorprendentes.

“Este es el séptimo libro, pero no el último. A medida que fui elaborando los libros anteriores me di cuenta de que Galicia da para mucho”, comenta a FARO Rial, que nació y vive en el barrio costero de Canido, en Vigo. “Con cada viaje a través de la geografía gallega me voy encontrando con verdaderas y gratas sorpresas. Esta tierra es inacabable y me harían falta varias vidas para llegar a conocer todos sus misterios y su belleza”, sostiene.

Portada de “Ascensiones a las montañas más bellas” de Anxo Rial

Rial ganó en varias ocasiones el maratón fotográfico de Vigo y se ha adjudicado también el concurso internacional de montaña Memorial María Luisa. Se define, con humildad, como “muy aficionado a la fotografía “, aunque sus imágenes y textos ya han aparecido en libros para “National Geographic”, “Xerais”, “Desnivel” (especializada en montaña) y “El País-Aguilar”, entre otras editoriales.

La elaboración de cada volumen le lleva, aproximadamente, un año. Propone siempre “recorridos donde la naturaleza sea la principal protagonista, huyendo de entornos urbanos, ruidosos y masificados”. “Este reciente libro ha costado un poco más de trabajo –precisa–, pues por la morfología de las montañas gallegas y su redondeado aspecto, una gran mayoría de estas tiene una carretera asfaltada o una pista que acceden a la cumbre. Buscar una ruta atractiva que alejara al visitante de la modernidad del automóvil y poder acceder a su cumbre caminando, en algunos casos fue todo un reto”, revela.

Todos los textos, mapas y las fichas prácticas –que incluyen códigos QR– son de su autoría, aunque cuenta con la ayuda y compañía de su compañera Raquel, que “posa para las fotos de rutas y resuelve sobre la marcha los posibles problemas de localización, lo que hace más llevadero llegar a los lugares con cierta rapidez”, explica.

Rial, que tiene otra faceta como locutor y productor de programas de radio, ha realizado también numerosas fotografías en países extranjeros. Llegó a exponerlas en el Museo de Pontevedra.

Sobre la fiebre por los selfis y el postureo que fomentan redes sociales como Instagram, Anxo Rial apunta que “la prisa se ha apoderado de nuestras vidas”, y que, aunque “no podemos dar la espalda a internet, las facilidades para viajar o conocer lugares”, cree que es necesario “replantear cuáles son nuestros objetivos y a dónde queremos llegar”. “Hay esperanza y lo sé porque mucha gente compra mis libros –subraya el fotógrafo vigués–. Ahí hay gente ávida de aventuras, pero sin prisas, disfrutando de cada paso, de cada ruta, y eso de verdad me satisface”, concluye.