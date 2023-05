El último viaje de Henry Hudson

Yo soy más de quedarme que de irme. Ni siquiera he llegado. Simplemente estoy. Nunca me desplazo si puedo evitarlo. Habito en mí, sin querer asomarme. Sueño con lo que me sucede. Me imagino lo que ya me ha sucedido. Me siento moderamente feliz, que es la única forma sana de serlo, en mi lugar y mi instante. Conocer otros sitios me agobiaría. Pensaría en todos los sitios que jamás podré conocer. Tras las Cíes, cuando se pone el sol, comienza el universo infinito. No he empezado a escribir ninguna novela, que es otro viaje, porque desde la primera línea estaría clausurando todas las demás novelas que también podría escribir. Así que permanezco quieto, con nada entre las manos y todo a mi alcance. En ese punto exacto de equilibrio.

Esta vida vegetal, aunque común, no agrada ni se publicita. Está mal considerada. El animal que somos nos araña las sienes. Muchos se frustran en la inmovilidad. Se pasan once meses al año anhelando las vacaciones. Hay que viajar, se dicen con ansia; visitar países, acumular experiencias, recolectar souvenirs... Luego retoman su larga hibernación. No suelen regresar transformados ni satisfechos. Han descubierto que uno nunca alcanza el horizonte ni escapa de sí mismo. Allá donde vamos, por muy exótico que sea del destino, siempre estamos nosotros. Somos una cárcel de la que no podemos fugarnos. Un aventurero gallego en Asia Los grandes aventureros rara vez se han sentido colmados. Daba igual cuánto territorio desconocido hubiesen cartografiado y cuántos accidentes geográficos bautizado. Siempre codiciaron dar al menos un paso más. Murieron viajando o planeando otro viaje, sin encontrar su destino, en permanente tránsito. Me interesan más aquellos que desaparecieron sin dejar rastro. La parada en Vigo del youtuber que hace "el viaje en tren más largo del mundo" Henry Hudson fue un brillante marino inglés que recorrió las costas de Norteamérica. Se le conmemora en la bahía, el estrecho, el río y el condado a los que nombra. Comandó cuatro expediciones en busca del paso del Noroeste, que debía conectar el Atlántico y el Pacífico. En la última, en 1610, a bordo del Discovery, el barco quedó atrapado por el hielo. Cuando se liberó, después de un penoso invierno, Hudson pretendió continuar su exploración. La tripulación se rebeló. Abandonó a Hudson, su hijo y sus pocos adeptos en un bote, con armas y provisiones. Nadie volvió a verlos. Tal es la historia que los amotinados relataron en Londres. Los exoneraron del cargo de asesinato. ¿Cómo demostrarlo? La sedición se ignoró, quizá por la locura del capitán. Muchos han investigado qué final sufrieron Hudson y los suyos. Había manchas de sangre en la cubierta del Discovery, así que tal vez fueron asesinados. Si realmente los dejaron a la deriva, se supone generalmente que murieron ahogados o de hambre tras alcanzar la costa. En las tribus de la zona proliferaron las leyendas. Los cree hablaban de hombres blancos que llegaron maltrechos a sus playas. Su líder, de barba pelirroja, se asentó entre ellos, se emparejó con una indígena y tuvieron hijos. Es una mentira, seguramente, pero hermosa como deben serlo las mentiras. Nos permite fantasear con que Hudson, al final, se reconcilió consigo mismo y encontró ese hogar del que no marcharse. Su vida sedentaria entre los cree merece una novela, tan maravillosa como todas las que nunca escribiré.