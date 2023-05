“Soy una persona atormentada”

Es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España, pues lleva más de veintiséis años presentando informativos en los canales del grupo Mediaset, donde comenzó con 24 años al poco de licenciarse en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2017 sorprendió al público y a críticos con su primer libro, “No soy un monstruo”, que obtuvo el premio Primavera de Novela y que inició una trilogía de relatos protagonizados por la inspectora de policía Ana Arén. Ahora acaba de publicar un nuevo thriller, “Delito” (Espasa), que arranca con la noticia de la muerte de diez personas que se han arrojado al vacío desde el edificio España, en pleno centro de Madrid. Recién cumplidos los 50, Carme Chaparro se ha convertido en activista contra el acoso escolar que ella misma sufrió en su infancia. Siente que en esta etapa de su vida, “ahora que la sociedad nos hace sentir avergonzadas porque ya no somos fértiles, útiles ni guapas”, necesita más que nunca reforzar su autoestima y aboga por políticas de salud que den visibilidad a la problemática de la mujer durante la perimenopausia.

–Su última novela, “Delito”, ya va por la cuarta edición y ha sido un éxito en Sant Jordi. ¿Esperaba esta acogida?

–Nunca lo esperas porque al final el libro cuando lo sueltas es del lector, y más yo, que soy supercontroladora, de las que leen, releen y tachan hasta que me lo quitan de las manos porque va entrar a imprenta y me dicen “déjalo estar”. Estaba muy nerviosa porque dejaba atrás el personaje que me había consagrado como escritora, la inspectora de homicidios Ana Arén, y crear otro universo del que no estaba segur cómo lo acogerían los lectores, a pesar de que la gente que lo había leído me decía que le había gustado. La acogida me están viniendo muy bien en este momento de mi vida en que acabo de cumplir 50 y necesito seguridad y autoestima.

–¿Necesita más ese reconocimiento a los 50 años que a otra edad?

–Siempre me he sentido orgullosa de cumplir años porque cada año me he visto mejor que el anterior, el cuerpo respondía bien y la cabeza era más sabia, más centrada. Pero al cumplir 50, algo que estaba deseando, he cogido peso por la premenopausia y empiezo a ver que mi cuerpo no me responde como antes, empiezo a bajar un poco la cuesta, a sentirme más cansada y menos ágil. Y a mí que me dedico a la tele, algo que tiene que ver con cómo me ven los demás físicamente, a veces me resulta difícil mantener la autoestima en niveles saludables. Pero el cariño que me están dando a paladas los lectores es una barbaridad.

–¿Eso que relata le sucede a sus compañeros varones?

–No. A los hombres con canas la cultura popular los considera más sexis y maduros. En cambio, a las mujeres, no. Esta semana hablaba de esto con una diputada de la comisión de Sanidad del Congreso, queremos hacer algo porque no se habla de la perimenopausia. Nos damos cuenta de que la sociedad nos hace sentir avergonzadas porque ya no somos fértiles, no podemos concebir, con lo cual ya no somos útiles ni guapas, como si la vida se parara y dejaras de ser una persona funcional que solo se puede dedicar a ser abuelita. En los hombres es al revés, es señal de que han madurado y tenemos que adorarlos.

–Usted escribe novela negra, uno de los géneros más demandados por los lectores, ¿a qué atribuye ese interés por el mal, por la cara oscura del ser humano?

–El ser humano es contador de historias, lo fue incluso antes de aprender a utilizar el lenguaje. Para que un niño no se meta en un bosque peligroso, le dices que hay un lobo feroz o un monstruo. Lo llevamos en nuestros genes y preserva nuestra supervivencia. Por otro lado, nos atrae contar historias sobre el mal porque si las escuchamos es por dos motivos: primero, no somos la víctimas; y segundo, no somos los malos del relato; por tanto, nos sitúa en la mejor parte de la ecuación: la del superviviente bueno. En mis novelas me interesa, sobre todo, la parte emocional de cada personaje; aunque no vaya a justificar nunca lo que hace un villano, quiero que sientas el proceso que ha llevado a esa persona a hacer el mal y puedas llegar a comprender que alguien en un momento de su vida tenga el impulso de hacer algo así.

–En su novela aparece un forense bisexual y de altas capacidades, una periodista de televisión que huye de su pasado, un violador... ¿le atrae la gente atormentada?

–Yo soy una persona atormentada, aunque me atormento cada vez menos, afortunadamente, y me flagelo por lo que he llegado a sufrir por tragedias que nunca han sucedido, por el tiempo que he perdido y por los momentos que no he vivido por encontrarme con ansiedad. Creo que todos somos sufridores de tragedias que nunca van a suceder pero están en nuestra cabeza, por temores y culpas que nos han instaurado desde pequeños y porque tenemos miedo al infierno aunque no seamos creyentes. Mis personajes son así, muy poliédricos, hurgo mucho en ellos también porque me gusta mucho hurgar en mí, para conocerme, y por eso los lectores se sienten reconocidos en los personajes que pululan por mis novelas.

–Tal vez ese tormento tiene algo que ver con el bullying que sufrió de niña, ¿cómo fue esa experiencia, cómo la superó y qué secuelas le ha dejado?

–Tuve la suerte de vivir el bullying en una época en que no había teléfonos móviles ni redes sociales, lo que sucedía en el colegio se quedaba ahí. Me iba al pueblo y tenía mis amigos con los que me lo pasaba genial, reía, estaba bien en casa, donde nadie me molestaba ni me ignoraba. Pero ahora los niños son ignorados e insultados las 24 horas del día y no solo por sus compañeros del colegio, sino por todos los que están en las redes sociales. Yo tenía una vida fuera del colegio y, cuando estuve en el instituto, tuve un grupo my pequeño de personas frikis que sobrevivimos juntos a cuatro años de BUP y COU, luego en la universidad todo se normalizó. Sí es cierto que me ha quedado esa necesidad de sentir que la gente me aprecia, de sentir su aprobación, de ser amable y sonreír a todo el mundo para que digan que soy buena persona. Eso es algo muy difícil de quitar.

"A mis hijas les digo que de niña en el colegio me llamaban cerdita y gordita, y que no tenía con quien jugar en el patio. Haber sufrido ‘bullying’ me ha enseñado a hablar mucho de emociones con ellas"

–¿El hecho de haber sufrido acoso escolar la sitúa en una posición de ventaja para detectar si a sus dos hijas les está sucediendo lo mismo?

–No, porque ahora es una situación completamente distinta, pero sí me ha enseñado a hablar mucho de emociones con ellas. Yo les cuento “a mamá en el cole la llamaban gordita y cerdita, en el patio no tenía con quien jugar y se sentaba en un banco a ver cómo jugaban los demás”. Y me dicen “pero mamá, si tú sales por la tele”, piensan que mi vida siempre ha sido así. Los días que llegó triste a casa les digo lo que me ha pasado, que si ellas se quejan de un profesor yo me quejo de un jefe, para que vean que en el fondo los mundos se replican, el adulto y el infantil, con diferentes intensidades, pero se replican. Hablamos mucho de si en algún momento se han sentido rabiosas y de cómo lo somatiza su cuerpo. A mí por ejemplo me va todo al estómago y mi hija mayor es igual, le digo “cuando tengas como una lavadora en el estómago centrifugando es que estás preocupada por algo, vamos a ver qué es lo que te preocupa”. Igual que nos enseñaron a lavarnos con agua y jabón, también tenemos que enseñarles a gestionar sus emociones.

–También sufrió amenazas de muerte y ciberacoso, ¿cómo fue esa experiencia y cómo se ha resuelto?

–Mi acosador ya puede volver a acercarse a mí legalmente porque se acabó la orden de alejamiento. Espero que haya aprendido la lección, le condenaron a dos años de prisión, estará a punto de entrar en la cárcel. Toda la gira de “No soy un monstruo” [la obra por la que ganó el premio Primavera de Novela en 2017] tuve que ir con un guardaespaldas armado por si aparecía este señor. Lo viví con miedo y angustia hasta que decidí que no podía regalarle a esta persona lo más bonito que tenía, que era el tiempo de mi libertad, el de estar con mis hijas, tomarme un café con las amigas, leer, pasear con mi perro por el campo, no podía tener secuestrado ese tiempo mientras mi cabeza me repetía lo que me decía que quería hacer conmigo.

"Mi acosador ya puede acercarse legalmente a mí, estará a punto de entrar en la cárcel. Viví sus amenazas de muerte con miedo y angustia"

–Aborda en su obra temas de actualidad que le preocupan, uno de ellos el suicidio. ¿Ser madre y ver las cifras de adolescentes que se quitan la vida le da miedo?

–Me da pánico porque los niños lo esconden, como yo escondí el acoso a mis padres. Los hijos no quieren preocuparnos, ven que vamos todo el día corriendo y encima les da vergüenza contarlo porque no quieren sentirse débiles ante nosotros o que les riñamos por dejarse hacer algunas cosas en el colegio. Cuando acabé de escribir “Delito”, que empieza con el suicidio de diez personas, me llamó una amiga para contarme que su sobrina se había suicidado. Estaba pasando un proceso muy complicado y dormía con la madre, quien fue al baño un momento por la noche, y la niña se lanzó por la ventana. Le dije a mi amiga que mi novela trataba sobre el suicidio y le propuse dejarla aparcada, pero ella me dijo que no, que hay que contarlo, dar aliento a los familiares supervivientes que se sienten culpables y no lo dicen porque todavía es un estigma. En el tema del suicidio es necesario pedir mayor protección pública, más políticas de inversión en salud mental para que once personas al día no se quiten la vida en España. A los periodistas nos decían que debíamos ocultar los suicidios, pero los expertos dicen que hay que visibilizarlo porque algo de lo que no se habla queda escondido debajo de la alfombra, hay que decirle a la gente que busque ayuda.

–Otro tema para la reflexión presente en su historia es el de mujeres que tienen que enfrentarse a acusaciones de violación sobre sus seres queridos, maridos, hijos o hermanos. ¿Se ha planteado cómo actuaría usted?

–No, no tengo nada claro en la vida y menos ante situaciones a las que no nos hemos enfrentado nunca, por eso me meto en las emociones de los personajes, para que el lector se ponga en su piel y se plantee “qué haría yo si la policía me pone cien pruebas delante de la cara de que mi hijo es un violador”. Hay una madre en la novela a la que vemos llorar en el suelo y decir “a pesar de lo que ha hecho, es mi hijo y lo voy cuidar hasta el último día”. No me atrevo a decir cómo reaccionaría yo.

–Alude también al “turismo de catástrofes”. ¿Vivimos en una sociedad morbosa?

–Muy morbosa, lo del turismo de catástrofes es para decir “yo he estado aquí y tú no”. Recuerdo cuando se hundió el crucero Costa Concordia que había gente sacándose vídeos y fotos delante del barco encallado en el que murieron decenas de personas. O la gente que se está yendo a Chernobil a hacerte fotos cuando se sabe que todavía hay radiactividad en el terreno del accidente nuclear. Y lo hacen para presumir en redes sociales.

–Hablando de la televisión, un medio que conoce a la perfección, dice que los conos de tráfico son más inteligentes que algunos tertulianos. ¿Alguien de su entorno laboral se ha molestado por ello?

–Al menos los conos de tráfico te avisan de dónde están los charcos para que no te metas y hay algunos tertulianos que viven de buscar charcos, de agitar el barro para suscitar polémicas. Nadie me ha dicho nada, de momento. Seguramente será porque todos los compañeros que tienen mi móvil son periodistas fantásticos.

–Por otro lado, refleja los peligros de los medios de comunicación de competir con las redes sociales, ¿le preocupa esa deriva del periodismo?

–Ahora los periodistas somos más necesarios que nunca y no debemos de confundir medios de comunicación con páginas web que buscan el clickbait rápido, ni informativos con algún tipo de programa de televisión que busca espectáculo. En esta sociedad en la que todo son inputs, estímulos constantes que estamos recibiendo en forma de titulares sin profundizar, a veces mentirosos, nos ahogamos en un océano de informaciones y de datos. El periodista ahora tiene que tirar de su profesionalidad, ver qué es lo importante, filtrarlo, ordenarlo, contextualizarlo y darle un marco de referencia y lectura al espectador o al lector. Y la sociedad tiene que saber que nos necesita ahora más que nunca.

–¿Cómo compagina su trabajo en la tele con la escritura?

–Como buenamente puedo, ahora estoy hablando contigo y cociendo sopa porque me tengo que ir a la tele, y con tres prendas de ropa en la mano porque estoy en plena mudanza. Creo que los padres nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer en un minuto: calentar la leche en el microondas mientras aprovechas para arreglar la mochila a tu hija, sacarle los zapatos y hacerle la tostada.

–¿Se ve combinando ambas facetas hasta su jubilación o contempla decantarse por una de ellas?

–No sé hasta cuándo las compaginaré. Lo de escribir depende de que los lectores compren mis libros. Lo de seguir en la tele depende de lo que decidan los jefes.