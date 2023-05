Pantasmas na nacional

A meirande parte do tempo cavilo en proxectos inútiles. Denomínoos así porque nunca dou un paso para executalos.

Lembro un que consistía en falar cos porteiros ateos do Máis Alá para que deixasen volver uns días da morte ao poeta Mahmud Darwish. En Palestina, conmemoraría os 21 anos dos seus poemas de “Estado de sitio” e faría unha campaña contra a persecución do seu pobo en Cisxordania.

Matinei nas primeiras preguntas e comentarios a Mahmud ora que me faltou o arrouto para petar nas portas da ultradimensión boreal.

A última gran idea estrelada ocorréuseme vendo fotos de Virxilio Viéitez, as instantáneas en branco e negro de veciños na estrada N-541.

Estado de sitio Mahmud Darwish

Ediciones Cátedra

Son como pantasmas que nos aloumiñan o cabelo. Experimento un cóctel de medo e acougo ante as imaxes como cando decanto coa pupila “Un ceo sobre Berlín” inda que talvez máis inquietante sería o meu proxecto.

Escollería amizades que levarían na súa faciana o primeiro plano doutra persoa en foto: sete retratos, sepia, un por cada vítima do accidente de Noiteboa na N-541 en Cerdedo. Acontecería sobre a mesma estrada que inmortalizou o fotógrafo de Soutelo.

Nesta altura, a idea remata no branco dunha páxina sen tinta que agarda a ser escrita, que espera a que nalgún idus do ano anuncien os xornais que ao fin repararon esa ponte pola que impactou o autobús no Lérez o 24 de Nadal tras e durante un abominable trebón sobre o asfalto abisal.

Cada vez que cruzo ese punto quilométrico esfarelo o aire dos espectros e temo converterme nun deles. Os conos, adubados coa grava, levan catro meses a sinalar a zona onde máis chuvia se acumula nun déja vu continuo.

Achéganse as eleccións municipais e as doutra índole e ese tramo da nacional segue igual. Os informes de Automovilistas Europeos Asociados concluíron durante anos que a ‘estrada de Ourense’ é das máis perigosas da rede estatal galega pola cifra de sinistros.

A Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas entregou ao ministro Marlaska a finais de decembro un informe sobre as barreiras do viaduto do accidente por non se axustaren á normativa.

En setembro pasado, o Concello de Cotobade-Cerdedo pedira ao Goberno central un plan integral de seguridade para ese vial. Alertaban dos numerosos accidentes polas bolsas de auga amoreadas en determinadas áreas tras unhas obras no trazado da calzada.

Non hai cambios. Acabará a campaña e seguirá sen habelos. Somos galegos e en Madrid a alma das nosas bágoas é só un espectro verde lorquiano que rega unha terra na que moitos cospen.