Del turisteo ruin, líbranos señor

Cómo será vivir con un burdel infiltrado en tu edificio? ¿Y eso será mejor o peor que si te meten pisos de alquiler vacacional? Tal pregunta de doble filo surgió en una tertulia de quien convivía inesperadamente con una casa de citas en su propio inmueble. “No mezclemos churras con merinas -le respondí-; cierto es que hay edificios tan ocupados por pisos vacacionales que parecen casas de variedades, que es como le llamaban los antiguos a las de putas por buscar palabras más llevaderas, pero lo primero responde a una actividad de dudosa legalidad y lo segundo es legal aunque hay quien no lo considera legítimo”. Estábamos de plática en un café y en la pantalla habían aparecido los miembros de una empresa de desokupación enviados por el propietario de un inmueble en Madrid, alquilado supuestamente para pisos de alquiler vacacional pero reorientado secretamente a burdel subarrendando cada vivienda. No es que al propietario le preocupara uno u otro destino pues la propiedad no suele tener prejuicios morales mientras haya beneficios; es que, encima, no pagaba.

Las empresas de desokupación exprés hacen caja en la ciudad De las casas de holganza y malvivir y de los pisos turísticos, que también son de holganza y dan malvivir a los vecinos, la tertulia derivó hacia el creciente turismo que invade las ciudades, sus efectos positivos en la economía y los nocivos ya demostrados y suficientemente estudiados pero no atajados en las de mayor afluencia. Digamos, para ir por lo breve, que el espacio urbano se está convirtiendo en un producto más del que obtener beneficio sin importar el bien común. Dicho de otro modo, el proceso de turistificación está provocando la expulsión y marginación de colectivos sociales presentes en el barrio durante años, al calor de la subida de los precios de las viviendas y de los alquileres, además de la comercialización de la mayor parte del mismo. Mirad el casco viejo de Vigo: un aplauso para su rehabilitación pero se encamina a un barrio orientado al sector servicios, como el turismo, el ocio y el consumo dirigido. Con la voluntad de concentración económica alrededor del turismo, las instituciones gallegas están permitiendo la expulsión a las poblaciones locales de los centros de las ciudades. El turismo se ha desbocado en la capital gallega, que, si en Galicia suma ya unos 14.000 pisos turísticos (registrados), en Santiago cuenta con más de 700 viviendas de alquiles vacacional, 299 en Pontevedra, y en Vigo 743 (registradas, repito), con crecimientos anuales en éste de más del 40%. Crean en Cangas un colectivo para frenar el turismo masivo y exigir un límite de visitantes Ojalá el problema se redujera a algo ya tan insufrible como esos ruidos a deshora que originan los pisos de alquiler, esas fiestas intempestivas, bolsas de basura tiradas en cualquier parte, terrazas que invaden todo el suelo público disponible, el jolgorio de visitantes de madrugada o las filas interminables de visitantes siguiendo las explicaciones de guías con altavoz con que nos anuncian las grandes ciudades lo que va a pasar, y algo pasa ya en las nuestras. El problema es que por morir de éxito, como ya ha pasado en urbes como Barcelona, Sevilla... los barrios pierdan su identidad al expulsar a las afueras a las familias locales de siempre para convertirse en parques temáticos de turisteo ocupados por franquicias hosteleras en vez de nuestros bares de siempre o comercios de bagatelas turísticas; el problema es que las denuncias de la ciudadanía mueran en las mesas del concejal de turno. En el caso de Vigo, es significativo que la única tienda familiar y vecinal de su barrio viejo pueda ser “requisada” a lo mejor para convertirla en oficina de información turística. Aunque todo esto no guste nada a quienes aún creen en la omnímoda aunque salvaje libertad de la oferta y la demanda.