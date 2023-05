O galego e mais eu (I)

Non quero mirar cara atrás. Aínda me doen certas vivencias que se produciron ao meu redor nos anos dunha adolescencia avanzada na que eu comezaba a decatarme de que había moita mentira pairando no aire que respiraba. Se aínda viviamos nunha ditadura que nos menosprezaba coma seres humanos, non podo esquecer que había unha Galicia maltratada, agochada para nós, ferida no máis fondo da súa alma, desprezada e cun verniz de folclorismo mal entendido que suplía o coñecemento fondo da realidade galega.

A min, dígoo con claridade e moito de rabia aínda, roubáronme a Galicia descoñecida por tapada, a Galicia de homes e mulleres marxinados polo seu compromiso coa cultura de noso, a Galicia de feitos importantes e sociais que se estaban a producir e eran continuamente perseguidos ou agochados nos medios e, xa que logo, polo desprezo a unha lingua, a nosa, que, nas palabras de Francisco Fernández del Riego “privaba no ambiente a vella idea, de que o galego non pasaba de ser unha fala rústica, incapaz de se valer como instrumento de comunicación entre xentes cultas. Nin tampouco para se utilizar no ensino, no ensaio, ou na conferencia”.

Que tristes esas aseveracións arredor dunha lingua que xacía no esquecemento e na escuridade por motivos claramente políticos ao longo de séculos.

"A miña conversión definitiva cara á nosa lingua e á nosa literatura comezou facendo o odioso servizo militar "" Antonio García Teijeiro - Escritor

Teño nas mans un libro necesario, absolutamente recomendable, escrito por Carlos Callón e editado por Edicións Xerais: O libro negro da lingua galega. Ao longo de 766 páxinas, o autor, que foi presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, recolle e explica testemuños da represión lingüística en Galicia ao longo dos séculos, coa divulgación de documentos moi descoñecidos. Lendo o libro sentes arrepíos pero os feitos ilustran tantas cousas que se sabían pero que se pasaba con pés de la sobre elas.

Carlos Callón afirma que a represión da lingua galega comeza en 1481, cando os Reis Católicos impoñen o uso do castelán aos escribáns e remata no ano 1986.

Para Callón, hai diversos momentos de dura represión nesa época citada, pero tamén na restauración borbónica e na Ditadura de Primo de Rivera e, por suposto, no franquismo dun xeito especialmente cruel. Mesmo sinala que alá por 1980, na democracia, aínda se sancionou a mestres que empregaban o galego.

A verdade é que sabiamos moi pouco e dun xeito retorcido que rinchaba. Vivir nun fogar moi conservador a nivel social, relixioso e político, non era doado. Moitas cousas tiven que facer dunha maneira silenciosa e firme para comezar a sentirme eu mesmo.

Eu fun educado en castelán e contra o galego. Cando á miña avoa se lle escapaban frases, ditos ou palabras galegas, a corrección inmediata soaba no ambiente. Eu ficaba calado e curioso á vez. A miña lingua materna foi o castelán, co galego ridiculizado, e a lingua de cultura, a lingua de Cervantes.

Resultou moi positivo para min facer o Bacharelato Superior no instituto Santa Irene. Nel atopei algúns profesores que me abriron camiños. O máis importante foi o meu admirado Xosé Luis Méndez Ferrín. El dábanos lingua castelá, pero non esquecerei aqueles días en que, aproveitando certa apertura no programa, comezou a falarnos de literatura galega e deunos uns apuntamentos de movementos e escritores que artellaron uns vieiros moi gratificantes para min.

A miña conversión definitiva cara á nosa lingua e á nosa literatura comezou facendo o odioso servizo militar en Zaragoza. Marchei cuns libros do Instituto da Lingua Galega e fixen exercicios ata a extenuación. Estiven na biblioteca do cuartel e alí lía, escribía, memorizaba e cubría espazos nos libros.No cuartel comecei a falar en galego cun compañeiro de Ourense que o falaba, eu seguino facendo ata hoxe. Nunha das miñas escapadas a Vigo, collín uns libros de Cunqueiro (lembro con especial deleite Os nosos feirantes) e pasei momentos deliciosos lendo só en galego. Ferrín, Casares, don Álvaro, Risco, Neira Vilas e moitos outros agasalláronme intres memorables. Lecturas de narrativa adobiadas con poemas de Rosalía, Celso Emilio, Pimentel, Novoneyra etc. fixeron nacer en min unhas sensacións tan emotivas que, ás veces, na soidade do cuartel, se traducían en bágoas de emoción.

Así que cheguei á nosa lingua, á par da literatura galega, pola vía emocional. Desbotei con rabia as mentiras que me contaran, o roubo que me fixeran e tentei recuperar o pulso dunha cultura real. Unha cultura que era a miña. Quería adoptar o galego coma lingua de cultura e que penetrase en todo aquilo que me rodeaba. Quería sentir e pensar en galego. Desexaba formar parte dese movemento sociocultural que loitaba por unha Galicia rica, viva e variada, moi afastada dos clichés reducionistas con que a definían as instancias da época.

Fun lográndoo. E nun próximo artigo ofrecerei certas emocións e algúns sentimentos que me permitiron chegar a esta idade moi feliz de ser galego no sentido máis amplo da expresión.