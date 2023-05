La inteligencia artificial falsea mejor

Cada vez son más inquietantes las noticias relacionadas con productos creados con Inteligencia Artificial porque amenazan con sustituir el trabajo creativo en todos los órdenes. Algunos acontecimientos recientes alertan en este sentido, aunque las falsificaciones no sean nada nuevo en el mundo de la cultura. El concurso internacional World Photography Award, patrocinado por Sony, premió en su convocatoria de este año como mejor fotografía creativa la titulada “The Electrician”, de la serie Pseudomnesia (falso recuerdo), que muestra a dos mujeres (supuestamente madre e hija) en una imagen en blanco y negro, coloreada en sepia para trasladar al espectador sensación de antigüedad. Su autor es el alemán Boris Eldagsen, un fotógrafo y videoartista de 53 años, multipremiado en importantes festivales y miembro de la Academia de Fotografía de Alemania, cuya obra pretende “transportar al espectador a los límites de lo sublime y lo inquietante, donde se unen los atributos de la fotografía, la pintura, el teatro y el cine”, según sus propias palabras. Lo novedoso es que durante la ceremonia de entrega, Eldagsen renunció voluntariamente al premio y confesó que había creado la fotografía con herramientas de Inteligencia Artificial. El fotógrafo ha declarado que con esta operación pretendía advertir sobre los efectos de la I.A. en todos los ámbitos de la creación artística, entre ellos la fotografía, uno de los más afectados.

Casi desde el mismo momento de la invención de la fotografía ya aparecieron las primeras manifestaciones de tratamientos que falseaban o manipulaban las imágenes a través de fotomontajes y técnicas aplicadas durante el proceso de revelado. Otras trasladaban al espectador sensaciones diversas utilizando poses que los fotógrafos hacían pasar como auténticas. Artistas como John Heatfield, Herbert Bayer o Hannah Höch convirtieron el fotomontaje en una eficaz herramienta para la denuncia política y también para la creación artística. Fotógrafos como Oscar Rejlander preparaban puestas en escena para trasladar a la sociedad el drama de la pobreza infantil, mientras la fotografía más famosa de Robert Doisneau, “El beso en el Ayuntamiento”, no fue fruto de la casualidad y la improvisación, como se quiso hacer creer, sino de una minuciosa preparación (por cierto que fue Doisneau quien definió a la fotografía como “un testigo falso”). Son también conocidas las manipulaciones de las fotografías que hacían desaparecer las imágenes de políticos caídos en desgracia durante los años de la revolución soviética para que no perjudicasen a los mandatarios que aparecían en su compañía. Con la llegada del Photoshop, el retoque, la manipulación y el coloreado de fotografías se hicieron habituales en toda la prensa.

LA ENTREVISTA COMO GÉNERO DE FICCIÓN

La revista alemana Die Aktuelle, del grupo Funke, publicó en su número de abril de este año una entrevista sin firma con el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Michael Schumacher, que se anunciaba como la primera que el piloto concedía a un medio de comunicación después del grave accidente de esquí que lo obligó a recluirse en su domicilio de Suiza desde 2013. La noticia era portada de la revista, que se ilustraba con una foto de Shumacher en primer plano y ocupaba una doble página en el interior. Lo sorprendente es que la entrevista nunca se llevó a cabo; fue elaborada por un programa de I. A. El incidente ha terminado con la destitución de la directora de la revista, Anne Hoffmannn, y una querella presentada por la familia de Schumacher.

En cierta ocasión Gabriel García Márquez declaró que se encontraba con frecuencia en los periódicos con alguna entrevista que no recordaba haber concedido ni a quien la firmaba ni al medio en la que se publicaba. En realidad es muy fácil publicar una entrevista falsa a un personaje conocido porque sus respuestas son casi siempre previsibles conociendo su obra y habiendo consultado algunas de sus declaraciones reales. Sólo hay que poner en su boca lo mismo con otras palabras. Enrique Vila-Matas contó públicamente sus entrevistas hechas con este procedimiento a personajes como Marlon Brando o Rudolf Nureyev para una revista en la que escribía cuando era muy joven. Pero el caso más conocido por su impacto internacional fue el del periodista italiano Tommaso Debenedetti, un periodista respetado, hijo y nieto de periodistas (su padre fue también escritor de éxito), autor de más de ochenta entrevistas falsas con personajes muy conocidos que pasaron por verdaderas durante mucho tiempo hasta que cometió un error de cálculo, que fue poner en boca del escritor Philip Roth una supuesta decepción con la política de Barack Obama. Entrevistado por Paola Zanuttini, periodista del diario italiano “La Repubblica”, Roth negó haber hecho ninguna declaración en este sentido, lo que inquietó a la periodista y la llevó a una investigación en la que terminó descubriendo las numerosas entrevistas falsas que Debenedetti había publicado con personajes como el Dalai Lama, Mijaíl Gorbachov, Lech Walesa, John Le Carré, Günter Grass o Noam Chomsky. Incluso introducía elementos de ficción para recrear una puesta en escena que dotase de credibilidad las declaraciones, como el estado de terror de Derek Walcott “entrevistado” telefónicamente instantes después del terremoto de Haití o la inquietud del cardenal Ratzinger poco antes de ser elegido Papa. El caso es que Debenedetti no se arrepintió nunca de su impostura sino que dijo haber prestado un gran servicio al periodismo porque afirma que en Italia la información está basada en la falsificación y todo cuela mientras sea favorable a la línea editorial del medio en que se publica. Y que se metió en ese juego para denunciar este estado de cosas. Claro que esto lo dijo después de haber sido descubiertas sus falsificaciones.

MÚSICA PARA CAMALEONES

Hace unas semanas se divulgó en internet un adelanto del nuevo disco de los canadienses Drake & The Weeknd, una canción que alcanzó en poco tiempo millones de reproducciones. Pero “Heart on My Sleeve” (ese es el título de la canción) no tenía nada que ver con el grupo. Era un tema creado por un programa de I. A.. Universal. La discográfica de Drake ordenó la retirada del video promocional de todas las plataformas que lo habían divulgado. El de Drake&The Weeknd no fue el primer caso de canciones creadas por I.A. Un programa que utiliza algoritmos musicales ya había publicado un disco titulado “Lost Tapes of the 27 Group” con “nuevas canciones” de Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse y Jim Morrison, cuyas voces reproduce con una fidelidad asombrosa las de sus originales propietarios. El grupo Oasis, que se separó en 2009, “resucitó” con un nuevo álbum que mostraba cómo sonarían si siguieran en activo (la voz de Liam Gallagher fue generada por I.A.). En Corea del Sur el grupo Eternity llegó a tener millones de seguidores a pesar de que no existía ninguna de sus supuestas once componentes.

En 1969 una canción pegadiza y comercial ocupó el número uno de las listas de todo el mundo. Se titulaba “Sugar, sugar” y estaba interpretada por un grupo llamado Archies, que no existía. Se trataba de una banda ficticia creada en estudio para promocionar la serie de dibujos animados “El show de Archie y sus amigos”. Más sobresaliente fue, también en los años sesenta, el caso de los Monkees, un grupo prefabricado cuyos miembros, protagonistas también de una serie de televisión, no eran quienes grababan los discos que se vendían bajo este nombre, puesto que no eran músicos sino actores seleccionados para promocionar el producto en la televisión. Más tarde algunos aprendieron a tocar sus instrumentos e incluso llegaron a dar conciertos.

En 1975 el productor alemán Frank Farian reunió a un grupo de músicos profesionales intercambiables para grabar temas que hacía circular bajo nombres de bandas ficticias como Boney M. y Milli Vanilli. Algunas canciones de Boney M. llegaron a vender millones de copias, como “Daddy Cool” y “Rivers of Babylon”. El dúo Milli Vailli vendió más de siete millones del disco “Girl You Know It’s True” y ganaron un Grammy que tuvieron que devolver cuando se descubrió que no habían grabado ninguna de las canciones de su disco.

Aún no era, entonces, Inteligencia Artificial, pero ya apuntaba maneras.