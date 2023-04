El capítulo que adelantamos hoy es el segundo, se titula “La promesa” y puede muy bien considerarse una especie de puerta abierta a la historia que a continuación se va a contar. Con la lectura de los cuadernos de su madre, Elena Gallego Abad (Inés en la novela) creyó, en primera instancia, que aquellas páginas relataban una serie de acontecimientos que no le resultaría fácil documentar.

El Viveiro en el que su madre había crecido ya había desaparecido por completo. Habían cambiado los lugares, habían muerto las gentes, la memoria se perdía...Pero muy pronto se percató de que Carmen le había dejado un legado de incalculable valor, no sólo emocional y literario, sino también social e histórico, pues contenía un testimonio de la poliédrica realidad de aquellos tiempos de la posguerra, de la ración y del estraperlo, de las miserias y generosidad de los vecinos de aquel modesto barrio marinero que la había visto nacer. Y de los golpes asestados a su infancia por la enfermedad y la muerte...Y hasta aquí podemos leer.

Elena Gallego Abad es una escritora y periodista con una ya dilatada trayectoria en medios de prensa (entre ellos FARO DE VIGO)_y radio de Galicia. Es autora de las cinco novelas de la serie fantástica Dragal (Premio Frei Martín Sarmiento 2012, traducida al inglés, castellano y catalán), así como la policiaca Sete caveiras y la novela romántica O xogo de Babel. Con A promesa obtuvo el II Premio de Relato Corto O Cabaleiro da Vila de Bouzas. Autora también de relatos publicados en volúmenes colectivos, ha impartido los talleres de escritura creativa Imos Contar Mentiras y Pontevedra Ficción. Su Proxecto Legado de creación literaria se incluye en el catálogo del programa Ler Conta Moito de las bibliotecas públicas de Galicia 2023.

La promesa

“Nunca debí prometérselo”

Inés se recostó en su silla, incapaz de enfrentarse a aquella montaña de cuadernos atestados de anotaciones con la característica letra materna.

Solo ahora, meses después del entierro, se había atrevido a destapar la Caja de las Memorias, como sus hermanos habían bautizado al embalaje de cartón que mantenía abierto a escasos centímetros de su nariz.

En su interior habían ido depositando los cuadernos que, al hacer limpieza, habían ido encontrando en casa de sus padres, convertida en mausoleo de los recuerdos familiares desde la definitiva ausencia de ambos.

Nadie podía imaginarse que la madre había guardado cuadernos de anotaciones en el cajón del pan, cuadernos de recuerdos en el armario de la ropa, cuadernos de historias en la salita de estar, cuadernos de memorias en la mesilla… “Nunca debí prometérselo”, volvió a lamentar la mujer, con los ojos inundados en lágrimas.

Inés jamás había tenido la más mínima intención de comprometerse en aquella tarea a la que su madre dedicaba horas enteras, día tras día, desde que ella tenía uso de razón. Pero con aquel gesto, la última señal de amor que podía regalarle, había quedado atada para siempre.

Inés habría hecho cualquier cosa por arrancar una última sonrisa del rostro de dolor de su madre, por dar un último aliento a la mujer que agonizaba en la UCI del hospital. Incluso una promesa como aquella.

—Venga, mamá, aguanta. ¡Verás cómo también vas a salir de esta! —No, hija mía, no. Quiero que la muerte me lleve, que ya no soporto este dolor.

—¡Mamá, no digas eso! Inés se había aferrado a las manos de la enferma, notando el tacto febril de unos dedos tan hinchados que resultaba difícil adivinar su forma original.

El rostro escondido tras el respirador también estaba deformado por la máscara de un intenso sufrimiento.

—No puedo más —se quejó Carmen por enésima vez. Pero sus palabras se perdieron en el silbido de la máquina que la mantenía conectada a la vida.

La hija se inclinó sobre el lecho, buscando un motivo extraordinario que ayudase a la madre a soportar lo insoportable.

Y ahora, después de negarse tantas y tantas veces, su subconsciente la traicionó.

—Venga, mamá… Vas a ponerte bien porque tenemos que escribir tus memorias. Y eso nos va a llevar un tiempo, así que… —trató de sonreír.

La mirada de la madre reflejó su sorpresa.

—Inés… yo… La hija volvió a acariciarle las manos, en otro momento tan semejantes a las suyas. Al parecido físico había que añadir aquella testarudez congénita que, defecto o virtud, ambas compartían.

—Venga, mamá, ¿no era eso lo que querías? No sé de dónde voy a sacar tiempo, pero… Venga, lo haré —claudicó.

Carmen había respirado hondo, como si aquellas palabras le quitasen un enorme peso de encima.

De repente, parecía más serena.

—Está todo en mis cuadernos. Vete a buscarlos a casa —le pidió entonces.

—Sí, claro, mamá. Cuando te pongas bien.

Pero eso no llegó a suceder nunca.

Ahora Inés era la heredera universal de aquella Caja de las Memorias.

La mujer reconoció su propia letra en la cubierta azul del primer cuaderno: «Recuerdos vida mamá». Aquellas tres palabras de trazo irregular destacaban entre los dibujos con los que, siendo niña, Inés había dejado su huella indeleble sobre el cartón.

La memoria le devolvió la imagen de su madre, treinta años más joven, escribiendo, escribiendo, escribiendo sobre la mesa de la cocina.

Inés se sentaba a su lado para hacer las tareas del colegio mie ntras los pequeños de la casa, moviéndose sin parar, llenaban de barullo infantil todo el espacio que quedaba disponible a su alrededor.

—¡Mamá, Francisco me pegó! —¡Miguel me cogió la plastilina! —¡La plastilina es mía! —¡Eso es mentira! —¡Mamá! Solo ahora, transcurridas varias décadas, Inés podía entender la dimensión heroica de los cuadernos de su madre.

Otra cuestión sería armarse de valor para enfrentarse a ellos .

“Nunca debí prometérselo”.

Aunque llamar “cuaderno” a aquellas cuatro hojas manuscritas con tinta azul… No es fácil escribir estas líneas sin que asomen las lágrimas a mis ojos, recordando los malos momentos vividos hasta alcanzar mi mayoría de edad y poder escapar del infierno.

Este es el relato de una huérfana a la que le ha tocado luchar por la supervivencia, un pequeño gran drama que sucedió en los tiempos duros de una España recién salida de una guerra civil.

En aquel tiempo muchas familias perdieron todo lo que tenían, algunos incluso la vida, mientras otras hacían mucho dinero.

Para prosperar, algunos de esos nuevos ricos sin escrúpulos ni cultura no dudaron en aprovecharse de personas inocentes y desvalidas como yo.

Inés fijó la mirada en la caligrafía conocida, como si así pudiese evadirse de la realidad y revivir a la madre ya ausente para siempre.

Necesitaba hacerlo para comprender lo que estaba leyendo.

Mis primeros recuerdos son los de una infancia feliz… aunque mi padre, que era carpintero, había muerto cuando yo tenía cinco meses.

Nací en el viejo corazón marinero de Viveiro, en una casita de piedra de la calle Díaz Freijo que tiene dos pisos y desván.

Mi mamá, el abuelito Manuel, la tía Ramona y yo vivíamos en el primero.

Por aquel entonces, mi madre trabajaba en el hotel del pueblo como jefa de cocina, y el abuelito, que era sastre de primera, cosía para los señoritos de Madrid. A los veraneantes les sentaba tan bien su ropa que le pusieron el apodo de Tapa Jorobas.

Ramona, la hermana de mamá, había sufrido una meningitis cuando era jovencita y no estaba muy bien de la cabeza. Hacía algunas cosas raras, pero yo la quería mucho.

Sobre nuestra casa, en el segundo piso, vivían los Chiruletas.

Era una gente tan buena conmigo que yo siempre los he considerado mi segunda familia.

Una de las hijas de la señora Dorila y del señor Manuel, que tenía trece años cuando yo nací, quiso ser mi madrina. Por eso me pusieron su mismo nombre, Carmen, cuando me bautizaron.

La mujer se acomodó en la silla, recordando que su madre nunca les había dado una oportunidad real de leer sus cuadernos.

Décadas atrás, una pequeña Inés había pintado los garabatos que decoraban la desgastada cubierta. Aquel día recibió un ejemplar castigo y no había vuelto a tocarlos nunca.

“Pues ahora son todos tuyos”, le pareció escuchar la característica voz materna.

La letra inconfundible de Carmiña ocupaba decenas de páginas.

Su hija revisó párrafos sueltos aquí y allá, buscando una chispa que prendiese su interés. Pero aquel texto manuscrito, redactado con nocturnidad y paciencia sobre el mantel de hule de la mesa de la cocina familiar, distaba mucho de animarla a emprender un nuevo proyecto literario.

“Todas las madres del mundo tienen una historia que contar. ¿A quién podría interesarle esta?”.

La propia Carmiña resumía su juventud con aquellas frases que, repetidas mil veces a sus hijos como reproche, habían llegado a perder todo su valor.

—Vosotros no sabéis lo duro que es perder a vuestra madre.

No os podéis ni imaginar los sacrificios que he tenido que pasar en mi vida.

Inés hizo memoria y se percató de que, excepto cuatro pinceladas borrosas —había sido maestra en un colegio de Venezuela, tras pasar por un internado de monjas de Cataluña. Enferma, había regresado a España para operarse del corazón. Contratada como institutriz de los hijos de un militar de la guardia personal del dictador Franco, en El Pardo, había conocido al que sería su marido y padre de sus hijos en la academia en la que él preparaba unas oposiciones. Y desde entonces…—, apenas sabía nada del pasado, infancia ni juventud de la mujer que le había dado el ser.

“Este es el relato de una huérfana a la que le ha tocado luchar por la supervivencia”, leyó de nuevo.

Entonces, armándose de valor, se sumergió en el primer cuaderno de su madre, un manojo de hojas manuscritas sujetas con una espiral metálica y con cubiertas de cartulina azul.