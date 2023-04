“Ni la ciencia ni la tecnología deben constituirse en dioses todopoderosos”

José Manuel Sánchez Ron es doctor en Física, catedrático emérito de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid, vicedirector de la Real Academia Española, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y también de la Internationale d’Histoire des Sciences de París. Es, además, autor de más de 400 trabajos en el campo de la historia de la ciencia, a lo que añade su cualidad de editor y coordinador de otras muchas publicaciones.

Los premios jalonan desde hace años su trayectoria como ensayista e historiador de la ciencia –el “José Ortega y Gasset”, el premio internacional “Jovellanos”, el premio “Julián Marías” a la carrera científica en Humanidades o el Premio Nacional de Ensayo son algunos–. Y esos premios han reconocido la calidad, originalidad y profundidad de sus estudios y planteamientos divulgativos.

Ahora tiene en las librerías un proyecto nuevo: “Querido Isaac, querido Albert”, un volumen que habla de la ciencia a través de la correspondencia de muchos y muy diversos científicos.

–¿Cuándo leyó esa primera carta de un científico que le metió el gusanillo de leer otras?

–La leí como parte de mi estudio de la vida y obra de Albert Einstein, al que he dedicado muchos esfuerzos, con artículos y dos libros. Un elemento para comprender mejor tanto su biografía como los orígenes de su obra y la recepción de sus trabajos era, obviamente, sus cartas, en las que se mostraba, como suele suceder en las correspondencias privadas, más espontáneo, revelándonos sus esperanzas, proyectos, frustraciones… En concreto, fueron particularmente reveladoras las cartas que escribió a su entonces novia, futura esposa, Mileva Maric, que escribió cuando estaba marginado del mundo académico, ganándose la vida como podía, todavía no como empleado de la Oficina de Patentes de Berna, donde trabajó hasta 1908.

–¿Y cuándo empezó a pensar que tenía material de primera para hacer un libro?

–A lo largo de muchos años de ir recopilando materiales –libros, artículos, documentos en bibliotecas o archivos–, no solo para mis libros y artículos, sino por puro gusto. De ahí terminó naciendo la idea de, algún día, dedicar a las correspondencias un libro –“Querido Isaac, querido Albert”–, un guiño, obviamente, a Isaac Newton y Albert Einstein, aunque sean solo dos de los muchos científicos que aparecen.

–¿Diría que ha escrito un libro de historia de la ciencia, un libro de biografías, de divulgación….?

–Es, como la mayoría de los que he escrito, un libro de historia de la ciencia. Lo que sucede es que he intentado que las cartas seleccionadas tuvieran además de transcendencia para la historia de la ciencia, la claridad suficiente, y variedad de asuntos, incluyendo los personales, para que lectores generales las puedan apreciar y entender. Asimismo, en la medida en que no me limito a reproducir cartas, sino que las introduzco, explicando quiénes eran sus autores y el contexto científico de sus contenidos, aparecen datos biográficos. Y, como pretendo hacer siempre, con una buena escritura. Precisamente porque me esmero, dentro de mis posibilidades, en la claridad, a veces se me llama “divulgador” cuando lo que soy, o pretendo ser, es un historiador. Tal vez esto se deba a que trato de ciencia, y si se entiende algo de ciencia es, se piensa, porque “se divulga”. Pero si a un historiador de la economía o la política se le entiende, no se le llama divulgador. Dicho esto, la divulgación científica es una disciplina noble y muy necesaria.

–¿Se comunican bien los grandes científicos de la historia en sus cartas personales?

–En general, sí. Pero hay que tener en cuenta que esos corresponsales comparten lenguajes y tradiciones, los de su ciencia. Y también, claro, los aspectos comunes a cualquier ciudadano.

–Parecería que un descubrimiento científico tiene valor por sí solo, independiente de todo, pero en este libro parece querer decir cuánto importa saber un poco más del momento o las circunstancias. ¿Es así?

–Sí, los desarrollos científicos, los experimentos que se realizan, las teorías que se proponen, los proyectos, no nacen de la nada, son productos de contextos, historias, tradiciones, relaciones personales o institucionales, y las cartas, en las que los científicos se muestran con mayor libertad y espontaneidad, permiten descubrir esas facetas.

–¿Cuánto se sabe de alguien por sus correos personales?

–Bastante. En ciencia nos encontramos con personas en las que predomina la formalidad, en otras se aprecian la humildad o el orgullo, la frustración o la esperanza. Además, y esto es especialmente valioso, hay cartas que responden a momentos especiales o a sentimientos concretos e intensos.

–¿Por ejemplo?

–La carta que Lavoisier, el padre de la química moderna, escribió el día antes de caer víctima de la guillotina; la de Emma Darwin a su esposo, Charles, expresándole su temor de que la ciencia le alejase de la religión, de la creencia en un Dios, lo que finalmente sucedió; las cartas que la joven Marie Curie, todavía Marie Sklodowska, dirigió a un familiar compartiendo su desesperación cuando trabajaba como institutriz en la Polonia profunda; o la que Francis Crick envió a su hijo, de 14 años, que estaba internado en su colegio. Le contaba que acababa de descubrir, junto a James Watson, la estructura, una doble hélice, de la molécula de la herencia, el ADN, una estructura “hermosa” y muy importante, decía. Le escribió un mes antes de que se publicase el correspondiente artículo. En las cartas se encuentra, en definitiva, de todo.

–¿Cuánto se van a perder los historiadores del futuro con la desaparición de este tipo de fuentes bibliográficas?

–Mucho. Las cartas manuscritas o escritas a máquina han sido sustituidas, casi en su totalidad, por los correos electrónicos o wasaps, que permiten mucha mayor rapidez. Pero por eso mismo, en general, se escriben sin el reposo relativo a que obligaban las cartas del pasado. Por otra parte, la supervivencia de esos correos electrónicos o wasaps será problemática. No poseen la “materialidad” de las cartas en papel. Y no olvidemos los cambios de formato que se suceden y sucederán y que complican aún más la supervivencia de estas transmisiones electrónicas.

–Seleccione ese científico/a que haya tenido siempre en estima y al que haya descubierto aristas en sus epístolas.

–Tal vez Werner Heisenberg, el creador de la mecánica cuántica. En algunas de sus cartas afloran detalles de falta de sinceridad, de querer justificarse, de aparecer para la historia bajo comportamientos diferentes a los que tuvo.

–¿Y ese científico/a que haya cogido más peso a su vista tras la lectura de algunas de sus cartas?

–Marie Curie. Sus cartas muestran su dedicación a la ciencia, las dificultades, incluso dramas, que padeció y que fue superando. Y también su espíritu social progresista, que transmitió, por cierto, a su dos hijas, Irène –futura Premio Nobel como su madre– y Ève. Otro sería Richard Feynman, premio Nobel de Física por su contribución a la formulación de la electrodinámica cuántica. Sus cartas muestran a una persona sencilla y dotada de claridad expositiva, gran originalidad y creatividad.

–¿Qué científico/a se le ha desvelado como el más tenaz?

–Charles Darwin. No se contentó con tener la idea de que la lucha por la supervivencia conducía a la variación en especies –algo a lo que llegó leyendo el ensayo de 1826 del economista Thomas Robert Malthus, “An Essay on the Principle of Population”–, sino que continuó buscando y acumulando datos para darle solidez. Que se conserven en torno a 14.000 cartas escritas o dirigidas a él se debe entender en este sentido: desde su reclusión autoimpuesta –en buena medida por su mala salud– en su casa de Down, escribía a todo tipo de personas pidiéndoles datos sobre especies animales o vegetales. De hecho, si no hubiese sido porque recibió en 1858, desde la isla de Ternate, una carta de un naturalista británico, Alfred Russel Wallace, que básicamente llegó a las mismas conclusiones que él, seguramente Darwin habría continuado acumulando datos hasta estar satisfecho. El resultado de su “precipitación forzada” fue su gran libro de 1859: “El origen de las especies”, en realidad algo así como el “prolegómeno” a la gran obra que estaba pretendiendo escribir.

–¿Y el científico/a que se explica con más sencillez?

–Uno, Einstein. Otros, Louis Pasteur y Richard Feynman.

–¿El de mayor ego?

–James Watson, el codescubridor junto a Francis Crick de la estructura del ADN.

–¿Aún le quedan temas sobre los que quiera acercar la ciencia a la sociedad?

–Sí. El segundo tomo de mi historia de la física cuántica, al que ahora estoy dedicado, es uno de esos temas. Otro proyecto es un libro sobre política, políticos y ciencia (publiqué algo, pero tengo intención de profundizar, incluyendo políticos sobre los que no había tratado, como Obama, Thatcher, Merkel, Weizmann, Kruschev…). Y no solo libros de historia de la ciencia, también de ensayo. Algún día, espero, escribiré un libro con “mi visión del mundo”, en el que recurriré a la ciencia, tecnología, historia, filosofía y otros campos.

–Parece que la divulgación científica está de moda desde hace algunos años. ¿Está cundiendo o aún hay mucha ignorancia científica?

–No sé si está cundiendo la ignorancia científica. No quiero ser catastrofista, pero sí que es necesario profundizar en esta dirección y, sobre todo, esforzarse en explicar que la ciencia forma parte de la cultura. Es parte importante. La cultura no se limita a actividades como la literatura, el arte, la música, etcétera. Hay que apoyar esa cultura científica desde los poderes públicos y medios de comunicación con parecida intensidad a cómo se apoyan esas otras “humanidades”.

–¿Debería haber una estatua en cada ciudad española para Santiago Ramón y Cajal?

–Todas, y más si hubiera, están justificadas porque se trata del científico más importante de la historia de España, y uno de los más grandes, bajo cualquier vara de medir, de la historia de la ciencia universal. Ahora bien, más que estatuas, nombres de calles o plazas, me gustaría que Ramón y Cajal recibiese el homenaje que es realmente importante: una edición cuidada, moderna, anotada de sus escritos, dibujos y correspondencia, algo con lo que España no ha cumplido. Y un museo con sus materiales, con su legado.

–¿Qué área o especialidad aventura que puede o debe darle grandes alegrías a la humanidad en los próximos años?

–Alegrías y retos, las ciencias biomédicas. Creo y deseo que en un futuro no lejano encontrarán remedios para algunos de los males que perturban a la humanidad, como el alzhéimer, algunos tipos de cánceres, inmunodeficiencias como las que padecen los denominados “niños burbuja”… Y retos, los derivados de nuestra capacidad de intervenir en el genoma, con la posibilidad de abrir la puerta a una nueva eugenesia en la que los más provistos económicamente obtengan ventajas físicas e intelectuales importantes.

–¿Cuánto de preocupada tiene que estar la ciencia con la irrupción casi sin freno de la inteligencia artificial? ¿Hay que buscarle el corsé ético o va a ser de todo punto imposible?

–Mucho. No ignoro que de la inteligencia artificial se pueden obtener ventajas que alivien obligaciones penosas para los seres humanos. Es evidente que afectarán, acaso dramáticamente, al mercado de trabajo, con máquinas que sustituyan a personas. Es posible que “deleguemos” decisiones y actuaciones a máquinas que cada vez serán más inteligentes, más capaces, más “ubicuas”. Y tal delegación, esa transferencia, puede afectar, sin que nos demos cuenta o incluso dándonos, a nuestros valores. Por supuesto que los “valores” no tienen por qué mantenerse intocables –la historia de la humanidad muestra cuánto han ido cambiando en numerosos casos–, pero si los cambiamos, y lo estamos haciendo, debería ser mediante reflexiones y debates conscientes en los que las consideraciones éticas no estén ausentes. Ni la ciencia, ni la tecnología –a pesar de que esta siempre se impone– deben constituirse en dioses todopoderosos.

–Y para el final... Su apellido Ron suena gallego.

–Por lo que sé, y sé poco pues no he tenido relación con esos ancestros míos, efectivamente mi apellido Ron procede de Galicia, creo que de Lugo. Orígenes nada ilustres, sino de gente pobre que salió de las tierras gallegas hacia Madrid buscando mejores oportunidades. Como, ay, tantos otros.