Tinder o el arte de pesca al arrastre

Mi amigo, que frisa los 50 años y está de tan buen ver que anda por la ciudad en patinete como un jovenzuelo, acaba de coger un descanso en Tinder. Diseñador de interiores con mucha capacidad creativa y por los pelos no binario, yo le conocí con novia long play, de larga duración, pero el otro día me confesó que había dejado el amor por el Tinder, aunque era tal el cansancio que llevaba en los últimos tiempos que había cerrado momentáneamente la aplicación. Claro, había tenido en las dos últimas semanas una china, una brasileira que decía ser empleada de panadería en Vigo aunque apareció en un BMW y una tercera, madre de familia separada y con dos niños con pinta pija y más seria en sus relaciones. Con la china no hubo problema porque estuvo de paso, con la brasileña sí cuando bebió más de la cuenta en su piso y le solicitó algún servicio amoroso inesperado y con la tercera mantenía un respetuoso feed back y hasta la había llevado a comer a casa de sus padres.

Crece el ‘amor’ entre Vigo y Portugal: “La imagen que tenemos de los portugueses ha mejorado” No conozco el mundo de Tinder ni de ninguna otra de esas aplicaciones que ahora se utilizan para el amor, sobre todo casual, de paso, aunque tengo conocidos que se han establecido como parejas. La generación anterior a la mía ligaba por casualidad en una sociedad cargada de represiones y tabús por culpa del franquismo; en la mía, que es la de los hippies y la revolución del 68, se ligaba mucho siempre que tuvieras ciertos laureles, pero es que estos de hoy han sustituido los viejos espacios físicos para emprender sus encuentros por la vía digital en una especie de mercado, de expendeduría virtual de carne de cañón que permite una relación de la oferta con la demanda mucho más ágil y más clara en sus intenciones. “Oiga, yo aquí solo vengo a follar y estoy de paso”. Las redes sociales han ganado terrenos a los bares y el capitalismo ha sabido convertir el intercambio en fuente de beneficios. Estoy frivolizando un poco, claro, porque sé que estas redes tienen una gran utilidad y ahorran mucho tiempo pero hemos pasado de la mujer u hombre para toda la vida, a lo que se acostumbraron nuestros abuelos, a la pareja por etapas con divorcios a go go e infidelidades por medio, que es lo que vivimos nosotros, y ahora a supermercados Tinder (o cualquiera de esas aplicaciones inventadas para lo mismo) en que pones tus datos y fotos y, si eres mujer sobre todo, comprobarás que por cada pieza femenina hay 50 masculinas intentando abatirlas. Me dice mi amigo que los tíos juegan en su mayoría al arrastre como arte de pesca, y nunca mejor dicho. Lo mismo que en la discoteca le entran a todas, en Tinder no escatiman a ninguna, por si entre tantas alguna cae. Eso da lugar a que ellas, si están medianamente atractivas o saben mentir medianamente bien sobre sí mismas, tengan cientos de “suplicatorios” en una semana. “Solo ver las fotos de mil tíos que se te han acumulado en dos o tres semanas te quita mucho tiempo, se hace imposible controlar tanta oferta en tan poco tiempo”, me decía una amiga que, por cierto, había tenido la osadía de quitarse unos 20 años en la foto. Tinder no quiere que encuentres el amor: así funciona su algoritmo Podríamos decir que, en general, entre ellas hay más que buscan pareja y, entre ellos, más que buscan un aquí te pillo, aquí te mato. Y, desde luego, no solo es que dispongas de un mínimo de 15 aplicaciones para ligar además de Tinder, cada una con sus matices, es que según la edad en que te muevas el tipo y variedad de la demanda es diferente. Si están en el sector más joven, quizás todo es más poliamoroso. Yo ya no tengo edad para Tinder, ni en realidad lo deseo, entre otras cosas porque, si hablamos más en serio, da mucho trabajo, hay mucho que escribir para convencer, es normal que te hagan un tercer grado antes de elegirte.