El rey de las “películas churro"

En el libro “Anécdotas relacionadas con el cine cubano”, escrito por Sergio Núñez Martínez, el cineasta habanero Julio García Espinosa cuenta de Juan Orol que “se consideraba el director más completo del cine mexicano y me dijo que hacía muchos años que estaba haciendo películas. ¿Y no le da pena de no haber hecho ninguna buena?, le pregunté yo (...). “Cuando triunfa la Revolución en 1959 –continúa Espinosa– , él me vino a ver para hablarme de la posibilidad de poner en nuestros cines una película que había hecho. Yo le dije que no, que la película era muy mala y entonces ese señor me retó a duelo...”.

Había nacido Juan Orol García en O Ferrol el 4 de agosto de 1897 y, tras haber cursado los estudios básicos en la ciudad departamental, e m i g r ó muy joven a América junto a sus padres, instalándose sucesivamente en Venezuela, Cuba y México. Tras una visita efectuada a Hollywood a principios de los años treinta, quedaría definitivamente prendado del cine, dejando atrás, por cierto, todo un rosario de oficios, cada cual más curioso: jugador de béisbol, mecánico, piloto de coches de carreras, boxeador, torero (con el apodo de "Esparterito") e incluso, aunque esto forme parte de la leyenda, agente secreto. De regreso a México, no tardaría en fundar la empresa Aspa Films, dispuesto, en cuanto tuviese la menor oportunidad, a realizar (e incluso protagonizar)_en ese país las réplicas de las películas de gánsters que tanto le habían fascinado, particularmente las protagonizadas por sus admirados James Cagney, Edward G. Robinson y Richard Widmark. Juan Orol, el dudoso rey del cine negro Su trayectoria como realizador comenzó en 1934 codirigiendo "Mujeres sin alma", aunque sería con su siguiente film, "Madre querida" (1935) con el que obtuvo un éxito comercial tan inesperado cual insospechado. De este largometraje, escribiría el crítico Emilio García Riera que "filmada a toda prisa para ser estrenada el Día de la Madre en cines de segunda, esta cinta obtuvo un tremendo éxito de taquilla. Orol calculó el golpe: supo el efecto que tendrían escenas como cuando un profesor de una escuela pregunta a sus alumnos ¿quién nos quiere más que nadie? y los niños contestan ¡nuestra madre!; a partir de ahí, la vena sentimental de Orol se desbordaba sin que pudiera contenerla la más leve consideración de pudor o buen gusto, y el público humilde se dejaba arrastrar por ese camino sin advertir el humor involuntario que se desprendía inevitablemente de la trama oroliana". "Madre querida" era precisamente la "mala película" a la que anteriormente aludía Julio García Espinosa y de la que habla el también mencionado Sergio Núñez, menos generoso en su anáslisis que García Riera, quien define a Orol como "este señor al que le dio por hacer películas y se salió con la suya". La tal "Madre querida" estaba protagonizada por la esposa de Juan Orol, Consuelo Moreno, primera de una serie de cinco cónyuges/musas a las que naturalmente reservaba los papeles principales según con la cual estuviese unido sentimentalmente en cada momento. Entre 1938 y 1950, Juan Orol se especializa preferentemente en dos géneros: el del cabaret y el de gángsters. De esa etapa surgieron títulos como "Cruel destino", "Los misterios del hampa", "Pasiones tormentosas", "Tania, la bella salvaje"...Sin abandonar el negro, durante las décadas de los 60 y 70 el cineasta ferrolano amplió el espectro de los géneros de sus creaciones al western (más concretamente, al denominado chili-western) y a los films con temática contracultural como el titulado "El fantástico mundo de los hippies". La última película de Juan Orol fue "Ni modo.. así somos" (1980). Fallecería en Ciudad de México, el 26 de mayo de 1988, solo y arruinado