La detective de las vides gallegas

Bióloga e investigadora científica. Etiquetar a Carmen Martínez (Carballo, Asturias,1961) con este epígrafe es quedarse muy, muy corto. Carmen es una audaz detective de plantas milenarias; una defensora del potencial científico español y potenciadora de la mujer en este ámbito. Admiradora de la experiencia y saber de los mayores, apasionada del Arte y de la Historia. Poseedora de una innata capacidad para conectar con las personas y sacar lo mejor de ellas. Mente abierta e innovadora que logra aunar el mundo de la investigación con el empresarial. Paciente, atrevida y con una inagotable curiosidad. Apasionada de la naturaleza y de las personas.

Todas estas excelentes cualidades han hecho de Carmen Martínez una reputada científica y una de las mayores expertas en viticultura de España, artífice de la recuperación de más de 30 variedades autóctonas de vid y más de una decena de olivo desaparecidas en Galicia y Asturias con las que ya logró dar un vuelco al sector vitivinícola y hacer más eficiente y sostenible la agricultura local.

¿Quién soy? “Una apasionada por la ciencia y por la vida. Curiosa y audaz; me gusta lanzarme sin red y llegar hasta el final”

La responsable del grupo de Viticultura, Olivo y Rosa (VIOR) de la Misión Biológica de Galicia (CSIC) tenía claro desde muy pequeña que el mundo vegetal era su espacio natural. “Hasta los 7 años viví con mis padres, Fernando y Lucía, en un pueblo perdido de Asturias, en Cangas del Narcea, rodeada de naturaleza. Me encantaba recoger plantas y flores con mi hermana gemela, Pilar, y muchas las utilizaban mis tías y mi abuela para infusiones con distintas indicaciones”, recuerda. Después, la familia se trasladó a Madrid por el trabajo del padre, mecánico de Iberia, pero la huella que había dejado en ella la vida en el rural nunca desaparecería.

Cuando la niña tenía 14 años tocó nueva mudanza, a Santiago de Compostela, la llegada de Carmen a Galicia, su hogar desde entonces. Estudió Biología en la Universidad de Santiago y fue la única de sus compañeros que eligió la rama de Botánica. “Me encantaba y me resultaba fácil aprender las cientos de especies y sus características”, asegura.

Comenzó su carrera científica en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Santiago. “Ellos me pusieron en contacto con el doctor José Luis González Mantilla para realizar mi tesis; me sugirió que fuera sobre viticultura y ese fue el gran acierto de mi vida”, agradece.

En aquellos momentos nadie trabajaba en la recuperación de la vid y de la mano de Mantilla, Carmen asegura que vivió siete años apasionantes de investigación. “La idea de la tesis era comprobar el comportamiento en el campo de las cepas de albariño cultivadas in vitro pero, además de esto, el camino nos llevó a buscar las antiguas variedades de vino de Galicia y Asturias que supuestamente se habían extinguido”, explica.

La joven bióloga y el doctor recorrieron toda Galicia y Asturias descubriendo variedades de vid que no estaban descritas. Como verdaderos detectives, primero buscaban en bibliografía antigua los nombres de variedades –“aprendí francés leyendo muchos de aquellos libros”- y paralelamente se acercaban a los viticultores más ancianos, grababan sus experiencias en antiguas casetes, y les pedían que les ayudaran a localizar ejemplares centenarios vivos que algunos habían conservado por respeto a la tradición familiar y orgullo por lo propio. “Encontramos tesoros de hasta 300 años que íbamos analizando en diferentes momentos para describir sus hojas, racimos y brotes”, describe la experta, que elaboró una extensísima y valiosa colección de fotografías, herbario y dibujos realizados por ella misma.

Carmen alaba la generosidad de su maestro, que le enseñó todo lo que sabía y le transmitió la pasión por esta rama de la ciencia. “Lamentablemente, enfermó y falleció solo una semana antes de presentar mi tesis, lo que fue un golpe muy duro ya que era un trabajo que hasta el último momento desarrollamos juntos”, cuenta.

Tras presentar la tesis, en el año 1993, Carmen ingresó en la Misión Biológica de Galicia (CSIC), en Pontevedra, acompañada del abundantísimo material que habían recopilado durante aquellos años y con terreno amplio para plantar sus cepas centenarias. Amplió sus estudios postdoctorales en varios centros de investigación de Francia especializados en la mejora y selección de la vid. “Allí me formé además en Ampeología, una especialidad que en España no estaba desarrollada y en la que yo fui pionera”, explica la científica, que en 1990 fue una de las tres españolas que acudieron a la convención europea de perfeccionamiento de esta técnica.

“Durante los más de dos años por Europa aprendí muchísimo y me ayudó a tener otra visión, pero además me sirvió para darme cuenta de que el nivel de formación de los investigadores españoles es muy bueno y que tenemos mucho que aportar”, advierte.

Carmen regresó a Galicia –“sentía que debía devolver a mi país lo que había invertido en mí”- y prosiguió su carrera investigadora. “Volví en 1996 y en el 99 por fin conseguí una plaza de científica titular y fundé el grupo de Viticultura. La carrera científica es muy larga y compleja; hay que tener mucha vocación y paciencia para seguir adelante y muchos años de trabajo invisible”, advierte. Las dificultades son aún mayores para las mujeres, ya que la conciliación con la maternidad hasta lograr una plaza es muy complicada. “Yo tuve suerte porque me casé justo antes de ir a Francia y mi marido, Mauro Lomba, que terminaba arquitectura, accedió a venirse conmigo”, cuenta.

A su vuelta a la Misión Biológica, aún trabajando becada, la pareja tuvo a su primer hijo. “Ni siquiera tenía derecho a la baja maternal, pero de nuevo mi marido compartió conmigo la crianza con total entrega”. El segundo retoño llegó cuando ella cumplía 39 años. Miguel y Pablo no han seguido sus pasos en la biología, pero asegura la científica que ambos entendieron siempre la dedicación de su madre a la ciencia aunque eso significase restarles tiempo a ellos, “y sienten mucho orgullo por mis logros”, dice sonriente.

"Investigadoras con gran talento abandonan la carrera científica por no poder compatibilizarla con la vida familiar”

Carmen trata de facilitar al máximo la conciliación a las mujeres con las que trabaja. “Es una pena que investigadoras con gran talento en muchas ocasiones abandonen la carrera científica por la imposibilidad de compatibilizarla con la vida familiar. En mi grupo apoyamos a las mujeres cuando son madres y que no paren del todo para no quedarse descolgadas”, asegura. Martínez además forma parte de la junta directiva de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) en Galicia.

El ámbito de la enología y la viticultura han sido, tradicionalmente, muy masculinos. Cuando Carmen comenzó apenas había mujeres en los grupos de investigación y menos aún en las bodegas y empresas del sector. La bióloga admite que le costó ganarse la confianza de los bodegueros y los agricultores y recuerda cientos de situaciones en las que “se dirigían a mis becarios por ser hombres en lugar de a mí”. Pero también asegura que las reticencias duraban poco. “En cuanto veían que realmente sabía de lo que estaba hablando, que trabajaba con rigurosidad y que podía ayudarles de una manera práctica a mejorar sus cultivos, todo cambiaba. Yo opino que las mujeres hemos entrado en muchos ámbitos con el apoyo de muchos hombres y desde pequeña me he sentido apoyado por el sexo opuesto, desde mi padre a mi director de tesis, profesores, compañeros…”.

El grupo que dirige Carmen comenzó con solo dos personas, José Luis Santiago y Susana Bosso, a las que dirigió sus tesis. “Fue también una etapa muy bonita porque acababan de aparecer las primeras técnicas de análisis de ADN y nos dedicamos a analizar las variedades que había recuperado los años anteriores, realizábamos muchas salidas al campo y corrimos mil aventuras y también muchas dificultades para conseguir becas y poder mantener al equipo. Estos dos investigadores aún siguen conmigo; tenemos todos una relación muy buena y eso no es siempre fácil”, explica la directora. Actualmente el grupo lo componen cuatro doctores y tres técnicos.

"Me siento muy orgullosa por la colaboración ciencia-empresa ya que hemos ayudado a la creación de varias denominaciones de origen demostrando que eran únicas"

Carmen se siente satisfecha por todo el trabajo de recuperación de especies que han realizado. Aunque no es tan llamativo como la recuperación de especies animales, destaca las grandes mejoras económicas que sus investigaciones han supuesto para el sector. “Cuando empezamos, ninguna bodega grande había trabajado con un grupo de investigación. Los primeros que nos confiaron sus viñedos fueron Terras Gauda y fue todo un éxito que les permitió innovar y competir. Me siento muy orgullosa por la colaboración ciencia-empresa ya que hemos ayudado a la creación de varias denominaciones de origen demostrando que eran únicas. No todos los investigadores creen que sea compatible la transferencia con la investigación, pero nosotros somos grandes defensores de esta apuesta y hemos demostrado que se puede llegar a la excelencia”.

El trabajo de Carmen y su vida personal se abrazan con total naturalidad. “En mi tiempo libre me encanta hacer catas de vino, viajar, la naturaleza, el arte, la cultura, los amigos…”. La científica ha logrado lo que muchos anhelan: un trabajo que la apasiona y que aúna todos sus intereses. Y los resultados no podían ser mejores.

Las pioneras: Jane Colden, primera mujer botánica en Estados Unidos

Jane Colden (1724 - 1766) está considerada la primera mujer botánica que trabajó en América. Hija de una familia acomodada de Nueva York, fue educada en casa y su padre le proporcionó entrenamiento botánico siguiendo el nuevo sistema de clasificación de Carl Linnaeus.

Jane estudió todos los libros de botánica que tenía a su alcance y, aunque sólo se internaba en los bosques de los alrededores, se las ingenió para que amigos le trajesen todos los ejemplares vegetales de interés que encontrasen, ampliando así su rica colección.

A lo largo de más de veinte años, estudió minuciosamente la vegetación de Nueva York y alrededores. En 1757, ya había descrito y dibujado cerca de 350 plantas locales. Plasmó su trabajo en un precioso manuscrito con cuidadosas descripciones morfológicas.

Jane Colden descubrió dos especies nuevas pero no recibió crédito alguno.