Bolillos desde A Estrada

Cojines, pañuelos, manteles, blusas, gorras, camisetas… Todo lo que se le ocurra puede estar bordado a encaje. La encargada de hacerlo es Josefina Campaña, una camariñana que ha llevado las olas del Atlántico hasta A Estrada. Desde su taller Ondas do Mar imparte cursos de palillo, transforma en puntilla infinidad de piezas y este año, por primera vez, ha estado presente en la XXXII Mostra do Encaixe de Camariñas con dos vestidos en los que aunó bolillo y pintura. Elaboraciones únicas que demuestran la creatividad de esta artesana cuyas obras tienen cada vez más demanda.

Josefina es de una conocida familia de Camariñas. Creció junto al mar y, siguiendo la tradición de abuelas y madres, aprendió a palillar siendo una niña; desde los cinco años sabe manejar los bolillos a velocidad de vértigo. Ella elabora cualquier pieza, más allá de las habituales mantelerías y juegos de cama. Dice que con encaje se puede “hacer de todo”. Desde llaveros a diademas, abanicos, gorras, collares, vestidos… Además de ser una experta en el arte de palillar, estudió diseño y pintura –esta última, de forma autodidacta–, que también puede aplicar a sus creaciones. De hecho, fue lo que hizo en las dos elaboraciones que presentó en la Mostra de Camariñas, en la que había participado antes –treinta años atrás, como alumna de diseño– y ahora con su propia firma, Ondas do Mar.

Las piezas presentes en la Mostra fueron el Vestido do Mar y el do Bosque Encantado. La primera, un homenaje al mar de Camariñas y a los recuerdos familiares en forma de vestido de lino blanco pintado a mano con la silueta del faro de Cabo Vilán; la segunda, un bosque muy animado en el que hay un lago, cisnes, ciervos o libélulas. Utilizando la técnica de encaje con alambre –además de la pintura- ambos vestidos tienen volumen y, cuando se mueven, el mar, el faro y los animales cobran vida. Y la puntilla como marca de la casa. Todo un alarde creativo que llamó la atención en esta edición de la muestra camariñana. El Vestido do Mar va a quedar expuesto en el museo do Encaixe de Camariñas. El do Bosque, de momento, en A Estrada.

Esta palilleira también da clases a todos los interesados en esta manufactura tan propia, y desde hace dos años sus piezas lucen el sello de Artesanía de Galicia. Sus diseños, además de ser únicos, se diferencian por los dibujos realizados a mano con pintura junto al encaje. Josefina tiene una página web en la que expone y vende sus creaciones: encajesondasdomar.es, desde la que recibe pedidos de dentro y fuera de Galicia.