Castelao no tenía perro. En una de sus famosas “Cousas da Vida”, el rianxeiro se burlaba de una mujer de aspecto abatido con este pie: ¡Pobriña! Morreulle un canciño que lle chamaban “Fifí”. Obviamente, su intención era señalar lo alejada que la burguesía vivía de la verdadera problemática del pueblo. Pero, de haber tenido perro, Castelao no habría tirado por ahí… Porque quienes los tenemos, quienes gozamos de compartir tiempo y espacio, paseos y silencios, juegos y enfados, vida, en definitiva, con estos animales que tanta compañía nos hacen, sabemos bien lo muchísimo que duele perderlos. Créanme, sé de lo que hablo, y, sinceramente, por mí como si Castelao y la mismísima Rosalía se levantan de sus tumbas para venir en santa compaña a reírse de mí, que ahora mismo se me encoge el corazón al pensar que, dentro de poco, tendré que decirle adiós a Vilma, mi compañera peluda.

Por eso mismo, porque sé perfectamente cuánto mide y cómo duele la pérdida de uno de estos compañeros, no quiero ni tan siquiera imaginarme el sufrimiento tan atroz, el dolor feroz que ha tenido que padecer Laura… Laura, ya lo saben ustedes, es esta profesora de Coruña que, además de atender a los niños hospitalizados en el Materno del Teresa Herrera, lleva años haciendo terapia tanto con esos mismos niños como con personas mayores a través de sus perros. Solo por todo ese trabajo, Laura ya merece todo nuestro reconocimiento y apoyo. Pero si estos últimos días hemos sabido de ella no ha sido por ninguno de sus muchos méritos, sino porque al miserable que tenía por vecino en su casa de Cambre no se le ha ocurrido mejor idea que matar a Benito de un disparo a bocajarro. Tranquilos, amigos de Castelao, que Benito no era ninguna persona, sino uno de sus perros. Pero no uno cualquiera… Resulta que Benito era un pequeño caniche de no más de cinco kilos mal contados, apenas un suspiro de perro y pelo, pero que, a pesar de su pequeño tamaño, en sus escasos diez años de vida ya había hecho por este mundo mucho más que lo que la mayoría de nosotros haremos jamás, empezando por mí mismo. Porque Benito era todo un veterano en la cosa de la terapia con pacientes de cáncer, con parálisis cerebral, Asperger, alzhéimer... Sinceramente, yo daría todo lo que tengo porque todos mis libros hicieran apenas un poco del bien que este perro hacía en uno solo de sus días de terapia. Ríanse ustedes si quieren, pero este perro hizo más por el mundo que todo Twitter junto. Y ahora ya no lo hará más… ¿Y por qué? Pues porque un desgraciado, un desperdicio de oxígeno de tres al cuarto, decidió que lo mejor que podía hacer con el pequeño Benito era pegarle un tiro a bocajarro. Amorrarle el cañón de su escopeta y, sin piedad, apretar el gatillo para convertir al pobre animal en un amasijo de vísceras, sangre y carne reventada. Y sí, lo sé, estoy siendo tan explícito como desagradable, pero lo hago a conciencia: intento que ustedes sientan apenas una pequeña parte del dolor que, sin duda, Laura sufrió al regresar a su casa y encontrarse con lo que ese miserable había hecho con su compañero. Un acto cobarde y repugnante que, por supuesto… quedará sin castigo. Caza, delfines y zoofilia: las siete rebajas que han desinflado la ley de animales Porque, no nos engañemos, en este país las cosas van así. A la espera de que se resuelva de una vez por todas el asunto de la reforma de la Ley de Protección Animal, la máxima pena a la que se enfrenta quien maltrate a los animales es de 18 meses de cárcel. Y eso en el más riguroso de los casos… Una ley como esta -que, para que se hagan una idea, ya deja fuera de su amparo a los perros considerados “de caza”- nos devuelve una imagen bastante nítida de cuál nuestro nivel de preocupación y compromiso para con nuestros animales de compañía: a grandes rasgos, un carajo. Eso, justamente eso, es lo que nos importan nuestros compañeros. En Peitieiros, en Gondomar, hay quien se divierte disparándoles a los gatos en la distancia. En Cabrera de Mar, en Barcelona, quien prefiere envenenarlos. En Jerez de la Frontera hay bestias que aplastan a los perros a pisotones porque las dos neuronas mal contadas que estos bastardos tienen en sus cabezas no les permiten caminar sin tropezar con la correa de un perrillo que pasaba por delante de su portal… Todos, todos estos malnacidos, seguirán haciendo lo mismo mañana, y pasado, y siempre. Porque, en el fondo, en este país las peores bestias somos nosotros. Hoy es el Día del Libro. Cómprense uno, y a ver si aprenden algo. Pero, visto lo visto, mejor que tenga dibujitos. A ver si así les queda más claro…