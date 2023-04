Empoderamento prostituído

Agardo polo 28 de setembro de 2024 cando o cometa C/2023 A3 pase polo seu punto máis preto do Sol. Desde o tornado impulsareime ata el. Non vou contemplar o seu lume. Quero fusionarme co corpo celeste e facerlle a puñeta á Terra, colidir contra ela e resetealo todo cunha bóla de magma. A ver se o resultado sae mellor enfornado que o mundo actual.

Neste ábaco dos pensamentos, inmobilízame a deturpación das palabras. Cada unha das verbas dos nosos dicionarios está en perigo, como estrelas que escintilan a millóns de anos luz aparentemente vivas inda que perduran mortas, convertidas en planetas que, á súa vez, presentan vida. Mais brilla forte unha rebuldaina que non distingue empoderamento de prostitución. No primeiro ano de Xornalismo, vimos un documental sobre nenas e homes en Xapón. As rapazas, ante a pregunta de se chegaran a deitarse con alguén a cambio de cartos, sinalaban entre risos que si. Cando lles preguntaron se o consideraban prostitución, respondían que non contrariadas. Nese mesmo ano, triunfaba na carteleira “Días contados”. Nunha secuencia de Ruth Gabriel e Candela Peña, unha delas preguntáballe á outra se eran putas. Dicían que non inda que unha lle viñera de practicar unha felación a un veciño do barrio a cambio de cartos mentres a compañeira bailaba núa fronte a eles. A confusión dos termos continúa mesmo con rapazas da ESO da nosa cidade que nos seus perfís de Instagram se fan chamar putilla ou zorrilla con fotos suxerentes de máis. Por moito que evolucionara o significado da verba, puta segue a ser “persoa que mantén relacións sexuais a cambio de diñeiro”. Algunhas fontes nunha reportaxe de FARO sobre a plataforma OnlyFans, servizo de suscripción a contido para adultos, sinalan como empoderamento feminino estar orgullosa do noso corpo, practicar a liberdade sexual e facer diñeiro rápido cobrando por facilitaren contido sexual a demanda. Pero o dicionario lembra que empoderar é facer poderoso ou forte a un individuo ou grupo social desfavorecido; dar a alguén autoridade, influencia ou coñecemento para facer algo. Filosofemos. Quen ostenta o poder: a persoa que se grava como protagonista dun contido porno ordenado a cambio de euros ou quen paga para esa imposición sexual? É empoderador bautizarte cun apelativo que te relaciona coa prostitución? Ser cousificada sexualmente e valorada pola aparencia empodera ou camufla a subordinación da muller reducida a un corpo para o pracer do outro? Para min, a liberdade empeza polo respecto a unha mesma.