El paisaje humano de Xulio Maside

Con el peso de un apellido cargado de galaicas resonancias pictóricas, Xulio Maside asume la responsabilidad de su pintura. Nacido en Vigo en 1933 vive en Compostela, ciudad a escala humana, patrimonio familiar además de ciudadano, a la que por buena ley han de proteger con una ”unidad de vigilancia”. No solo el amor a la ciudad ,“ser pintor” también le viene de casta. Xulio se inicia en las técnicas y artes de la pintura en la compostelana rúa do Vilar nº 42 en el estudio de Carlos Maside. Universidad paralela, espacio icónico, academia republicana en donde se aprende además del respeto al arte, poesía, historia, literatura y pensamiento contemporáneo.

Al igual que la mayoría de los niños, él tambien dibujaba. Sin embargo, al contrario que la mayoría que abandona esa práctica infantil, él nunca dejó de hacerlo. Así que se recuerda siempre pintando. Su primera exposición individual ocurrió por el año 1961 y a partir de ahí el número se incrementó sin tregua.

Gusta de estar rodeado de amigos y participa en tertulias de artistas y médicos. Bebe un mencía. Recita a Miguel Hernández y a Nicolás Guillén con la fluidez de un bardo de oficio. De personalidad equilibrada, forma una familia estable con la que disfruta en aquel paraiso pontevedrés llamado Perdecanai.

Con frecuencIa Xulio decía: “Yo nací pintor pero Carlos Maside me hizo médico”. El tono es de admiración por esta su “otra profesión”, humanística por excelencia, que lo aproximó al conocimiento científico del ser humano. “Las pinturas de Quirófano”. Pasa años de formación en Madrid y Barcelona y siempre con el pincel en la mano. El lápiz y el pincel, al ser necesarios para su bienestar, son imprescindibles. Tiene dos estudios de pintor. “Porque lo que es fácil a través de una tela, me resulta dificil expresarlo con palabras”.

Hombre de posguerra, artista del hoy más vanguardista, su actitud es la de vivir un largo camino. La pintura es un fenómeno artístico y solitario que entiende la vida como quien emprende un largo viaje a través de un espacio y de una superdicie limitada por cuatro lados. La pintura como una aventura permanente y a la vez auténtica. Una aventura espiritual que dejaría de tener interés desde el momento en que dejara de serlo. Xulio Maside rechaza el remanso en donde el arte puede volatilizarse.

Maside explica que su proceso artístico “responde a la búsqueda de la identidad personal” que alcanzaría si su pintura expresase simplemente lo que tiene que decir, porque el fenómeno artístico, no es meramente intelectual sino que en él se conjugan la fuerza instintiva y el raciocinio. El artista entra necesariamente en el campo social a medida que mezcla sociedad con su propia realidad, universalizando los elementos sustanciales que la conforman. Hay en su obra un carácter social, en la reiterada dualidad de sus figuras, el cuadro está poblado de parejas, grupos ,danzas y muchedumbres que se mueven y avanzan. Sin embargo, estos elementos no definen a Xulio Maside como un pintor social, pues no es lo solidario lo que motiva su pintura sino que mediante actitudes vitales propias del pintor evocamos el título solidaridad por afinidades sociales. Esas figuras transparentes o en actitudes superpuestas y con un vinculo relacional o espacial provocan en el hombre espectador la capacidad de acercarse al hombre artista.

“La figura humana con esa visión expresionista es la que más me interesa -dice- pero también es inseparable de esa figura el entorno ambiental en el que siempre hay una cierta morbidez, una atmósfera viciada. Son elementos que dan misterio a la figura humana que aparece en mi obra. Surge así la idea de un paisaje humano, parejas, grupos, multitudes, figuras que pueblan mi pintura y que proceden de mis vivencias personales y que sustancialmente son comunes a todo ser humano. Haré notar la atmósfera erótica de mis cuadros en el tema de El Mirón. No se trata de llegar al erotismo minucioso sino de entrar en la capacidad erótica del paisaje en que crece y se desenvuelve el hombre”.

Realismo, expresionismo, abstracción... “Es la pintura... no la toques”.

*Xulio Maside falleció el 10 de abril de 2022 en Santiago de Compostela.