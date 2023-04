Famalicão, ciudad de Pasión

En el corazón de la región del Minho luso existe una ciudad que capta la atención de todos los visitantes, especialmente en este periodo pascual. Vila Nova de Famalicão, situada entre Braga y Oporto, se viste de rigor hasta el día 15 para celebrar su conocida Semana Santa con propuestas culturales y religiosas llenas de tradición y devoción. Un evento “de referencia cultural y turística” del territorio, en palabras del presidente de la Câmara Municipal, Mário Passos.

Los actos de la Semana Santa famalicense -que empezaron el 25 de marzo- continúan hoy con la bendición y procesión de Ramos y la escenificación de la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Las actividades religiosas encierran actos tan vistosos y emotivos como el Cortejo Bíblico “Páscoa Hebraica” (hoy 2 de abril), la Procissão do Senhor Ecce-Homo (6 de abril), la Procissão do Enterro do Senhor (7 de abril) o la Solemne Vigilia Pascual (8 de abril), además de representaciones como la Última Cena.

Otro de los actos imprescindibles de esta agenda pascual es el desfile de los Farricocos, los penitentes que, haciendo sonar sus matracas, llaman a toda la población a participar en las ceremonias y procesiones. En paralelo al programa religioso transcurre un variado cartel cultural que engloba el ciclo de cine de Pascua, que transcurre los días 4 y 5 de abril en la Casa das Artes o la música sinfónica como el “Requiem” de Frigyes Hidas (hoy en la iglesia Matriz) o el concierto de Pascua del día 15. Los sabores pascuales también están muy presentes, algo en lo que se han volcado pastelerías y restaurantes del municipio. La programación completa de Pascua está en: www.famalicao.pt