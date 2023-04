¡Conoced a Gondomar, el maquiavelo español!

Qué gran hombre tuvo el Val Miñor allá por el XVII, quizás el de mayor proyección a lo largo de su historia. Lo digo porque mi caro amigo Fernando Bartolomé acaba de publicar con el respaldo del Puerto de Vigo y supongo que por designio de quien lo tutela, Vázquez Almuíña, Gondomar, el Embajador, una biografía literaria de amplio aliento, que mañana presenta en el Puerto de Vigo en la atardecida. No sé qué le pasa a mis amigos con la pluma que me están obligando a leerles verdaderos tomazos de más de 600 páginas, aunque no coñazos._Me pasó con_Manuel Orío con su “Ocho perros” y ahora tengo ante mí las 640 de Bartolomé, que empecé picoteando y continúo entusiasmado con su lectura y las andanzas de don Diego Sarmiento de Acuña, primer Conde de Gondomar. Advierto que mi amigo, versado en el siglo de Oro y amante de su literatura, escribe con mucho retintín y requiebros verbales propios del viejo y rico castellano, lo que obliga a una lectura atenta pero agradecida por el rico vocabulario que recupera.

¿Quién fue ese Diego Sarmiento Acuña, primer Conde de Gondomar del que tanto habla? Pues un hombre del siglo XVII que mucho defendió con sus huestes el puerto de Vigo, de vida acaballada, al galope de Galicia y la Corte, de las armas a las letras, de España a cualquier rincón de Europa, a lo que dispusiera un ministro o un Consejo. Un prohombre que sirvió a tres reyes, los tres Felipes,según su biógrafo el más inteligente y hábil embajador de su época, que supo defender genialmente los intereses de su país y de su monarquía. ¿Y qué época era esa? Pues nada menos que ese tiempo de Velázquez, Murillo, Quevedo y_Góngora, de Martínez Montañés y Gregorio Fernández, ese momento cenital del Siglo de Oro en que conoce y admira a Cervantes.Ese fue “Gondomar”, al que los ingleses, que conocieron como Embajador de España, denominaban el demonio del sur, el embajador papista, el Maquiavelo español. La gente del Val Miñor puede sentirse orgullosa por tener en la historia de su tierra a don Diego, que como alférez veintiañero levanta el cerco de Drake a A Coruña y lo derrota repetidamente en el sur de Galicia desde Baiona hasta la peña Cabrón de Teis, según cuenta Bartolomé, que como profesor y residente tiene a esta tierra también por suya. Aún no llegué a la página 50 y ya gozo con la descripción que hace del Val Miñor de aquel siglo, allí donde don Diego tuvo pazo en Gondomar, más cuartel que palacio, desde cuya torre contemplaba la rada de Baiona cuyo castillo artilló y del que fue Capitán y_Gobernador. Me llamó la atención que, a uno de sus antepasados, los reyes de Castilla lo nombraran “merino de Toroño, casi conde”, allá por el siglo XIII o XIV. Ello me llevó a preguntar a Bartolomé por la expresión Terra o Terras de Touronio que con frecuencia aparece en letras de molde. Parece que es forma medieval y se recoge en viejos cronicones como el de Hidacio o en la España sagrada, textos de dudosa verosimilitud según el gran Nicolás Antonio, pero que nos ayudan en este caso para determinar a grandes rasgos la extensión de este fenómeno: pertenece el territorio a la diócesis de Tuy, tiene sus pies en la muga, la frontera, portuguesa, su cabeza llega hasta Redondela o territorios del castillo de Soutomaior, un brazo “descansa cabe el océano” y el otro se pierde más dudoso hasta lugares como Melón con sus cascadas de Tourón y por la Cañiza hasta el valle de Achas, cuna de Sarmientos. Su llave es la fortaleza de Salvaterra y el corazón en Torroña de Oya que hasta hoy mantiene con fuerza el topónimo. ¿No os parece hermosa esta memoria, y más a los del Val Miñor, para que sepan por medio de Bartolomé lo mucho que fueron?