“La ‘dama del norte’ era el nexo entre narcos gallegos y colombianos”

Ana Garrido Álvarez, alias la Rubia, saltó del anonimato a raíz de la denominada Operación Temple, ejecutada entre mayo y junio de 1999, cuyo resultado fue la incautación de 10 toneladas de cocaína a bordo del barco Tammsaare, de 208 kilos de heroína en un almacén a 30 kilómetros de Madrid, así como de 5.000 kilos más de fariña hallados en una casa de A Pobra do Caramiñal. Fue uno de los éxitos más espectaculares de la policía española contra el narcotráfico: se detuvo a 38 personas implicadas y, entre ellas, a esta asturiana, sobre la que recayó una de las más duras condenas: 30 años de prisión. Ulises Bértolo (Madrid, 1967), escritor, abogado, miembro de la Academia Xacobea y profesor de Derecho, parte de estos hechos en su novela “La dama del Norte” (Planeta).

–Esta novela tiene un interesante making off que va desde que conoce el caso, le interesa para una novela y, la clave, obtiene acceso personal para hablar con la protagonista…

–Como suele ocurrir muchas veces, esta historia llegó a mí por casualidad. Me la contó por primera vez un amigo y me aconsejó que debería conocer a la protagonista. En principio no estaba muy interesado en contar una historia más sobre el narcotráfico, pero como mi amigo era muy persistente, me insistió y, bueno, se concertó una primera entrevista con Ana Garrido en Málaga. Me bastaron diez minutos para quedar absolutamente seducido por la idea de escribir sobre ella porque comprobé que su vida contenía todos los elementos para merecer ser contada.

–¿Cuáles eran esos elementos?

–Pues, para empezar, y por encima de todos los demás, que se tratase de una mujer muy humilde nacida en un pueblo situado en plena cuenca asturiana, con una madre muy religiosa y temerosa de que cualquier día un accidente se llevase por delante a su marido o a alguno de sus hijo, que trabajaban en la mina. Me pregunté cómo es posible que una mujer que había vivido de esta manera pudo haber acabado metida en el mundo del narcotráfico. Claro que, para mí, lo del narcotráfico casi era lo de menos, porque lo que quería contar era la parte humana, indagar en la mujer que había detrás de la narcotraficante, es decir, en esa parte que no suele exhibirse en público. ¿Era una persona como puede serlo cualquiera de nosotros o respondía a los estereotipos que suelen estilarse de los narcos? Esa fue la pregunta de arranque que me hice.

–Cuando la conoció personalmente, ¿con qué mujer se encontró?

–Pues, para mi sorpresa, me encontré con una mujer que no tenía ningún problema en hablarme de sus peripecias en el narcotráfico pero a la que, paradójicamente, le costaba muchísimo hablar de sí misma. Tuve que hacer una especie de labor de psicología para que se abriese y así poder conocer sus inquietudes, sus anhelos, sus miedos…y comprobar si eran distintos o no de los nuestros, un aspecto que para mí era lo más importante.

"A Ana le costaba más hablar de sí misma, de sus anhelos, de sus inquietudes y de sus miedos, que de sus peripecias en el tráfico de estupefacientes"

–¿Por qué cree que aceptó su propuesta?

–En aquel momento ella estaba en libertad, había salido de la cárcel, pero tenía un proceso judicial pendiente, que es por el que ahora está presa con una condena de tres años. ¿Que por qué accedió? La verdad es que no me lo dijo, pero yo creo que ella quiso que su historia fuese contada para poder seguir viviendo tranquila, para dejar de tener miedo.

–En la Operación Temple fueron detenidos varios gallegos. ¿Tenía especial relación con los narcotraficantes de aquí?

–Por supuesto. El contacto con los clanes gallegos forma parte de su progresión, de su escalada en el mundo del narcotráfico. La principal función de Ana, a esas alturas, era el servir de punto de conexión entre los narcos colombianos y los gallegos.

–Hay un personaje en su novela, el capo Landeiro, que recuerda mucho a los clásicos capos gallegos reflejados, por ejemplo, en “Fariña”. ¿Está basado en alguien en particular?

–“La dama del Norte” es una novela, no un reportaje periodístico, como “Fariña”. Aunque, claro, cuento cosas e incluyo personajes que estoy seguro de que lector, y más si es gallego, va a percibir enseguida que le suenan de algo. Pero prefieron no hacer spoiler.

–¿Y hasta dónde puede contar?

–Puedo contar que Galicia estuvo muy presente en esa operación, como lo prueba el hecho de que hubo muchos gallegos detenidos y condenados a prisión a raíz de la Temple.

–¿Cómo es posible que en mundo tan lleno de “machos” como es el narco ( y sobre todo tal y como se las gastan los colombianos) pudo Ana Garrido alcanzar una responsabilidad de tal magnitud? ¿Cómo se las arregló para que confiasen en ella?

–Esa pregunta también me la hice yo. Porque ella no entró en ese mundo porque fuese amante ni pareja de alguien, ni por utilizar eso que llaman “armas de mujer”. Yo he llegado a la conclusión de que lo hizo porque le echó más agallas que los hombres en situaciones clave. Existen momentos en que, como se dice popularmente, “hay que tenerlos bien puestos” para hacer ciertas cosas, y eso pasa no sólo en el mundo criminal sino en todas las facetas de la vida. Ella lo tuvo más difícil, claro, pero el hecho es que lo consiguió. En uno de los capítulos cuento uno de esos episodios: lo titulo “Ovarios”.

–Ella fue detenida por una operación que fracasó, y eso en el mundillo del narcotráfico tiene sus consecuencias. ¿En algún momento notó usted que tuviese miedo a una vendetta, que temiese por su vida?

–No. En la Operación Temple tuvieron mucho mérito los agentes policiales, fue todo un éxito suyo, y si hubo alguna traición desde dentro de los narcos, ella nunca fue sospechosa. De hecho, Ana se jacta de no haber delatado a nadie a cambio de que le redujesen la pena de prisión, en cambio otros sí lo hicieron…aunque de nada les valió, dicho sea de paso.

–¿Por qué no se ha publicado ninguna foto de Ana, ni siquiera de cuando compareció en juicio?

–A mí también me sorprendió muchísimo, pero eso incremento aún más mi interés por ella.

–¿ Y no le parece muy extraño? ¿Era realmente tan importante como para qe se la bautizase como “la reina del Norte” o, como titula usted su novela, “La dama del Norte”?

–Es que ella se mete en esto años después de la Operación Nécora, y en ese momento el narcotráfico se reorganiza a nivel de grupúsculos, está más atomizado, se pasa de una organización vertical a una serie de células independientes….Pero hay un dato objetivo: que fue la durísima condena que se le impuso a ella. Y otro dato más a tener en cuenta: está comprobado que la Operación Temple provocó el desmantelamiento de una organización de narcotráfico que aspiraba a convertirse en la más importante con base en España.

–¿Le enseñó la novela a ella una vez terminada?

–No le pude enseñar el libro publicado, pero conoce perfectamente el contenido.

–¿Cree que logrará reinsertarse o volverá a caer en el narcotráfico?

–Yo intuyo que no volverá a tropezar en la misma piedra, pero como escuché de los propios policías, los traficantes de estupecientes sufren una dependencia muy grande de volver a las andadas. Pero yo creo, o quiero creer, que ella no lo hará.