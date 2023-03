“Es más fácil escribir sobre sexo que de mi niñez complicada”

A los dieciocho años cambió A Coruña por Madrid dejando atrás una infancia y adolescencia marcadas por la difícil relación con su padre, que la sometía a maltrato psicológico y le propinaba algún que otro bofetón. Tras ejercer el periodismo en medios digitales y triunfar en la literatura erótica además de llevar su podcast Sexo en Chamberí, Sibila Freijo emprende un nuevo viaje literario con su novela “La sal”, que surge tras la muerte de su padre y trata sobre el duelo, el dolor, el perdón, la culpa y la dualidad de las relaciones familiares: necesarias y a veces dañinas. Su historia autobiográfica, situada en los años 80, supone un retrato de la época en su ciudad natal, a la que llama Marineda en la novela, donde se desnuda para curar heridas ofreciendo un relato no exento de dureza pero a la vez con buenas dosis de humor.

– ¿Por qué ha decidido dar este giro a su carrera literaria, pasando de la novela erótica al relato autobiográfico?

– La vida me ha traído hasta aquí, esta novela autobiográfica surgió a raíz de la muerte de mi padre, hace tres años. En el proceso del duelo empecé a escribir esta historia que rememora mi infancia, mi adolescencia y la relación fatal que tuve con mi padre toda la vida. Más que yo decidiera, la vida me ha traído hasta este punto y de paso he dado un giro a mi carrera literaria, lo cual no me viene mal porque el género siempre limita.

– Surge del duelo, sin embargo no es la típica novela sobre el dolor de una ausencia, ¿qué se va a encontrar el lector?

– Es un libro con el que se va a sentir identificado porque habla de las infancias complicadas, de las malas familias, de las relaciones padres e hijos y también de la propia muerte y el duelo con una mirada de perplejidad y humor negro. Luego toco temas como la culpa, la necesidad de perdonar a quien nos daña y de hacer las paces con el pasado.

– ¿Qué le cuesta más: desnudar el alma y compartir parte de su pasado o escribir sobre sexo sin tapujos?

– Sin duda escribir sobre sexo es mucho más fácil , te divierte mucho más. La escritura autobiográfica, y más esta que es dolorosa, es muy sufrida, sobre todo en la primeras etapas cuando te vacías y entras en un proceso muy visceral. Luego ya te distancias un poco, porque yo tardé tres años, y en los últimos meses cuando estaba en las últimas versiones de la novela ya trataba la historia como si fuera ficción. Al principio es difícil porque te tienes que enfrentar a cosas de tu pasado que no siempre quieres recordar, pero el ejercicio de memoria es sanador.

– ¿Ha sido terapéutico?

– Sí, me ha llevado a hacer las paces con mi padre, con su memoria; diría que le he empezado a querer, es duro pero es así: he hecho las paces con mi padre cuando era tarde y el mensaje del libro es también que uno no tiene que esperar a que se muera la persona para quererla. También habla mucho de lo dañino y lo necesario de la familia, esa doble cualidad que tiene de ser absolutamente necesaria y hacer muchísimo daño a la vez.

– ¿Cómo consigue relatar una infancia y adolescencia de malos tratos y de padres que no quisieron tenerla sin caer en el victimismo e incluso en tono humorístico?

– Lo de no caer en el victimismo me salió solo, las cosas que cuento, las bofetadas que me daba mi padre, el maltrato psicológico son cosas que pueden haber vivido muchos niños de mi generación. Por la contra, también cuento que he tenido una infancia muy particular y muy divertida, generada por esos padres. Fui una cría que hizo autostop con su padre, que dormía en casas de sus novias con él. Fue una infancia un poco tragicómica, como la vida misma.

– Se dice que la infancia es la patria a la que acudir, ¿qué sucede cuando no es así?

– Que tienes que escribir novelas y te gastas una pasta en psicólogos. Con todo el feedback que estoy teniendo con la novela, me parece que mi infancia no fue tan poco común, a ver quién ha tenido una infancia normal. Las relaciones entre padres e hijos son conflictivas de por sí.

– ¿Pero aún así en ocasiones no podemos evitar querer a los de nuestra sangre pese a que nos han hecho daño? ¿Los lazos familiares son una condena?

– Son algo que hay que sobrellevar, cuando uno tiene conflictos familiares hay que comprender que el otro lo hizo como pudo. Al intentar entender el pasado uno puede encontrar cierto consuelo en el presente, tratando de entender desde el perdón, no desde el rencor. Durante mucho tiempo tuve rencor, sobre todo cuando fui madre me salió toda la ira de repente, pero luego comprendes que no te vale de nada, ni siquiera para educar a tus hijos.

"No nos podemos librar de nuestro pasado, va con nosotros hasta que nos morimos. Lo podemos tamizar, pero somos quienes hemos sido en nuestra infancia"

– ¿Teme repetir con sus hijos patrones que han usado con usted?

– De eso habla la novela, del pavor que sientes cuando te ves reconocido y dices ‘estoy reaccionando o haciendo lo mismo que mi padre’, pero eso hay que asumirlo también. No nos podemos librar de nuestro pasado como si tiráramos un papel en una papelera, va con nosotros hasta que nos morimos. Lo podemos tamizar o domesticar, pero quien eres es quien has sido en la infancia.

– También habla de la culpabilidad, ¿de qué se siente culpable?

– De no haber cuidado lo suficiente a mi padre, de no haberle acompañado en sus enfermedades, del abandono, de ser una mala hija, porque no me quito la culpa, aparezco en la novela como la peor hija del mundo. Y mi padre también me transmitió muchas cosas buenas.

– ¿Teme la reacción de su familia al verse retratada?

– Mi madre no lo ha leído y no sé si lo va a hacer , dice que tiene suficiente sentido del humor como para verse a sí misma retratada, espero que me hable después de leerla. Y mi padre, de estar vivo, estaría muy orgulloso y le encantaría.

– La historia transcurre entre A Coruña y Madrid, ¿qué relación tiene con ambas ciudades?

– Son las dos ciudades de mi vida, llevo más de 30 años viviendo en Madrid. No sé de dónde soy. Cuando era joven renegaba mucho de A Coruña por toda esa infancia y también porque Madrid me parecía la leche, pero ahora siento la llamada de la tierra, me estoy empezando a pensar en volver. Con el tiempo se sabe los lugares a los que uno pertenece.

– ¿Algo que achacar a la generación de jóvenes progres de los 70 y los 80 a la que pertenecían sus padres?

– ¡Pobres!, que no estuvieran más centrados, pero como lo iban a estar si acababa de morirse Franco, querían vivir y disfrutar de la libertad. Pongamos todo en su contexto histórico, eran chavales de 20 años, con ideas de izquierdas, deseosos de vivir la libertad después de toda la dictadura. ¿Qué se les va a pedir? ¿Que encima sean buenos padres?

"Para mí el humor es un recurso de supervivencia necesario para soportar la vida. no podría vivir sin él. Es más imprescindible que el amor, o igual"

– Emplea el humor, ¿es la mejor salida para enfrentarse a algo que nos hace daño?

– Es un recurso de supervivencia; para mí es necesario, si no la vida no se soporta. Evita mucho sufrimiento y es una mirada sobre la vida mucho más benévola. El humor es incluso más imprescindible que el amor, o igual. No se puede vivir sin él, yo por lo menos no puedo. El humor gallego me gusta mucho, es muy irónico, inteligente, se ríe mucho de sí mismo, ahí me reconozco cien por cien gallega. No sé si yo lo tengo, pero me encanta la gente que tiene humor gallego.

– Otras salidas para usted han sido el cine y la literatura, ¿son su medicina?

– Claro, mi padre me obligaba desde mi infancia a leer libros y ver películas. Fui una niña supercinéfila y superlectora – igual que digo lo malo, también digo lo bueno de mi padre–. El cine y la literatura han conformado mi personalidad y me han salvado en cierta manera. Por tener esa educación quise ser periodista, escribir y dedicarme a lo que me he dedicado. Mi padre me daba libros que me gustaban y adecuados a mí, me picó el gusanillo y yo iba pidiendo más. Con la música no lo consiguió, me encerraba horas con una ópera de Mozart y no me dio por ahí.