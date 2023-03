Un huerto en casa

Marzo es tiempo de preparación y siembra en las huertas. Incluso si el espacio es reducido, plantar alguna verdura u hortaliza en casa es fácil, barato y un buen entretenimiento (sobre todo si se tienen niños). Lo más laborioso es la logística previa. “Hay cuatro cuestiones que son clave: los envases, la tierra o sustrato, las semillas y el riego”, explica Marc Olomí, de la empresa PuntEco Agroambiental.

LOS ENVASES

“Dependerá del tamaño que queramos que tenga el huerto, pero no hace falta gastar mucho dinero. Basta con reutilizar algún tiesto viejo, una caja de madera o una garrafa de plástico”, señala Olomí. Eso sí, advierte, “siempre hay que asegurarse de que ese envase está perforado por debajo, para que el agua cuele”.

EL SUSTRATO

Aquí la cosa ya no es tan sencilla, “porque no todo vale”, avisa el experto, que recomienda comprar la base orgánica en la que se plantará la hortaliza en tiendas especializadas o centros de confianza. “Ha de ser un sustrato de calidad, enriquecido con nutrientes que garanticen el buen crecimiento de la planta”, indica. “Hay que pensar que una lechuga no es igual a una flor: necesita mucho más alimento para crecer”, agrega Colomí.

LAS SEMILLAS

“Nosotros recomendamos comprar planteles o planteros, que tienen más garantías de salir adelante”, avisa el técnico. Recomienda no plantar la semilla en la tierra o sustrato, sino hacerla germinar antes en un pequeño bote, “y eso supone un riesgo porque hay que controlar muy bien la humedad y la luz”, advierte.

EL RIEGO

A la hora de plantar, es recomendable que la tierra esté ya húmeda. “Se puede mojar poco a poco, con algún tipo de vaporizador, antes de meterla en el envase en el que luego crecerá la planta”, sugiere Colomí. Los riegos, explica, “han de combinar los copiosos, es decir aquellos que inundan el envase, y los cortos, según el sol que le dé a la planta”.

“Lo ideal, desde luego, es que el huerto esté en el exterior, porque así la salida del agua sobrante no supone problema y, sobre todo, porque la planta aprovecha todas las horas de luz”, aconseja. Pero si no se dispone de un balcón “las plantas pueden crecer en el interior, siempre que tengan al menos cuatro o cinco horas de luz directa”, dice el experto. La mayoría de las verduras y hortalizas que se plantan ahora estarán a punto para ser recogidas “a tres meses vista, entre 10 y 12 semanas”, indica Colomí. La excepción son los rábanos, “que están en su punto en cuatro semanas”. Lechugas, cebollas, puerros y zanahorias son ideales para estos pequeños huertos caseros. “También se pueden plantar ya tomates y pimientos, aunque no pasa nada si esperamos a abril”, señala. Coles y bróquiles, “que se cultivan todo el año” son otra opción, así como berenjenas, calabacines y judías verdes.