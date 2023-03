Y en esto llegaron los ingleses...

El descubrimiento, casi no hace falta decirlo, no ha hecho, ni hace, mucha gracia en Huelva, considerada cuna del fútbol nacional. Pero las crónicas dicen la verdad: Vigo fue la primera ciudad española en la que se vieron jugar partidos de fútbol. Y añadamos unos datos más: cuando el Exiles se alzó con la victoria en la Copa de Pontevedra de 1907, ya se habían fundado en Vigo los dos equipos de cuya fusión nacería el Real Club Celta: el Vigo F.C. (1903) y el Fortuna F.C (1905). Lejos de rivalizar con los equipos locales, por el contrario los británicos colaboraron con ellos aportando directivos, jugadores y entrenadores. No era de extrañar que en las alineaciones del Vigo y el Fortuna que disputaron las primera competiciones oficiales organizadas en Galicia y España figurasen futbolistas con nombres como Were, Larguen, Trotter o Douglas, y ambos clubes, en sus primeros tiempos, compartían con el Exiles el mismo campo en el que disputaban sus encuentros.

Y dicho esto, y ya que nos hallamos en plenos fastos el año conmemorativo del centenario del Real Club Celta: ¿No sería un detalle recordar también a los pioneros del Exiles?