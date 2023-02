No es una vaca lechera

Acabo de leer asombrado un reportaje sobre la primera trans arrepentida, que ahora denuncia a la Sanidad pública gallega por dar luz verde a su tratamiento de cambio de sexo a los 15 años, tras mucho insistir ella y los suyos en que era un chico en cuerpo de chica. Ahora que le han extirpado pechos y útero ya no piensa lo mismo y atribuye sus serios trastornos, esos que antes creía debidos a vivir en el cuerpo equivocado, a otros que nada tenían que ver con la transexualidad. ¿Va a demandar ahora a ese Servicio Galego de Saúde que creyó en ella bajo el auspicio de la ley gallega de no discriminación por razón de sexo de 2014, que permite a los pacientes elegir plenipotenciariamente si quieren cambiar de sexo?

No voy a entrar en la maldad o bondad de la Ley Trans española, que reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro desde los 16 años, o sea el reconocimiento legal de la identidad de género que organismos como Amnistía Internacional y las Naciones Unidas consideran en general positivo. La polémica surge con una pregunta ¿también en menores de edad? Difícil resulta convencer a un tipo de mi generación y con el bagaje cultural que hemos recibido d esa autodeterminación del sexo registral tan temprana, un nuevo principio jurídico consistente en que cualquier persona pueda cambiar de sexo en el registro sin tener informes que acrediten que es transexual. ¡Buf!

Yo entiendo bien y me solidarizo con el sufrimiento inducido por la imposición social de estereotipos sexistas, pero nuestro país contaba ya, según entiendo, con una de las legislaciones más abiertas del mundo en materia de transexualidad, en la línea de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya antes de esta ley aprobada el Día de lo Enamorados podías cambiar de sexo en el DNI sin realizarse una cirugía genital y sin tratamiento hormonal. En síntesis y dicho a la pata llana, a mi edad y con mi experiencia no tengo elementos suficientes de juicio para aceptar que el sexo con el que nacemos carece de importancia y uno puede decidir su género cuando quiera sin más miramientos que su sentimiento personal. Será que para llegar a tal comprensión y altitud de conocimientos hay que ser joven psicóloga como la ministra Irene Montero.

Yo no sé que hará por fin esta gallega que quiere denunciar al SERGAS por hacerle caso a ella y su madre cuando aún no estaba madura para que se lo hicieran. No pongo en duda el sufrimiento de esta mujer que quiso ser hombre y que ahora quiere volver a ser mujer. La evolución de nuestros derechos ha llegado a niveles impensables pero nuestras demandas parecen no querer tocar ningún techo. Nuestros padres vivieron en años en que no existía sistema sanitario, que nació en 1942, y muchos de nuestros mayores ahora vivos no lo vieron funcionar realmente hasta los años 60, desde los cuales fue incrementando su cobertura hasta límites insospechados.

¿Somos tan ingenuos como para creernos que la sanidad pública es una vaca lechera en cuyas ubres podemos amamantarnos todos, a todas horas y por cualquier cosa? ¿Que los impuestos que pagamos son suficientes como para poder recurrir a ella en todo tiempo, lugar y forma como si sus medios fueran un maná caído del cielo, una tierra de promisión infinita? Ojalá así fuera pero es una ilusión. Tanto han aumentado las demandas de la población que el sistema precisa coser sus costuras pero hay quienes creen que la sanidad es un derecho ilimitado que les viene del cielo ya que los impuestos de la tierra difícilmente pueden cubrirlo. Sí, siéntate unas horas en un ambulatorio junto a un médico y verás con qué peregrinas cuestiones llegan muchos usuarios. Cuento dos de ayer mismo. Una joven de 15 años con su madre que quiere tener el culo de la Kardasian y llora a moco y baba deprimida: comer mucho no le engorda. Una adulta que llega con un vaso de leche con Nesquik porque cree que tragó algo sólido, para que investiguen en el líquido. No habrá médicos pero colas sobran.