Rosas e outros soños de ocasión

Non hai lugar para os perdedores. Se acaso, o espazo que lles deixan ocupar aqueles que venceron, unha nota a pé de páxina no gran libro da Historia, esa que se escribe con maiúscula aínda que o recomendable sería ler ben a letra pequena. Quen perde, perde tamén o dereito a proclamar a súa versión dos feitos, ou a súa aversión á versión oficial. Queda sometido polo gañador tamén na literatura. Nunha contenda, o segundo posto sempre é o de perdedor. Agás que se trate dunha quiniela, onde un empate pode ser abondo.

Nestes tempos nos que está de moda chegar máis alto, máis adiante, más rápido, acumular máis capital, máis gústame ou máis do que sexa, tampouco están ben vistos os segundos. O segundo premio queda relegado. É algo de segunda clase ou de segunda categoría. Vale o que pesa como consolación, porque hai que insistir en que o que importa é participar, non vaia ser que calle o desánimo nos futuros candidatos.

Tamén hai adverbios encadeados ao sino dos puntillosos, nunca satisfeitos. Son esa caste de palabras que sempre están a correxir, a matizar, a impedir a realización completa: case feliz, case perfecto, case acertamos, case todo. Ou, na súa variante adversativa, esas que levan o inimigo metido dentro, as do si, pero. Non queda ben iso de ser case o máis rico. Ou se é ou non se é; os matices son cousa da literatura, non das finanzas.

Pero (vedes que ben funciona?) fronte aos que defenden que segundas partes nunca foron boas, estamos os que avogamos polas segundas oportunidades, que perden en frescor, pero que gañan en sabedoría e experiencia; os que cremos que convén ter un plan B e algunha letra máis de reposto se cadra; os que rebuscamos entre os obxectos e obxectivos de ocasión algún soño perdido digno de rescatar; os que pensamos que as segundas intencións ás veces poden ser boas e os que confiamos en que é compatible sermos protagonistas das nosas vidas con sermos deuteragonistas, e ata personaxes menos relevantes, nas vidas dos outros.

A natureza, que o sabe todo, dános unha pista: certas rosas, disque de calidade, poden florecer varias veces ao ano demostrando que segundas e mesmo terceiras partes son boas, polo menos cando de rosas se trata.

Todo isto vén a conto de que se unha primeira columna era difícil, unha segunda aínda o é máis. Músicos e escritores temen decepcionar aos seus seareiros cun segundo traballo. Teñen que amosar que estaban á altura das expectativas que suscitou o primeiro cando este acadou certo agarimo, e garantir unha segunda proba de fe que debilite a teoría da casualidade. Todos somos vítimas do medo a non revalidar.