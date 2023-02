Mayores pero independientes

“Vivo sola porque quiero; mis hijos me dicen que me vaya con ellos pero yo no quiero entorpecer, aquí estoy en mi casa y si necesito cualquier cosa, voy a por ella, sin estar pendiente de nadie”. Pastora González, con 95 años recién cumplidos, es el reflejo de una sociedad cada vez más longeva que afronta el reto de envejecer en solitario.

Los datos del INE indican que en 2037 en Galicia uno de cada tres hogares estará habitado por una sola persona, en su gran mayoría mayores de 65 años. Frente a las alternativas de ingresar en una residencia geriátrica o irse a casa de algún familiar, cada vez son más las personas mayores que optan por continuar en su entorno. Sus condiciones de salud les permiten mantener la autonomía y prefieren la soledad, no siempre voluntaria pues han perdido a sus cónyuges o seres queridos con los que convivían, a compartir techo.

"Mis Hijos me dicen que me vaya a vivir con ellos, pero prefiero estar en mi casa. No quiero entorpecer" Pastora González - 95 años

En la vivienda contigua a la de Pastora, un piso cercano a la Plaza de España de Vigo, vive su hermana Lourdes, de 89 años, quien se quedó viuda y perdió a su hijo mayor en el último año. “No quiero ir a una residencia, mientras me valga por mí misma, prefiero estar en mi casa”. Las dos hermanas continúan habitando el edificio de cuatro viviendas que sus padres compraron a sus cuatro hijas en los años 60, en cuyo bajo estaba el bar que regentaban. En sus hogares ahora solo habitados por ellas criaron a sus hijos, cuidaron a sus nietos y, Pastora, a sus padres.

Pastora, la mayor, vive sola desde 1998, año en que murió su madre, con 97 años – su marido ya había fallecido anteriormente, con 61 años –. Anda un poco mal de las piernas como consecuencia de la artrosis. “Hasta hace muy poco hacía comida todos los domingos para ocho personas porque venían también mis nietos. Ahora soy yo la que voy a comer a casa de mis hijos los fines de semana”, comenta mientras está sentada en el sofá y acciona con los pies un pedal que le recomendó su nieta médica para hacer ejercicio. Próximamente celebrará su fiesta de 95 años en familia, con 21 personas, entre hijos, nietos y biznietos.

“Las mañanas las tengo ocupadas arreglando la casa – los viernes viene una señora a hacerme la limpieza a fondo –. Por las tardes veo en la tele novelas y concursos. Antes calcetaba y ganchillaba, pero me empezaron a doler los brazos y tengo las manos agarrotadas por la artrosis. También iba al Liceo de Bouzas a jugar a las cartas. Ahora ya estoy mayor para actividades. Dos veces al año voy al balneario de Molgas, doce días cada vez, porque sus aguas me van muy bien. A veces coincido con gente conocida y esos días hacemos ejercicio, manualidades y otras actividades”, relata Pastora. “Hasta hace muy poco cavaba la tierra en Arbo (de donde procede su familia y donde nació y se crio hasta que la familia se mudó a Vigo)”, nos apunta su hijo. “De joven siempre estaba cansada, la llamábamos cacharro de las unturas. Ahora nos va a enterrar a todos”, dice su hermana menor. Las dos tienen un cordón de teleasistencia que accionan si lo requieren.

"Lo peor de envejecer es ver que se van yendo todos. De mis amigas yo soy la que está mejor" Lourdes González - 89 años

Lourdes sale de casa para hacer la compra en el supermercado más cercano – viven en un segundo sin ascensor –, ir a misa en el Colegio Hogar ­– “es más temprano que en nuestra parroquia, que la hacen cuando anochece” – y pasear. “No me gusta caminar, pero el médico siempre me decía que era bueno para el corazón y la cabeza, y me viene bien para las piernas”, explica. “Cuando vivía mi marido salíamos todas las tardes hasta las ocho, íbamos un montón de matrimonios al local de la Hermandad de Devotos de San Roque; ellos jugaban al dominó o al tute y nosotras a la escoba o al cinquillo. En poco tiempo murieron casi todos y los que siguen vivos están peor que yo: una tiene alzhéimer, otra está encamada y a mi cuñada le dio un ictus y vive con la hija . Lo peor de envejecer es ver cómo se van yendo todos”, dice Lourdes, que tiene un hijo y cinco nietos. “No me iría a vivir con ellos, por la noche me levanto muchas veces hacer pis”, dice bromeando.

A Manuel Sampedro, alias Pitrini, siempre le han llamado el soltero de oro. “Dicen que soy el que mejor vive de Vigo, me voy arreglando con la pensión de 783 euros que me quedó, pese a trabajar más de cuarenta años la empresa no cotizó a la Seguridad Social por mí durante 18 años. Voy saliendo adelante, me gustaría comprarme más ropa pero es lo que hay”. A sus 85 años, vive con su hermana de 91, la única que le queda de los cuatro que tenía, en un piso de la viguesa plaza de Isabel la Católica desde el que aún puede ver la casa del barrio de Ribadavia en la que se crio. “Queremos venderla, a ver si sale adelante el plan especial”, comenta. “Hay poca gente de mi generación que siga viviendo en el barrio, se cuentan con los dedos de una mano; cuando paseo por allí, pocas veces, me viene a la mente lo mucho que jugué por esas calles. Ahora casi todos son vecinos nuevos que no conozco”.

"Salgo todas las mañanas con mis amigos a tomar un vino" Manuel Sampedro - 85 años

Manuel sale de casa todas las mañanas y queda con su grupo de amigos para tomar un vino. “Nunca me casé porque siempre me hice a la forma de vivir así, con amigos con los que hago unas migas estupendas”, dice. A las dos, cada uno a su casa. Y por las tardes ya no sale. “Antes estábamos hasta más tarde”, indica. El Celta y FARO DE VIGO son sus dos pasiones. “En Faro ya podía ser dueño del edificio, hace 70 años que lo leo, desde que tenía quince”, la misma edad a la que se hizo socio del Celta. “Cantaba, en latín, en un coro que llevaba el cura de La Colegiata, íbamos a los oficios por Vigo, Moaña, Cangas y Bueu. Nos daban 25 pesetas y con ese dinero compraba el periódico y pagaba la cuota del Celta. Me di de baja al ir a la mili y luego me volví a hacer socio. A mí que nadie me hable mal de Vigo. Ni del Celta. Ando nervioso esta temporada, con miedo a bajar a segunda división”, relata.

“De salud voy bien, llevo diez años tomando Sintrón y tengo artritis. Al médico no voy porque a lo mejor me dice que tengo que quedar ingresado, así que voy aguantando los dolores con paracetamol un día y al otro, otra cosa”, explica Pitrini, quien fue encargado de la armería Estévez Méndez y de la juguetería y tienda de artículos de regalo Moya en la calle Urzáiz. Lo de cantar tuvo que dejarlo por consejo médico tras ser operado de un pólipo. La finca de San Roque fue el último escenario en el que actuó, con el coro Ecos do Racimo, en el certamen Cancións dos Nosos Barrios.

Grandes Amigos

Con el objetivo de paliar la soledad que padecen en ocasiones las personas mayores, la Fundación Grandes Amigos ofrece un servicio de voluntariado que se encarga de prestarles acompañamiento. Esta organización estatal con sede central en Madrid, cuenta con una delegación en Vigo, la única en Galicia, desde la que más de 120 voluntarios atienden otros tantos usuarios mayores.

“Esta labor de acompañamiento es una ayuda para que los mayores puedan seguir viviendo en su entorno”, explica Mar Hornos, coordinadora de la entidad. “A mí me salvaron la vida en el confinamiento, estuve muy mal, con muchas crisis de ansiedad y la voluntaria que me llamaba por teléfono, Cristina, estaba hasta tres horas hablando conmigo”, interviene Manuela, una usuaria de 83 años que acabada la pandemia tuvo la oportunidad de conocer a su “ángel de la guarda” cara a cara y ahora se beneficia del acompañamiento de otra voluntaria de Grandes Amigos, Maribel, de 82 años.

Ambas llegan al lugar donde nos encontramos para la entrevista junto al grupo de mayores y voluntarios que ese día participaron en una actividad en el Museo Liste. Entre ellos se encuentra Conchi López Vilas, de 79 años, que vive sola en un piso del entorno de Gran Vía desde hace cuatro años. Esta viguesa se trasladó a residir a Madrid cuando falleció su marido y puso su vivienda en alquiler. En la capital alquilaba habitaciones a estudiantes estadounidenses – siempre he estado acompañada de gente joven”, dice – y vivía a hora y media de distancia de su hijo, su nuera y su nieto. “Hará cuatro años el próximo julio que mi casa de Vigo quedó vacía y vine con mi hijo un fin de semana a prepararla para volverla a alquilar. Llegamos un viernes. El sábado por la mañana le dije a mi hijo: ‘yo me quedo a vivir aquí, en Madrid vosotros tenéis vuestros trabajos y el niño con trece años casi no me necesita. Tengo ganas de estar en casita’. Y desde entonces vivo sola, sin nadie, estoy encantada en mi casa con vistas a la Gran Vía y el sol que me da cada mañana a las 9:30 en la cama”, comenta.

"Recomiendo a los mayores que viven solos el cordón de teleasistencia" Conchi López - 79 años

Vivir sola en una casa no implica siempre estar sola ni sentirse sola. “Tengo compañía todos los días de la semana, visitas de amigas con las que también hablo por teléfono y la radio puesta desde que me levanto. Y por las noches, que dicen que si son duras, me pongo mi telelupa que me dio la ONCE para leer o si me aburro le digo a Alexia que me ponga Ana Kiro”, dice Conchi. “Aconsejo a los mayores que viven solos que se pongan un collar de teleasistencia, yo lo hice en cuanto me empadroné en Vigo y saqué la tarjeta del Vitrasa. Estuve un año con el del Concello y las chicas me llamaban a cada momento para ver si estaba bien; ahora llevo otro cordón cuando estoy en casa y sé que si aprieto el botón, me atienden al momento. Tengo una prima que se cayó en su casa un domingo por la tarde cuando se fue la chica que la atiende y estuvo tirada en el suelo hasta el lunes por la mañana que llegó la chica que va por la semana. Si tuviera teleasistencia, no hubiera pasado”.

Otra de las cosas que hizo Conchi al establecerse en Vigo fue investigar si funcionaba en la ciudad la organización Grandes Amigos, que ella conocía en Madrid. “Unas amigas me consiguieron el teléfono y llamé para pedir una voluntaria. Me mandaron a Ana, que es maravillosa y desde entonces está conmigo todas las tardes de los miércoles dos horas. Los martes tengo a otra voluntaria de la ONCE, también buenísima, y los lunes viene la señora que me limpia la casa”, relata Conchi.

Imagínate un programa que una a personas mayores👴🏻👵🏻 con personas de diferentes edades👱🏻 del vecindario para hacer amistades, darse apoyo mutuo y disfrutar juntas de actividades en el barrio. Esta iniciativa se llama Grandes Vecinos y ¡puede estar en tu barrio! 🏘️ ⬇️ pic.twitter.com/Bfi2AyHsDg — Grandes Amigos ONG (@GrandesAmigos__) 13 de febrero de 2023

Su caso no es habitual en Grandes Amigos, que normalmente recibe usuarios derivados de los servicios sociales del Concello y de centros de salud. “Llamamos a la persona mayor para ver si le interesa, vamos a su casa a ver sus necesidades, le asesoramos en lo que haga falta y luego le buscamos un voluntario que viva cerca y tenga intereses en común”, explica Mar Hornos. “El voluntario se compromete a acompañar al usuario un día a la semana durante dos horas, pero algunos están más, se crean vínculos de amistad y asisten con ellos a actividades que organizamos”.

La pandemia dejó secuelas entre la población de edad avanzada, que fue además la más castigada por el Covid. “Eso de estar encerrada sin poder salir hizo que se me agarrotaran las piernas, pero tengo voluntad y me voy todos los días a pasear a Traviesas con mi bastón de la ONCE”, narra Conchi, que en Madrid fue voluntaria de la organización de ciegos y ahora es usuaria tras sufrir perdida de vista por una degeneración macular.

Aunque aparente muchos menos, Maribel García Rodes tiene 82 años y podría ser usuaria del programa de Grandes Amigos. Pero no lo es. Es voluntaria. Hace un año que ofrece su compañía a Manoli, un año mayor que ella. “Creo que está contenta conmigo, salimos tardes enteras, la llamo los sábados, si un día llueve le digo que venga a mi casa. Le tengo aprecio”, comenta. Maribel vive sola en Vigo desde hace cinco años, un año después de fallecer su marido, un alemán con el que vivió 53 años en Alemania. Regresó a su ciudad natal porque aquí viven sus hermanos. Sin embargo echa de menos su vida y sus amistades de Munich. “Allí era presidenta de un club de jubilados españoles al que venían alemanes que hablaban español, siempre estábamos haciendo actividades. Me gustaría hacer algo así en Vigo con españoles que hayan vivido en Alemania”, comenta.

"No me aburro viviendo sola, me gusta estar en casa. Acompaño como voluntaria a una mujer un año mayor que yo" Maribel García - 82 años

Respecto a vivir sola, lo tiene claro: “No me aburro, estoy muy contenta en casa, cocino para tres veces y congelo dos porciones, me apunto a actividades, aunque me gustaría ir a más museos, leo, hago mandalas – me relajaron en la pandemia en dos ocasiones que me entró un poco de ansiedad – y si me apetece, voy a El Corte Inglés porque se está calentito en verano y fresquito en invierno– “. “Tengo un reloj y un aparatito de asistencia en mi mesilla de noche desde el que puedo hablar con gente, pero no lo uso. Una vez al limpiarlo le di sin querer a un botón y enseguida me llamaron para preguntarme sin me pasaba algo”.