No nos han educado para el dolor. Tampoco para la muerte. La vemos desfilar ante nosotros de vez en cuando —más o menos cercana—, pero la evitamos. Descanse usted en paz y a otra cosa, mariposa. O al revés: acudimos al drama desmedido, porque nuestras desgracias duelen más, que para eso son las nuestras. Tal vez debiésemos entrenarnos para lo inevitable. La otra opción sería la de hacer como que la vida no fuese a terminarse nunca, que también resulta una posibilidad interesante y mucho más cómoda. Lo pensé estos días, tras ver el desgarro humano del terremoto en Turquía y Siria. Diecisiete mil muertos, setenta mil heridos. Me maravilló la estoicidad de muchos de los supervivientes, la fortaleza de espíritu: resultaba impresionante.

Me acordé de los días viejos en Siria, cuando la recorría Agatha Christie con su marido Max Mallowan, el arqueólogo; describió sus andanzas de forma ligera y sin pretensión literaria alguna en Ven y dime cómo vives (1946), y ella misma se asombraba de las diferencias entre las costumbres inglesas y las de Oriente Medio. Allí, durmió en toscas tiendas de campaña, en habitaciones infestadas de ratones y hasta con culebras; soportó también el machismo circundante sobre mujeres árabes y kurdas sin juzgar, limitándose a observar otro mundo al que sabía que no pertenecía, aunque lo explorase. Descubrió otra perspectiva sobre la muerte y sobre el valor de las cosas, y no le quedó más remedio que aceptar aquella visión, aunque solo fuese aplicable en aquella parcela del mundo. Uno de sus criados, Subri, al que ella describía como inteligente y alegre, le contaba que iba a visitar a sus parientes a la cárcel, donde se encontraban presos por asesinato; lo curioso del asunto era que el tal Subri precisaba que aquellos crímenes habían sido “necesarios”, porque se habían cometido por cuestiones de honor o de prestigio familiar. ¿Cómo podía acreditar semejante afirmación? Fácil: las condenas de sus familiares no eran largas, prueba de que sus asesinatos tampoco eran tan malos.

No me digan que los humanos, cuando nos ponemos, no somos unos linces de la manipulación y de la lógica más parcial e interesada imaginable. Figúrense si les resultaba o no irrelevante la muerte, que hasta había un dicho popular: “si un árabe te roba en el desierto, te pegará pero te dejará con vida; si te roba un kurdo, te matará por el mero placer de matarte”. Como para irse a Siria de vacaciones.

Al final, Agatha y su marido Max debatían con sus compañeros de viaje sobre aquel desierto donde la muerte no parecía ser algo tan terrible, sino un suceso natural, y donde ellos mismos pasaban a cuestionarse si en realidad los europeos socorríamos a los desgraciados que encontrábamos a nuestro paso solo por la opinión pública, por la existencia de testigos, y no porque fuese algo realmente consustancial a la naturaleza humana. Era un buen debate. Hoy mismo hacemos y dejamos de hacer solo por el qué dirán, por evitar problemas. Y cuando prescindimos de filtros, la hecatombe. Aún seguimos escuchando las críticas a Shakira por su canción de despecho, cuando hay miles similares; ¿se acuerdan del maravilloso Back to black de Amy Winehouse? Todo el álbum, todito, había sido pensado tras la ruptura con su novio. Pues nada, con Shakira nos inunda el ánimo de la censura moral. Drama. Debate internacional. Sin embargo, se rompe la tierra en Turquía y pareciera que esos miles de almas flotasen ya con la brisa, sin que a nadie le importe la dirección del viento.

Supongo que todo es cuestión de perspectiva, de asumir nuestras flaquezas como decía Christie que lo hacían en Oriente Medio, con dignidad y con humor. Y si no entendemos los contrastes del mundo, sus incongruencias, siempre podemos hacer como Miley Cyrus y cultivar nuestro propio jardín; comprémonos flores y permitamos que nos acaricie el rostro el sol de invierno. Hagamos como si este juego no se fuese a terminar nunca.