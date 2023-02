Unha única corda

As imaxes dos álbums familiares deberían portar cadansúa melodía para que quen nos continúe coñeza esa partitura do momento.

Agora mesmo elixiría unha instantánea dunha pletina familiar con base de madeira e un casete marrón xa desaparecido, o mesmo do que soaba toda a infancia unha canción que cada domingo enchía a casa de xanelas abertas.

Miña nai dicía que era un tema xaponés. Meu pai calaba e limitábase a modular as notas coas mans no aire. Ningún dos habitantes do fogar coñeciamos como se titulaba aquela melodía.

Tras navegaren eles cara a Estixia, un día saltoume a canción no YouTube e coñecín a súa verdade. Titúlase “Polyushko polye”. Chamoume a atención que os meus proxenitores, tan de dereitas, choraran cunha canción comunista. Crin entender o silencio de meu pai ante a confusión da orixe nipona. Para que falar e romper o feitizo das corcheas? O poder da música é inmenso, pode transportar unha mensaxe por riba de signos políticos, sen enxergalos.

“Polyushko polye” –Oh, meu eido– comeza cos cascos dos cabalos que avanzan de lonxe a preto. O xeorxiano Lev Konstantinovich Knipper (1898-1974) compúxoa no 1934 e forma parte da sinfonía O canto do mozo soldado.

Está dedicada ao sufrimento das mulleres na guerra inda que tamén introduce a épica do Exército vermello.

Para min, transmite melancolía, esa morriña pola paisaxe e por unha realidade que cres lembrar e que non sabes se agardará por ti cando chegues; se é que chegas porque na maioría dos casos nunca sabes ben onde queres ir.

No YouTube atopámola interpretada por André Rieu, polo Russian Red Army Choir e mesmo nunha versión rave do grupo de San Petersburgo Little Big, con 23 millóns de visitas.

Os vídeos que me chaman a atención, porén, son os que a acompañan coas imaxes da Batalla de Stanlingrado, con esas figuras humanas en branco sobre o xeo mentres se escoita “Mulleres choran, hoxe non sorrirán, os seus amores están lonxe”.

Setenta anos despois daquel episodio, o meu corazón conecta con Ruslana e Bohdana, dúas estudantes ucraínas no Conservatorio Superior de Música de Vigo, e con como tratan de sobrepoñerse á guerra no seu país. Unha delas porfía por retornar alí en maio.

O seu sorriso é o canto sobre a neve, os xirasois e o trigo que pronto derreterá o ruído dos tanques militares de Estados Unidos e media Europa, incluídos os españois e rusos.

Preferiría oír os cascos dos cabalos a regresar a todas as casas anunciando que a paz está de volta, pero ao igual que a “Esperanza” de Frederick Watts debo limitarme a tapar os ollos, abrazar a lira e intentar tocala coa única corda que lle sobrevive nesta “Casa da Vida” que é o noso mundo.