Nada permanece, todo fluye pero, al fondo, todo se repite

Cuando empiezo a escribir estas líneas, primera hora de la mañana, me llega una foto de mi nieta a la entrada de su colegio travestida de carnavalesco “merdeiro”. La noche anterior me había llegado una foto de mi hija con su marido inventando el disfraz, cosiendo de aquí y cortando de allá con cara de cansancio tras un día intenso de trabajo, y me recordó a mi madre -la abuela de mi hija, la bisabuela de mi nieta- tijera en mano por la noche para que yo pudiera al día siguiente llevar mi traje rojo de obispo con bonete al colegio. Yo a uno de curas, mi nieta a uno laico. Cómo ha pasado de rápido el tiempo; hay cosas que cambian pero otras que se repiten por generaciones. El otro día me senté por la mañana en una cafetería con el patriarca de los Franco con sus 92 años, aunque debo decir que tenemos una matriarca residente en New York, Amalia, que tiene 97.

El patriarca, tras recorrer mundo como profesor de Derecho y abogado, pasa ahora con mente despierta y veterana, la etapa de viudez que le ha tocado tras vivir más de medio siglo con la misma mujer, y lleva con dignidad y apostura de lector incansable esa sensación de orfandad que produce la pérdida progresiva de los amigos de siempre, del entorno afectivo, del paisaje emocional, que a todos nos toca alguna vez en la vida si tardamos en dejarla. Horas después me fui a comer a la casa que la madre de mis hijos y yo construimos con tanta ilusión hace décadas , cuando a la progresía le dio por volver al campo, y que ahora felizmente habita mi nieta con sus padres, que son obviamente mis hijos, incluyendo al político. A los otros nietos, los tengo en el centro de la ciudad, la segunda una bella mujer ya hecha y derecha que estudia fuera de España. ¿Es posible que haya pasado todo esto y a mí me parezca que fue ayer cuando mi madre me confeccionaba el traje obispal? Mi nieta pequeña consiguió liarme con un Nintendo para que compitiera con ella. Nunca había tenido en mis manos uno de esos horribles instrumentos que te agilipollan ante una pantalla. Mis manos pudieron haber sido diestras en el uso de armas pero incompetentes en el uso de esos mandos que disparan salvas virtuales. Oigo a mi nieta decir "jó abuelo, eres tan antiguo como ese teléfono que llevas". ¿Antiguo yo? ¡Pero si estoy prácticamente recién recasado y llevo un IPhone 8, que me puede dar aún más de lo que sé pedirle!! En medio de esta afrenta, mi hija salió para su trabajo con la misma cara de estresada con la que yo pasé mi vida laboral aunque con la suerte de que los dos coincidimos en otra cosa: nos encanta nuestro oficio y eso es una virtud. Cuento todo esto porque, en el transcurso de unas horas, viví el momento de cuatro generaciones de mi familia: el del nonagenario patriarca, el que yo llevo a cuestas, el de mi hija y el de mi nieta y salvo el del primero, al que aún no he llegado, los otros los conocía bien. En la casa grande que habita mi nieta y en la que tantas fiestas dimos en los 80 su abuela y yo, acaban de hacer una ellos con sus amigos, los de su generación. Todo se repite aunque dice mi hija que las nuestras eran fiestas más salvajes. Subí al piso donde tiene su biblioteca y me encontré a mí mismo. Allí hallé, aparte de los propios de su oficio audiovisual, libros míos de los años 70, comprados a Bieito Ledo en Ir Indo o a Jose en Esmorga, y algunos de gustos contraculturales heredados por mi hija aunque ella los manifieste en otras guerras y a mí la edad me haya hecho distanciarme de ellos. Noam Chomsky, Usos y abusos del psicoanálisis, de Friedman, Esquema del psicoanálisis, de Freud, El nacimiento de una contracultura, de Roszak, Yo, robot, de Asimov… Ya digo que hay muchas cosas que cambian pero , aunque diga Heráclito que nada permanece, en el fondo todo se repite. Y qué rápido pasa todo por nuestras vidas; o nuestras vidas por todo.