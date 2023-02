La nueva era del espionaje 4.0

George Orwell eligió este desconcertante comienzo para su libro “1984”, una obra profética publicada en 1949, y en la cual describe un futuro en dónde un nuevo tipo de tiranía moderna, el omnisciente Gran Hermano, observa y espía a todo el mundo en masa a través de dispositivos electrónicos.

Vivimos en un mundo lleno de tecnología. Nuestros teléfonos inteligentes comparten nuestra ubicación en tiempo real, las tarjetas de crédito rastrean digitalmente nuestras compras, las cámaras de seguridad registran nuestros movimientos, y las redes sociales a menudo nos conocen mejor que nosotros mismos. Las nuevas tecnologías hacen que pasar desapercibido para no ser espiado sea una misión casi imposible: estamos conectados, accesibles y localizables todo el tiempo.

Gobiernos de todo el mundo invierten grandes cantidades de dinero por mantener su posición en esta nueva era de espionaje digital; un espionaje que resulta aparentemente más sencillo en los países autoritarios porque, por la naturaleza de cómo funcionan esos sistemas políticos, tienen más control sobre Internet, más control sobre sus fronteras, y más control sobre la información personal de las personas. En China, a modo de ejemplo, todo el mundo tiene una puntuación de crédito social, que el Partido Comunista Chino utiliza para calificar a los ciudadanos y empresas, y determinar si son o no “de confianza”, otorgando recompensas o castigos en base a dicha puntuación. Como si se tratara de un episodio de ciencia ficción de la serie Black Mirror, todo lo que se hace o dice es vigilado y puntuado, y las nuevas tecnologías están desempeñando un papel importante en este nuevo sistema de crédito social del país. No solo se espía en internet, también se ha desarrollado un software de reconocimiento facial con inteligencia artificial, junto con más de 200 millones de cámaras de vigilancia, que chequean de forma constante lo que ocurre en las calles. Ahora es fácil imaginarse por qué los ciudadanos en China estaban obligados a permitir que su rostro fuera escaneado cuando solicitaban nuevos servicios de telefonía móvil o líneas de datos. ¿Y qué consecuencias puede tener una baja puntuación de crédito social? Pues que una persona sea incluida en una lista negra para viajar en avión o tren; que un estudiante no pueda entrar en ciertas universidades o escuelas si sus padres tienen baja puntuación; que una empresa sufra más auditorías o inspecciones, o que, por ejemplo, una persona no pueda acceder a algunos puesto de trabajo gubernamentales.

Pero no solo en China sucede esto: el 5 de junio de 2013, Edward Snowden, exanalista de la CIA y de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU., decidió revelar la existencia de programas de vigilancia sobre las comunicaciones de millones de ciudadanos de todo el mundo. A través de The Guardian y The Washington Post, supimos que, en nombre de la seguridad y sin ningún control judicial, la NSA y el gobierno británico habían rastreado e-mails, llamadas telefónicas y mensajes encriptados, y empresas como Facebook, Google y Microsoft habían sido obligadas a entregar información de sus clientes por órdenes secretas de la NSA. Snowden filtró documentos clasificados que mostraban que la Five Eyes Alliance, una alianza de intercambio de información formada por Australia, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido, que tiene su origen en la colaboración entre Reino Unido y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, estaban recopilando y almacenando grandes cantidades de registros de comunicaciones electrónicas de sus propios ciudadanos. Los documentos pusieron de manifiesto que esos países socios estaban monitoreando a los ciudadanos de forma cruzada entre sí, como una escapatoria para eludir las leyes nacionales de espionaje para la vigilancia masiva, y este programa de vigilancia Five Eyes se conocía como Echelon.

A nivel global, el espionaje cibernético se ha centrado últimamente en los avances de investigación relacionados con la pandemia de COVID-19. Desde abril de 2020, se han producido múltiples ataques contra laboratorios de EE. UU., Reino Unido, España, Corea del Sur, Japón y Australia; y esta actividad fue realizada supuestamente por ciberdelincuentes rusos, iraníes, chinos y norcoreanos.

Con toda esta información, una persona de cualquier parte del mundo podría preguntarse ¿me están espiando los gobiernos? ¿qué datos recogen? ¿y qué hacen con mis datos? Si usamos habitualmente internet o un teléfono móvil, la respuesta es que probablemente sí. Se almacenan y analizan historiales de navegación, búsquedas en internet, mensajes de correo electrónico, mensajes instantáneos o conversaciones telefónicas. También se reúnen metadatos (datos sobre datos), como destinatarios de correo electrónico, horas de llamadas y registros de ubicación. Esos datos se guardan en grandes Data Centers donde por medio de algoritmos informáticos y cada vez más, Inteligencia Artificial, se pueden hacer búsquedas y análisis.

En definitiva, los hackers nos intentan robar información para chantajearnos, las redes sociales nos estudian para hacer negocio con nuestros datos, los gobiernos nos controlan, ¿y qué podemos hacer? Probablemente no mucho, pero sí más de lo que solemos hacer, como mantener el antivirus, firewall y todo el software del ordenador siempre actualizado, con los parches que periódicamente se distribuyen para evitar los virus o programas maliciosos; no guardar información muy sensible, como cuentas bancarias y contraseñas, en el ordenador, y prudencia a la hora de compartir información en la red, evitando dar demasiada información o subir fotos o videos que revelen detalles personales; y apagar los ordenadores, asistentes virtuales, altavoces inteligentes, etc. cuando no se usan, o bien desconectar cámaras y micrófonos, pues existen programas espía que se introducen en las cámaras y pueden llegar a hacer grabaciones.

Sin lugar a duda, las nuevas tecnologías van a facilitar que las personas seamos espiadas en todo lo que hacemos y decimos. Los gobiernos de todo el mundo, conscientes del malestar ciudadano y con el objetivo de neutralizar las crecientes críticas, nos enfrentan a un dilema: seguridad o libertad. Si se trata de un dilema real, o un dilema falso, lo sabremos con el tiempo; ese juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene.