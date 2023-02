La familia gallega de Louis de Funès

A Leonor Soto Reguera (Ortigueira, 21 de enero de 1878 - Montmorency, 25 de octubre de 1957) no le alcanzó la vida para contemplar las célebres encarnaciones que su hijo realizó de Ludovic Cruchot, el gendarme de Saint Tropez, en una saga de películas que llevaron a Louis de Funès a convertirse, probablemente, en el actor más popular de Francia y, tal vez, de la historia del cine francés, al menos dentro del país galo. Leonor era hija del matrimonio formado por Teolindo Soto Barro y Leonor Reguera Hernández, que se casaron en la villa natal de Leonor, donde nacerían también sus cuatro hermanos.

Don Teolindo, abogado, notario y significado monárquico en tiempos, vísperas y posteriores a la Primera República, era, además, un intelectual no exento de inquietudes políticas, que se codeaba, entre otros, con Manuel Murguía, marido de la poeta Rosalía de Castro y pionero del galleguismo (este año se cumple precisamente el centenario de su fallecimiento), así como con otras de las mentes más preclaras de la Galicia de la época. Nacido en una indeterminada fecha de 1848 en As Grañas do Sor, provincia de A Coruña, militó en las filas liberales de Sagasta; en 1886 obtuvo una plaza de archivero general en Madrid y a la vez abandonó su escaño para centrarse en su actividad profesional, alternando desde entonces su residencia entre la capital de España y Ortigueira, donde le aguardaba su familia.

Según las investigaciones del cronista local, José Manuel Suárez Sandomingo, la vida familiar de los Soto-Reguera se altera en 1903, cuando “ aparece por Ortigueira un curioso personaje, proveniente de una linajuda y arruinada familia andaluza”. Se llamaba Carlos Luis de Funès de Galarza y, en palabras del autor de Orteganos en el mundo, era “un trotamundos de 32 años que había trocado el ejercicio de la abogacía por el arte de la joyería, que conquista de inmediato el corazón de Leonor Soto Reguera”. La férrea oposición de los padres de Leonor al emparejamiento no impidió, sin embargo, que su amor triunfase, aunque para ello tuvieran que fugarse a Francia. Tres años después, en 1906, fallece don Teolindo Soto, quien poco antes había sido designado senador por Pontevedra y, según se cuenta, hasta el mismísimo jefe del Gobierno, Antonio Aguilar y Correa, marqués de Vega Armijo, le había ofrecido, en los albores del reinado de Alfonso XIII, una cartera ministerial.

EL PADRE TROMUNDOS

Este Carlos Luis de Funès de Galarza también fue todo un personaje, pero digamos que en una onda diferente del suegro a su pesar. Tras fracasar en la abogacía, ya de regreso a Francia retomó su vocación joyera y se dedicó a la talla de diamantes, pero parece ser que tampoco le fue muy bien, al punto de que decidió emigrar a Venezuela, donde no se sabe a ciencia cierta a qué se dedicó exactamente, aunque sí se conoce que volvió a Europa afectado por una tuberculosis muy avanzada. Falleció en 1934, en Málaga, solo y alejado de su mujer, de quien se había separado, y de sus hijos, ya mayores. Poco más se sabe de este Luis que dio su nombre y apellido a Louis De Funès, salvo que su año de nacimiento, en Almodóvar del Campo (Ciudad Real), fue 1871 y que tuvo dos hermanos, Ramón y Luis María, todos hijos del matrimonio formado por Carlos Luis de Funès Gómez y Eloísa de Galarza y Alvarez Maldonado, aquellos que, en palabras ya citadas, José Manuel Sandomingo señaló como “una linajuda y arruinada familia andaluza” con origen sevillano.

En 1904, Carlos y Leonor se habían instalado en Courbevoie, muy cerca de París, donde tras contraer matrimonio, restablecieron sus relaciones con don Teolindo y esposa (visitaron en alguna que otra ocasión el hogar materno de Ortigueira), y fueron naciendo sucesivamente sus tres hijos: el primero de ellos fue una niña, el 20 de julio de 1907, que recibió los numerosos nombres de María Teolinda Leonor Margarita; el segundo, en 1908, se llamó Carlos Teolindo Javier; y el tercero, por fin, en 1914, Luis Germain David, más conocido como Louis de Funès, cuyos inicios en el mundillo artístico, instruido por su madre, fueron musicales: como pianista, trabajó durante largo tiempo como músico de jazz en locales parisinos. También haría sus pinitos en el teatro, que nunca abandono del todo, y sería un amigo suyo, Daniel Gélin, quien lo introdujo en el cine a una edad ya tardía, interviniendo desde mediados de los años 40 del siglo pasado en numerosas películas como secundario, las más de las veces sin acreditar.

A principios de la década de los 50 su nombre empezó a sonar en el cine francés por sus papeles cómicos. Ya en 1957, en el filme "Ni vu, ni connu", su interpretación de un pescador furtivo huyendo del guardabosques le vale el título de “mejor cómico del momento”. Pero habría que esperar a 1964 para que su carrera cinematográfica se tornara en rutilante. Y todo gracias a “El gendarme de Saint Tropez” y a “Fantomas”, ambas estrenadas ese mismo año, que propiciaron una serie de secuelas en las que Louis quedó marcado para siempre por estos dos personajes tan singulares, sin prejuicio, es lo cierto, de éxitos obtenidos por sus interpretaciones en otras películas.

Esta etapa exitosa no la pudo disfrutar su madre Leonor. “La educación que Leonor le dio a sus hijos -refiere Sandomingo- siguió los preceptos tradicionales imperantes en la época. Los dos primeros se acoplaron con bastante facilidad a las normas y mandamientos de la madre, pero el pequeño Luis casi siempre iba por su lado. Pronto encontró facilidades para hacer desarrollar su vis cómica. Ante sus hermanos, desde muy pequeño, representaba escenas con guiñoles para hacerles reír, algo que conseguía normalmente sin demasiado esfuerzo. Pero esta peculiaridad infantil se convirtió más adelante en un problema durante su vida de estudiante al seguir las misma pauta con los compañeros de colegio cuyas risas no eran bien recibidas por sus profesores. Este espíritu vivaracho le trajo no pocos problemas a su madre por sus continuas expulsiones de clase y de colegios que, además, le impidieron terminar sus estudios. Tampoco terminó la formación profesional que inició. Su carácter travieso le llevaba muchas veces a mofarse de su madre repitiendo sus muecas y sus expresiones desaforadas, una particularidad que con el tiempo el incorporaría a su repertorio y que le acabaría haciendo famoso en el mundo del espectáculo, a la vez que convirtiéndolas en una de sus señas de identidad”.

Leonor Soto Reguera falleció el 25 de octubre de 1957 a los 79 años de edad; antes que ella, su hijo Carlos había perecido durante la Segunda Guerra Mundial, ametrallado por los alemanes, y su hija no acabó enderezar su vida, surtida de un enviudamiento prematuro y un fracaso matrimonial. Curiosamente, el único que triunfó fue el que menos esperaba que lo hiciera, aquel travieso Louis que el 27 de enero de 1983 murió en Nantes víctima de una crisis cardíaca y cuyo cuerpo descansa en el cementerio de Clermont.