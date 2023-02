“Estudiar enfermedades raras también tiene aplicación para las más comunes”

La hipertensión arterial pulmonar (HAP) es una enfermedad rara pero de graves consecuencias. La esperanza de vida sin tratamiento es de tres años y, con la medicación, aumenta hasta los diez, aunque también pueden ser necesarios trasplantes pulmonares o de corazón. La UVigo cuenta con uno de los pocos grupos españoles que tratan de descifrar la biología molecular de esta patología bajo la dirección de la catedrática Diana Valverde. Allí inició su trayectoria científica Mauro Lago Docampo (Redondela, 1993), que desde hace un año es investigador postdoctoral en el Ravinovitch Lab de la Universidad de Stanford, dirigido por una de las expertas internacionales más reputadas y veteranas en los estudios sobre HAP.

Su tesis, que acaba de ser distinguida con el premio extraordinario de la institución viguesa, se enfocó a la caracterización funcional de las mutaciones detectadas en pacientes e incluyó una fructífera estancia en Cambridge. Sus esfuerzos quedaron reflejados en un artículo que el pasado diciembre situaba a Mauro entre los investigadores emergentes más destacados para la revista de alto impacto Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

“En Reino Unido empecé un proyecto con mutaciones en el gen TBX4 que fue la base de mi actual trabajo. Cuando me entrevisté por primera vez con Marlene Rabinovitch le expliqué que era esto lo que tenía en mente y estuvimos hablando sin parar durante una hora. El resto de ‘postdocs’ continúan líneas que ya estaban en marcha dentro del laboratorio, pero yo soy el único que trajo una propuesta nueva”, celebra Mauro, que desde octubre cuenta además con una beca de la Fundación Areces.

Desde su llegada a Stanford, el redondelano también ha añadido a su investigación los cultivos con células madre pluripotentes inducidas (iPS) y trabaja con muestras de pacientes de HAP para tratar de descifrar la penetrancia de la enfermedad, es decir, qué hace que un paciente desarrolle la patología y otro con la misma mutación nunca llegue a sufrirla.

“Buscamos qué determina que haya personas que desarrollan HAP y que otras, con una mutación muy parecida, padezcan síndrome de la rótula pequeña. O por qué en unos casos el fenotipo es puramente pulmonar y en otros más vascular. Es muy difícil que seamos capaces de explicar completamente la penetrancia en solo 3 o 4 años, pero a lo mejor encontramos algo que nos ayude a predecir quién va desarrollar la enfermedad y quién no”, comenta.

Mauro asegura que es “gratificante” arrojar luz sobre enfermedades que concentran menos esfuerzos y recursos que otras de mayor prevalencia entre la población. “Lo que haces tiene el potencial de ayudar a un grupo de gente, pero al final las enfermedades raras no dejan de ser un modelo. Y estudiarlas también tiene aplicación para las más comunes. Las mutaciones con las que más trabajo, por ejemplo, están relacionadas con enfermedades más comunes vinculadas al desarrollo pulmonar”, destaca.

El Rabinovitch Lab pertenece al Center for Clinical Research de la Facultad de Medicina de Stanford (SCCR) y está integrado por investigadores de muy diversas nacionalidades que colaboran de forma estrecha con los departamentos de Cardiología y Medicina pulmonar del hospital.

Mauro conoció la investigación de Valverde sobre HAP durante unas prácticas en tercero de carrera y, bajo su supervisión, realizó el trabajo final de grado y el de máster. Y después tuvo “la suerte” de conseguir una beca de la Xunta para hacer el doctorado. “Sin ese contrato hoy no estaría aquí. Hay grupos que te pueden financiar mientras no encuentras algo, pero hay gente que se pasa años sin cobrar. Y si tu director de tesis es joven, el grupo es nuevo y no tiene muchos recursos es probable que no pases el corte aunque seas el número uno de tu promoción. Al final, el problema en España es siempre el mismo. Con proyectos de 150.000 euros para tres años no es posible contratar a gente”, lamenta.

“Sin embargo, en Stanford no hay comparación en el nivel de facilidades y recursos. Y los grupos se nutren de ‘postdocs’, que normalmente llegan con becas competitivas y que son los que desarrollan los proyectos más duros y ambiciosos. Hay mucha gente del norte de Europa gracias a sus buenos programas de formación que contemplan posibilidades de retorno”, señala.

A él todavía le quedan unos años en California y, por ahora, no está dispuesto a regresar a cualquier precio: “Me interesa hacer un grupo y a día de hoy no volvería en malas condiciones o para hacer un trabajo que no me permita desarrollar I+D. Si no encuentro oportunidades en España, las buscaré en otro lado. Y si no, aquí tengo la industria. En la Bahía de San Francisco están grandes farmacéuticas y empresas biotecnológicas como Genentech o Thermo Fisher Scientific, además de muchas start-ups. Los empleos tienen una especialización alta y buenos salarios y cada día te llegan muchísimas ofertas”.

Mauro estuvo en su casa en Navidad –”Mi jefa quiere que nos cojamos las vacaciones para que la gente esté contenta y rinda”, agradece– y prevé volver a Europa en verano para visitar a amigos que residen en Reino Unido y Alemania y celebrar su 30 cumpleaños. “Algo pensado tenemos”, revela entre risas.