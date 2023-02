El vicio de leer: entre la Inquisición, Ébora y el Camino

No hay vicios más difíciles de erradicar que aquellos que se consideran virtudes, como el de la lectura. Yo lo tengo aunque la mía es nocturna, desordenada, atropellada y una pizca encanallada y a veces pienso que es un aprendizaje inútil porque no leo como un verdadero profesional sino como vuela un avión a chorro, mucho ensayo, nunca novela del día, ni best seller o material estúpido de ficción, y todo se me confunde y entremezcla. Hay incluso lecturas que perjudican mi sueño y eso pasó esta noche, aunque no me extraña porque antes del sueño vi, miré, remiré en prensa esa foto trágica del terremoto de Turquía, digna de Premio del Año, en que un padre aparece vivo, demudado, aferrado a lo único que se veía de su hija muerta: una mano que sobresalía bajo las ruinas. Pensé en dedicarle una columna a tal imagen pero tan altas eran las emociones que me producía que intuí que no iba a tener altura suficiente para expresarlas.

Esa imagen y esa reflexión con la que me dormí debió pasar al subconsciente por las pesadillas que me envolvieron, nada habituales en la vida de mis sueños. Pero es que también me fui a la cama, en vez de hacerlo con una buena y humana compañía (hetero, ni trans ni fluida ni sin género), con dos minilibros de los que leí unas cuantas páginas. Uno es sobre la Inquisición en Galicia, del que me detuve en el tormento sufrido en 1609 por Ana Rodríguez, de Filgueira, acusada de brujería y sometida al dolor de la mancuerda además de cien azotes, desnuda su espalda en auto de fe por las calles. El otro librillo se titula Breve historia de la Inquisición y quiere demostrar que es más que nada propaganda negativa esa idea de cárceles sombrías, torturas y quemados en las hogueras de la intolerancia. No parece extraño que, entre la inmensa imagen del padre cogido de su hija muerta bajo los escombros y las lecturas ya explicadas, haya tenido mala noche. De mis lecturas recientes, por lo contrario, hubo libros que me produjeron dulces sueños, como Paraíso, no el del tanzano Abdulrazak Gurnak, Premio Nobel de Literatura, que ilumina la crudeza y la belleza de la África precolonial, sino del gallego de Verín Xosé Carlos Caneiro, que habla de Ébora y no miente un ápice su editor cuando dice que es uno de los lugares más fascinantes de la historia de la literatura gallega. Paraíso es una novela colosal que no precisa planteamiento, nudo y desenlace porque se lee por el placer de sus letras y la imaginación que desvelan; yo creo que el libro de más altura literaria que recuerdo en mis últimos años, comparable sin complejo alguno a lo que queda en mi memoria de las obras maestras del boom latinoamericano.. En los albores de otoño, con la lectura del ‘Paraíso’ de Caneiro Otro de los libros que leo de modo entrecortado, porque no obliga a leerlo de seguido, es Animalario peregrino, un bestiario del Camino de Santiago en el que Almudena García-Orea, que es madrileña pero estuvo dos años como profesora en Lugo, hace un detallado recorrido de magnífica documentación por este trayecto sagrado que mira hacia el poniente, nuestro Finis Terrae, deteniéndose en el arte y los animales simbólicos que lo pueblan. Demasiado documento como para leer seguido pero digno de lugar en la biblioteca. De esa materia pero novelada es Cruzados polo Camiño, que leí en otoño firmado por mi amigo Chiño Barral y cuya trama se nutre de la sospecha en medios eclesiásticos de un atentado al Papa en su visita a Santiago, lo que obliga al protagonista a recorrer las iglesias del Camino que aparecen violentadas en busca de la mano desconocida que ejecuta la acción. Y hoy acabaré la lectura de El último hombre, una novela de misterio de Mercedes de Miguel, procuradora en Pontevedra y escritora efervescente, que me tiene intrigado, no sé en qué acabará la cosa. Y presentaré mañana en Vigo y el Club FARO. En esos líos ando con mis ojos y algún otro inconfesable como abrir de vez en cuando un libro de letra apretada con los discursos más notables en el Parlamento de la República española. Para leer a pequeñas dosis y no creer ni dejar de creer en palabras mágicas para algunos estúpidamente salvadoras